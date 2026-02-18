Spaccio di droga a Sezze: due giovani arrestati

Due giovani di 19 e 22 anni, entrambi di Sezze, sono stati arrestati nella notte dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per il 19enne è contestata anche la detenzione abusiva di munizioni; il 22enne dovrà rispondere inoltre di possesso di banconote falsificate e ricettazione.

L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno fermato il 19enne nei pressi di un esercizio commerciale, insospettiti dal suo atteggiamento. La perquisizione personale ha permesso di trovare circa 39 grammi di hashish, suddivisi in 37 dosi, e oltre 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri 17 grammi circa di marijuana, due cartucce calibro 12, due coltelli con residui di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi.

Gli accertamenti hanno poi consentito di raccogliere elementi sul coinvolgimento del 22enne. Nella sua abitazione i Carabinieri hanno trovato circa 10 grammi di cocaina, suddivisi in 24 dosi, e oltre 7.900 euro in contanti di vario taglio, ritenuti provento dello spaccio. Parte del denaro è risultata costituita da banconote contraffatte.

Tutto il materiale è stato sequestrato. La droga sarà sottoposta agli esami qualitativi e quantitativi disposti dall’autorità giudiziaria. Su disposizione della Procura, i due giovani sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Latina.