Manù Benelli spiega alle ragazze del Serapo Volley il tocco del palleggiatore

GAETA – Manù Benelli, tra le più grandi e vincenti giocatrici italiane di pallavolo, ha incontrato questa mattina le ragazze della Serapo Volley al Palamarina nell’ambito del Festival Sportivamente. Lo spunto è stato l’uscita recente del suo ultimo libro “La percezione del secondo tocco” (ed Lab Dfg) dedicato al ruolo del palleggiatore nella pallavolo. Invece della classica presentazione, Benelli è stata protagonista a Gaeta di un clinic tecnico dal titolo “Dal libro al campo”, dedicato alle giovani giocatrici.

“Ogni giocatore – spiega – ha un proprio modo di palleggiare e di “sentire” la palla, quella percezione del tocco che lo avvicina alla perfezione. Per spiegare queste cose e presentare il libro abbiamo preferito la pratica dell’allenamento”.

Ne abbiamo parlato con lei su Gr Latina