CRONACA
Scompare e minaccia il suicidio, 15enne salvato dalla Polizia locale di Latina
LATINA – Momenti di allarme nel pomeriggio di ieri (mercoledì) a Latina dopo che una famiglia ha segnalato la scomparsa di un quindicenne che aveva comunicato di voler tentare il suicidio. La chiamata è arrivata nel pomeriggio, al Comando di Polizia Locale dal numero unico di emergenza 112 e riferiva la notizia della momentanea irreperibilità di un giovanissimo studente originario di un paese limitrofo al capoluogo che dopo scuola aveva fatto perdere le proprie tracce lasciando un ultimo preoccupante messaggio alla madre. La Polizia Locale, sulla base delle indicazioni fornite dai genitori ha immediatamente diramato l’ordine di ricerca mobilitando le pattuglie disponibili che fortunatamente hanno rintracciato il minorenne nell’arco di mezz’ora mettendolo in sicurezza e riaffidandolo ai genitori.
“La tempestività delle operazioni di ricerca e l’impegno – sottolinea in una nota la Polizia comunale – hanno permesso di scongiurare il peggio ma la circostanza pone in risalto la necessità di rispondere a questo tipo di situazioni creando un sistema di sinergie e protocolli operativi mirati, che possano costituire sia un primo presidio emergenziale ma che prevedano anche successive azioni volte alla prevenzione ed assistenza dei minori in un percorso strutturato con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati a fare rete”.
La Polizia Locale presenterà un’informatica ai servizi sociali .
CRONACA
Latina e altri 5 comuni senza acqua. Chiusura delle scuole anticipata e ripristino in serata
Pomeriggio di disagi oggi, giovedì 7 maggio, in diversi comuni della provincia di Latina interessati da una vasta interruzione idrica legata all’attivazione della nuova condotta adduttrice dell’acquedotto Sardellane. Lo stop all’erogazione dell’acqua coinvolge Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina.
L’intervento, annunciato nei giorni scorsi da Acqualatina, rientra nella messa in esercizio della nuova infrastruttura lunga circa sette chilometri, considerata uno degli investimenti più importanti realizzati negli ultimi anni sul territorio provinciale. L’opera, dal valore complessivo di 18 milioni di euro e cofinanziata con fondi PNRR, punta a migliorare la stabilità e la sicurezza dell’approvvigionamento idrico per circa 250mila abitanti.
Per consentire il collegamento della nuova condotta alla rete esistente, dalle ore 15 si svolgeranno lavori tecnici che richiedono la temporanea sospensione del servizio idrico, con ripristino graduale previsto nel corso della notte.
A Latina l’interruzione interessa quasi tutto il territorio comunale, con esclusione di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora. Coinvolti integralmente anche Pontinia e Sabaudia, mentre a San Felice Circeo il disservizio riguarda la zona bassa e Borgo Montenero. A Terracina stop idrico nelle aree di Colle La Guardia 1 e 2, via Mediana Vecchia e lungo la strada provinciale San Felice Circeo. A Sezze interessata invece via Migliaia 46 con le relative traverse.
Per limitare i disagi ai cittadini, Acqualatina ha predisposto autobotti per l’approvvigionamento alternativo in diversi punti del territorio: a Latina in piazza Celli e Largo Cavalli nel quartiere Q5, a Pontinia in piazza Kennedy, a Sabaudia in piazza del Comune e a San Felice Circeo in via Sabaudia, piazzale Italo Gemini e piazza IV Ottobre.
L’interruzione ha avuto conseguenze anche sulle attività scolastiche. Il Comune di Latina ha infatti disposto la chiusura anticipata, dalle ore 15, delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido comunali situati nelle aree interessate dal disservizio.
CRONACA
Cisterna, fa un incidente e mostra la patente contraffatta: scoperto e denunciato
CISTERNA – Fa un incidente e si scopre che ha una patente di guida contraffatta. E’ successo a Cisterna, martedì pomeriggio quando la Polizia Locale è intervenuta in Via Aprilia, in prossimità di Via Reynolds dove il conducente della Fiat Punto coinvolta, un cittadino egiziano di 26 anni residente in un comune della provincia di Roma, ha esibito una patente di guida apparentemente rilasciata dalla Repubblica di Romania. Dal primo controllo operato dai componenti della pattuglia sono state rilevate anomalie sul documento relative alla grafica e ai sistemi di sicurezza proprio dei documenti elettronici.
Il ragazzo è stato quindi accompagnato negli uffici del Comando di Corso della Repubblica e la patente sottoposta a verifiche tecniche approfondite grazie alla strumentazione ad hoc in possesso del Comando. Gli accertamenti hanno confermato che il documento era contraffatto. Il conducente ha esibito inoltre la propria patente egiziana che è stata ritirata in quanto lo stesso risultava residente in Italia da oltre un anno, senza aver convertito la patente extracomunitaria in patente italiana, obbligo derivante dalle disposizioni del Codice della Strada. Il documento contraffatto è stato sottoposto a sequestro e il conducente denunciato all’ autorità giudiziaria per il reato di contraffazione.
Da oltre 10 anni il Comando di Polizia Locale di Cisterna di Latina ha costituito un apposito ufficio anticontraffazione divenuto punto di riferimento sia per le altre forze dell’ordine che per l’autorità giudiziaria in tema di verifiche sull’originalità dei documenti.
CRONACA
Aprilia, 39enne trovata con crack, cocaina, hashish e materiale per lo spaccio: arrestata
Operazione antidroga ad Aprilia, dove i Carabinieri hanno arrestato una donna di 39 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto dai militari della Sezione Operativa del Reparto Territoriale insieme alla locale Stazione, nell’ambito di servizi mirati al contrasto del traffico di droga. Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti circa 34 grammi tra cocaina e crack, oltre a 3,6 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e 230 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato e le sostanze saranno sottoposte ad analisi di laboratorio. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
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