Rigivan Ganeshamoorthy incontra Gaeta: “Mi avevano detto che non si fanno le nozze con i fichi secchi, poi ho vinto le Olimpiadi”

GAETA – Oro olimpico e campione anche di simpatia, Rigivan Ganeshamoorthy, per gli amici Riggi (in romanesco con due g), è stato tra i protagonisti, venerdì, della giornata inaugurale di Sportivamente, il festival della narrazione promosso e organizzato dalla casa editrice Lad Dfg in corso a Gaeta (fino al 30 novembre). L’atleta romano, 25enne, nato da genitori dello Sri Lanka, ha portato ai vertici mondiali l’Italia nelle specialità di getto del peso, lancio del disco e lancio del giavellotto in carrozzina, eppure gli avevano detto di lasciar perdere.

“C’è bisogno di formazione, di tecnici preparati – spiega – . Molti pensano che lo schema che applicano su un ragazzo normo(dotato) lo possono applicare anche su una persona con disabilità, ma è sbagliato. Dico questo perché sai quanti campioni possiamo perdere, così. Pure io ero uno di quelli: quando io mi sono avvicinato all’atletica, dopo i primi mesi, un tecnico di cui non dico il nome, mi dice: “Non si fanno le nozze con i fichi secchi”, in poche parole mi ha detto cambia sport che non è per te, e facevo il lanciatore nel disco. A distanza di 4 anni ho portato l’oro. L’ho vissuta proprio sulla pelle, in prima persona, perché pure io ero stato escluso dall’atletica e invece guarda qua che cosa è uscito fuori. Succede tutt’ora, e questo per me è sbagliato, ci sono persone che si abbattono e vogliono subito tutta gente forte e campioni, invece i campioni vanno coltivati, non è che nascono sugli alberi o cascano dal cielo”.

Ne abbiamo parlato con lui per Gr Latina

Rigivan Ganeshamoorthy nel 2017 era già adolescente quando gli è stata diagnosticata la sindrome di Guillain-Barré, aggravata due ani dopo da una lesione cervicale conseguente a una caduta. Oggi è testimonial del mondo paralimpico e prepara con grande impegno la sua partecipazione agli Europei: “Ad agosto 2026 ci saranno gli europei a Glasgow, andrò lì a portare il tricolore il più alto possibile, ovviamente sempre se la salute permette, perché purtroppo la salute è sempre un po’ ballerina. Però il mio obiettivo è questo e in più metterò anche la scherma in mezzo, farò un intreccio di due sport completamente differenti e li porterò tutti e due a gonfie vele“.

Rigi è rimasto affascinato da Gaeta: “E’ bellissima, me ne avevano parlato. E poi qui – ha detto – ho visto per la prima volta una pista di pattinaggio su ghiaccio”.

IL PROGRAMMA – Il festival Sportivamente prosegue oggi e domani con altri incontri, presentazioni di libri e panel tematici. Tanti gli atleti presenti.

Sabato 29 novembre

10.00-12.00 – Palamarina di Serapo, “Dal libro al campo” un Clinic tecnico con Manù Benelli la più titolata giocatrice italiana di volley, presenta il giornalista Marco Incagnola.

11.00-12.00 – Sfera Dome, panel “La narrazione di un calcio perduto: D’Amico e Maradona nei ricordi di Bruno Giordano”; Gianluca Atlante autore del libro “Vincenzo D’Amico. Volevo giocare nella Lazio” e Paquito Catanzaro autore del libro “Il Dio del pallone” dialogano con Bruno Giordano. Modera il giornalista Pasquale Cangianiello.

17.30-18.30 – Sfera Dome, panel “La fiaccola olimpica illumina Gaeta”. Il giornalista RAI Sandro Fioravanti dialoga con il campione europeo Stefano Tilli e il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese. Presentazione del passaggio della fiaccola olimpica a Gaeta.

19.00-20.00 – Sfera Dome, panel “Calcio femminile: crescita, visibilità e futuro”. La giornalista del Sole 24Ore Monica D’Ascenzo dialoga con Elisabetta “Betty” Bavagnoli Head of women’s football AS Roma e Raffaele Pinzani Direttore sportivo Lazio Women.

Domenica 30 novembre

10.30-12.00 – Sfera Dome, panel “America’s Cup 2027: il vento della sfida” Intervengono il vincitore della Youth America’s Cup 2024 Federico Colaninno, il Capo Segreteria tecnica del Ministro Abodi e board member AC 38 Mario Pozzi e Luis Saenz Mariscal Chief Legal Counsel America’s Cup Napoli 2027. Modera il giornalista Pio Marzullo.

“SPORT, STORIE, GAETA: IL FESTIVAL DELLA NARRAZIONE – SPORTIVAMENTE” si configura come un’occasione unica, capace di emozionare e unire appassionati, istituzioni e giovani. Un appuntamento da non perdere, dove la magia dei racconti sportivi diventa il modo più autentico per tramandare valori, passioni e ispirazioni che lo sport sa regalare.

Il Festival, che ha ottenuto il patrocinio di partner istituzionali come DiSCoLazio, CONI Lazio, Comitato Paralimpico Lazio, Città di Gaeta, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Sport e Salute; con il coordinamento editoriale di Lab DFG, e il supporto di Aps Gestione e Servizi, Blucom, vede la partecipazione di campioni olimpici e paralimpici, dirigenti sportivi e giornalisti sportivi.