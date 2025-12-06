“Il mio primo capodanno”..Paolo Conticini il 31 dicembre a Latina

LATINA – Quale modo migliore per accogliere il nuovo anno se non con l’ironia e la comicità. Per questo per il Capodanno 2025 il protagonista scelto è un artista capace di conquistare ogni platea, Paolo Conticini, volto amatissimo di fiction, cinema, musical e televisione, noto per il talento versatile, la presenza scenica e la sua travolgente simpatia.

Con lo spettacolo Il Mio Primo Capodanno, Conticini guiderà il pubblico la sera del 31 dicembre in un racconto brillante, coinvolgente, fatto di aneddoti, musica, ironia e momenti che ripercorrono una carriera ricca di successi, un viaggio nel tempo e nello spettacolo arricchito da contributi fotografici, interazioni con la platea e performance musicali dal vivo.

Il Capodanno al Teatro D’Annunzio di Latina è arrivato all’undicesima edizione, evento firmato Pro Loco di Latina in collaborazione con Berti Live e 2010, con il patrocinio del Comune di Latina.

Dal 2008 la Pro Loco regala alla città una serata che è diventata una vera tradizione, un appuntamento attesissimo, capace ogni anno di riempire il Teatro D’Annunzio di entusiasmo, musica, eleganza e comicità per raccogliere insieme il nuovo anno nella sua cornice più preziosa.

A impreziosire la scena insieme a Paolo Conticini, una formazione di musicisti d’eccellenza: Simone Salvatori alla chitarra, Andrea Montori alle percussioni, Flavia Di Tomasso al violino e Mattia Geracitano al violoncello, un quartetto che grazie ad arrangiamenti dal gusto cameristico farà risuonare il teatro come una piccola orchestra, creando un’atmosfera intima, raffinata e suggestiva.

Lo spettacolo prenderà il via alle 22.15 per poi culminare con il tradizionale brindisi di mezzanotte nel foyer del Teatro D’Annunzio, dove artisti e pubblico accoglieranno il nuovo anno all’insegna della gioia, dell’arte e della convivialità.

L’evento di Capodanno al Teatro D’Annunzio è oggi una delle tradizioni più identitarie della città, un momento che unisce cultura, spettacolo e comicità offrendo un’esperienza autentica e indimenticabile, un’occasione speciale per vivere la magia del teatro e della comicità e salutare insieme la notte più attesa dell’anno nel cuore di Latina.

La sindaca Matilde Celentano