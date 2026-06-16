Noi Moderati Latina, primo congresso comunale. Sarà presente la senatrice Maria Stella Gelmini

LATINA – Si terrà domani, mercoledì 17 giugno, alle 17.00, nell’Arena del Circolo Cittadino Latina il 1° Congresso Comunale di Noi Moderati Latina, in cui sarà eletto il nuovo segretario comunale.

Il congresso, dal titolo “La forza dei moderati per il buon governo di Latina”, sarà un momento di confronto politico e programmatico dedicato alle prospettive di sviluppo della città, al ruolo dei territori e al contributo che il mondo moderato può offrire all’azione amministrativa e di governo – spiegano gli organizzatori in una nota.

A presiedere i lavori sarà il consigliere regionale del Lazio Nazzareno Neri; a seguire i saluti istituzionali della sindaca di Latina, Matilde Celentano, e dei rappresentanti delle altre forze politiche presenti. La relazione sulla mozione congressuale sarà affidata all’avv. Franco Addonizio, seguirà il dibattito con dirigenti, amministratori, iscritti e rappresentanti del partito. Al termine dei lavori si procederà alla proclamazione degli eletti e all’elezione del nuovo segretario comunale, chiamato a guidare il partito nella prossima fase di crescita e consolidamento sul territorio.

Previsti anche gli interventi dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Latina Maurizio Galardo, del capogruppo di Noi Moderati in Consiglio comunale Nicola Catani, che porterà anche il contributo dell’attività svolta dai consiglieri comunali Emiliano Licata e Antonio Costanzi, e del segretario organizzativo provinciale Alberto Zambon.

“Particolarmente significativa – aggiungono da Noi Moderati – sarà la presenza della senatrice Mariastella Gelmini, responsabile nazionale Enti Locali di Noi Moderati, figura di riferimento del partito sui temi dell’amministrazione territoriale, del rafforzamento delle autonomie locali e del rapporto tra istituzioni e cittadini. La sua partecipazione testimonia l’attenzione che la dirigenza nazionale riserva alla città di Latina e al percorso di consolidamento del partito nella provincia pontina”.

Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Marco Di Stefano, segretario regionale del partito e all’avv. Alessandro Paletta, segretario provinciale di Noi Moderati.