Scompare e minaccia il suicidio, 15enne salvato dalla Polizia locale di Latina

LATINA – Momenti di allarme nel pomeriggio di ieri (mercoledì) a Latina dopo che una famiglia ha segnalato la scomparsa di un quindicenne che aveva comunicato di voler tentare il suicidio. La chiamata è arrivata nel pomeriggio, al Comando di Polizia Locale dal numero unico di emergenza 112 e riferiva la notizia della momentanea irreperibilità di un giovanissimo studente originario di un paese limitrofo al capoluogo che dopo scuola aveva fatto perdere le proprie tracce lasciando un ultimo preoccupante messaggio alla madre. La Polizia Locale, sulla base delle indicazioni fornite dai genitori ha immediatamente diramato l’ordine di ricerca mobilitando le pattuglie disponibili che fortunatamente hanno rintracciato il minorenne nell’arco di mezz’ora mettendolo in sicurezza e riaffidandolo ai genitori.

“La tempestività delle operazioni di ricerca e l’impegno – sottolinea in una nota la Polizia comunale – hanno permesso di scongiurare il peggio ma la circostanza pone in risalto la necessità di rispondere a questo tipo di situazioni creando un sistema di sinergie e protocolli operativi mirati, che possano costituire sia un primo presidio emergenziale ma che prevedano anche successive azioni volte alla prevenzione ed assistenza dei minori in un percorso strutturato con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati a fare rete”.

La Polizia Locale presenterà un’informatica ai servizi sociali .