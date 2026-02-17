Pontinia, approvato il progetto per il Museo Poderale

A Pontinia prende forma il progetto del “Museo Poderale”, iniziativa annunciata in campagna elettorale dal sindaco Eligio Tombolillo con la lista civica Progetto per Pontinia e ora formalmente avviata dalla Giunta comunale con un atto di indirizzo.

L’idea, proposta dall’assessore alla Programmazione del Territorio Giovanni Bottoni, prevede l’acquisizione e il restauro di un podere ex Opera Nazionale Combattenti, da trasformare in Luogo della Memoria dedicato alla storia della bonifica dell’Agro Pontino. Entro il mese di marzo dovrà essere individuato l’immobile idoneo, che dovrà trovarsi in prossimità del centro abitato ed essere facilmente raggiungibile, sia attraverso la viabilità locale sia con il trasporto pubblico, così da favorire l’accesso dei visitatori anche da fuori provincia.

L’obiettivo è valorizzare un patrimonio storico, architettonico e identitario che affonda le radici nel processo di bonifica integrale, culminato con l’assegnazione dei poderi ai coloni. Il museo ricostruirà ambienti, usanze e attività agricole dell’epoca, con esposizione di attrezzi e oggetti originali e la riproduzione della vita quotidiana nel cortile poderale, l’aia, centro della vita familiare e lavorativa.

Il progetto prevede anche spazi destinati alle associazioni impegnate nella tutela delle tradizioni locali, con laboratori e attività didattiche rivolte alle nuove generazioni. L’amministrazione punta inoltre a creare sinergie con altre realtà museali del territorio, a partire da Museo Piana delle Orme.

Per il finanziamento si guarda ai fondi regionali destinati alla cultura, attraverso specifici accordi di programma. L’iter amministrativo è stato affidato al responsabile del IV Settore “Edilizia Privata e Territorio”, il pianificatore territoriale Gianluca Cengia, che dovrà verificare la situazione giuridica e patrimoniale dell’immobile individuato e coordinare le successive fasi progettuali. Entro marzo si concluderà la fase di valutazione, poi partiranno le procedure operative.