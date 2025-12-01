Hiv Aids, al Goretti diagnosticati 20 nuovi casi nel 2025. Troppe diagnosi tardive, un decesso

LATINA – Le nuove infezioni da Hiv sono stabili, sovrapponibili a quelle registrate nel 2024: 20 nuovi casi in provincia di Latina e un decesso. Aumentano i test di screening, ma resta preoccupante il dato che riguarda il momento della diagnosi: nel 70% dei casi è estremamente tardiva, quando le armi a disposizione dei medici sono spuntate. I dati sono stati anticipati ieri in un evento promosso dalla Asl di Latina in collaborazione con Sant’Andrea e Policlinico Umberto I, le due strutture universitarie che lavorano a stretto contatto con la Uoc di Malattie Infettive del Goretti, in occasione della giornata Mondiale di Lotta all’Aids che ricorre oggi. A Latina si terranno anche due momenti per fare sensibilizzazione e illustrare i numeri che descrivono il fenomeno.

Della situazione locale abbiamo parlato con il dottor Cosmo Del Borgo che guida la struttura complessa dell’ospedale di Latina.

“I nuovi casi restano stabili, nei primi 11 mesi di quest’anno sono stati venti come nel 2024 e abbiamo registrato un decesso. Delle venti diagnosi effettuate nel 2025, però, il 70% arriva alla diagnosi quando i linfociti CD4 sono molto bassi e possono esserci complicanze molto gravi. Da qui bisogna incrementare ulteriormente lo sforzo di prevenzione, effettuando un numero maggiore di test. Su questo il nostro dato ci conforta, perché nel 2025 tra ospedale e checkpoint, abbiamo raggiunto ben 1500 test superando nettamente il numero dello scorso anno”. Le nuove infezioni sono state quasi tutte a trasmissione sessuale e hanno riguardato in provincia di Latina una popolazione intorno ai 40 anni.

Oltre 600 sono i pazienti in trattamento presso l’ambulatorio Aids del Goretti coordinato dalla dottoressa Raffaela Marocco e nel quale lavorano altri cinque medici tra cui la dottoressa Giulia Mancarella che ha elaborato i dati del report presentato oggi. C’è anche un ambulatorio Prep, per i trattamenti preventivi delle persone che si ritengono a rischio alto di contrarre l’infezione.

Presso la Facoltà di Medicina di Latina del polo Pontino della Sapienza su Corso della Repubblica e nel pomeriggio (dalle 18) al Geena in Via Custoza sono previsti in collaborazione con il Latina Ceckpoint attività di informazione e musica con test rapidi e momenti di approfondimento dedicati al tema di quest’anno: “Stop stigma hiv“, vincere lo stigma legato alla malattia.