Inchiesta su consigliere e dirigente del Comune di Cisterna, convocata la Conferenza dei Capigruppo

CISTERNA – Lo aveva chiesto a poche ore dall’emersione dei fatti di indagine, è stata convocata la Conferenza dei Capigruppo in relazione alle indagini della Procura della Repubblica di Latina che coinvolgono il consigliere comunale Renio Monti e il dirigente comunale Luca De Vincenti. La richiesta del sindaco Valentino Mantini è stata accolta dal presidente del Consiglio comunale, Quirino Mancini he ha convocato la riunione per venerdì 20 febbraio alle ore 17:30 nella Sala delle Statue.

“La seduta della Conferenza dei Capigruppo è propedeutica e necessaria alla convocazione del Consiglio Comunale, rendendo la procedura regolamentare più veloce possibile”, spiega il primo cittadino in una nota.

La seduta sarà il primo passo formale, ufficiale, per affrontare i risvolti politici della vicenda che ha scosso Cisterna.