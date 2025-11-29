ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

sportivamente

Manù Benelli spiega alle ragazze del Serapo Volley il tocco del palleggiatore

Presentazione "pratica" per il secondo libro scritto con Lab Dfg dalla la ex giocatrice titolatissima

GAETA – Manù Benelli, tra le più grandi e vincenti giocatrici italiane di pallavolo, ha incontrato questa mattina le ragazze della Serapo Volley al Palamarina nell’ambito del Festival Sportivamente. Lo spunto è stato  l’uscita recente del suo ultimo libro  “La percezione del secondo tocco” (ed Lab Dfg) dedicato al ruolo del palleggiatore nella pallavolo. Invece della classica presentazione, Benelli è stata protagonista a Gaeta di un clinic tecnico dal titolo “Dal libro al campo”, dedicato alle giovani giocatrici.

“Ogni giocatore  – spiega  – ha un proprio modo di palleggiare e di “sentire” la palla, quella percezione del tocco che lo avvicina alla perfezione. Per spiegare queste cose e presentare il libro abbiamo preferito la pratica dell’allenamento”.

Ne abbiamo parlato con lei su Gr Latina

 

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto