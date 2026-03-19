APPUNTAMENTI
Monte San Biagio celebra la tradizione: torna il “Focaraccio di San Giuseppe” il 21 marzo 2026
Monte San Biagio si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale: il Focaraccio di San Giuseppe, in programma sabato 21 marzo 2026 in Piazza Padre Biagio (Vallemarina). L’evento, organizzato dall’associazione Next Gen, con il patrocinio del Comune di Monte San Biagio, prenderà il via alle ore 18:00 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura degli stand enogastronomici, offrendo ai visitatori un percorso tra sapori tipici e prodotti locali. A seguire, alle 18:30, spazio all’Aperimix, per iniziare la serata in un clima conviviale. Grande attesa per lo spettacolo delle ore 20:00 con il fire performer Mario Rufino, che animerà la piazza con performance suggestive e coinvolgenti. Il momento clou sarà alle 21:30 con l’accensione del tradizionale Focaraccio di San Giuseppe, simbolo di rinnovamento e condivisione. La serata proseguirà all’insegna della musica: alle 22:00 live music con Rosario Rannisi, seguita dal DJ set di Andrea Mix alle 23:30, per concludere l’evento con energia e divertimento. Un’iniziativa aperta a tutti, che valorizza le radici culturali del territorio e rafforza il senso di comunità. Ingresso libero.
APPUNTAMENTI
Radici di Benessere, appuntamento conclusivo con gli studenti di Borgo Montello
Continua il ciclo di incontri dal titolo Radici di Benessere organizzato dalla casa editrice LabDFG in collaborazione con l’azienda Zespri dedicato agli studenti e studentesse del territorio per promuovere il benessere fisico e mentale, oltre che i valori di sport e inclusione. Questa mattina è la volta dell’Istituto Comprensivo Prampolini di Borgo Montello dove i ragazzi e le ragazze incontreranno la campionessa paralimpica di canoa Eleonora De Paolis e l’illustratore Mattia Scafetti.
Presente anche la referente del progetto e Community Engagement Lead di Zespri, Vanessa Racemoli:
L’iniziativa, riservata a studentesse e studenti, punta a promuovere una cultura della salute attraverso incontri su nutrizione, benessere psicofisico e corretti stili di vita, con particolare attenzione all’importanza di un’alimentazione equilibrata e dell’attività sportiva.
APPUNTAMENTI
Branzino The Challenge, a Orbetello torna la grande sfida europea della pesca da kayak
Torna a Orbetello Branzino The Challenge, uno degli appuntamenti più prestigiosi in Europa dedicati alla pesca sportiva da kayak.
La manifestazione, giunta alla sua nona edizione, si svolgerà dal 1° al 3 maggio nella laguna di Orbetello e porterà atleti da tutta Europa per tre giorni all’insegna della competizione, della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 marzo.
Organizzato dall’Insidefishing A.S.D. con il patrocinio del Comune, l’evento avrà come cuore operativo l’area del Circolo Canottieri di Orbetello, dove sarà allestito il villaggio dedicato ad atleti, appassionati e visitatori.
La competizione si svolgerà nella laguna, ambiente ideale per la pesca della spigola, e vedrà i partecipanti sfidarsi con la tecnica dello spinning esclusivamente da kayak, utilizzando esche artificiali e nel rispetto della filosofia catch and release. Due le giornate di gara, con una doppia classifica: individuale e a squadre.
Accanto alla gara, spazio anche a workshop, dimostrazioni e momenti divulgativi, oltre a dirette streaming con interviste e approfondimenti sul settore.
L’evento prevede un ricco montepremi ed è aperto a tutti a partire dai 14 anni. Sarà inoltre possibile noleggiare kayak direttamente sul posto, rendendo la manifestazione accessibile anche ai principianti.
Non solo sport: Branzino The Challenge si conferma anche un’importante occasione di promozione territoriale, grazie al Branzino Center, punto informativo pensato per guidare i visitatori alla scoperta delle eccellenze naturalistiche ed enogastronomiche della zona.
APPUNTAMENTI
Qualità della vita, accordo tra Comune di Formia e Slow Food Golfo di Gaeta e Monti Aurunci APS
FORMIA – E’ stato siglato martedì 17 marzo a Formia il Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Slow Food Golfo di Gaeta e Monti Aurunci APS che ha l’obiettivo di promuovere la valorizzazione del territorio attraverso iniziative condivise: eventi, workshop, laboratori e corsi di sensibilizzazione in luoghi pubblici, con particolare attenzione alla promozione dei valori di Slow Food: “Buono, Pulito e Giusto”.
L’accordo, firmato dal Sindaco Gianluca Taddeo, dal delegato locale Slow Food Stefano Cicione e da Fabrizio Pellegrino, presidente della Condotta Slow Food Golfo di Gaeta e Monti Aurunci APS, punta a sostenere e valorizzare i prodotti locali, le tradizioni enogastronomiche e i produttori del territorio, contribuendo alla crescita economica e culturale della comunità.
Tra gli obiettivi principali del protocollo vengono indicati: il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali attraverso l’educazione al consumo consapevole e la promozione di prodotti di qualità; la promozione di strategie di rilancio del sistema produttivo locale, favorendo la cooperazione e la pianificazione di lungo periodo per progetti ed eventi tematici; assicurare un futuro sostenibile alle nuove generazioni, basato su valori di rispetto per il cibo e per l’ambiente.
Il Comune di Formia si impegna a sostenere l’associazione Slow Food Golfo di Gaeta e Monti Aurunci APS nelle sue attività, mentre l’associazione si dedicherà alla diffusione dei principi di Slow Food sul territorio comunale.
“Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione – ha dichiarato il Sindaco Gianluca Taddeo – perché permette di mettere in rete le eccellenze del nostro territorio e di promuovere una cultura del cibo responsabile e sostenibile. La valorizzazione dei prodotti locali e delle tradizioni enogastronomiche non è solo un’opportunità economica, ma anche un modo per rafforzare l’identità culturale della nostra comunità e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di rispetto e cura del territorio”.
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