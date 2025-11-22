ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Incidente stradale su Viale dello Statuto a Latina

Si ribalta una minicar, fortunatamente senza conseguenze

Incidente a Latina su Viale dello Statuto. L’auto, una ford fiesta guidata da un’uomo,  non ha rispettato l’alt di via Monti ed ha preso in pieno la minicar Aixam, che dal tribunale si dirigevano verso i giardinetti, con a bordo due minorenni che si ribaltata, fortunatamente senza conseguenze per i ragazzi.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale che sta facendo fluire il traffico a senso unico alternato.

Alla base del sinistro sembra essere un momento di distrazione dell’uomo, a causa del cellulare.

