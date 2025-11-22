A Fondi, da fuoco a rifiuti speciali su area demaniale, beccato grazie alle fototrappole

FONDI – A Fondi denunciato dai del Nucleo Carabinieri Forestale di Fondi il titolare di un’ impresa agricola del posto, per aver trasportato, depositato in modo incontrollato e dato alle fiamme ingenti quantità di rifiuti speciali su un terreno di proprietà del demanio pubblico dello stato, limitrofo un canale e all’interno di un’area protetta. Grazie anche alle fototrappole, si è accertato come un’area già illecitamente destinata al continuo abbandono di rifiuti, in località “Goffa”, fosse stata utilizzata, in almeno tre occasioni, come deposito incontrollato di rifiuti speciali provenienti da attività agricola, scaricati da un autocarro per una quantità complessiva di circa 50 metri cubi e poi inceneriti direttamente sul posto. Le illecite combustioni, costituite in larga parte da rifiuti plastici, generavano densi fumi potenzialmente tossici oltre a rilasciare sul terreno i residui degli abbruciamenti, con pericolo di deterioramento delle matrici ambientali e degli ecosistemi protetti, trattandosi di un’area insistente nel Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e prospiciente la zona di protezione speciale “Lago di Fondi”. Il mezzo utilizzato per il trasporto è stato sequestrato, così come è stata sequestrata l’area di abbandono che dovrà essere sottoposta alle prescritte operazioni di bonifica e ripristino. Entrambe le misure cautelari reali sono state convalidate dal Gip del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica.