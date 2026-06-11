Norma ospita la quinta edizione della Settimana della Cultura

Sono stati sorteggiati i gironi della terza edizione del torneo “Città di Latina – Basket in Piazza”, associato al Trofeo Terna – Memorial Emmanuel Miraglia. La manifestazione, organizzata dall’associazione Amici del Basket, tornerà ad animare Piazza del Popolo dal 29 giugno al 25 luglio. L’evento, patrocinato da Regione Lazio, FIP Lazio e Opes Comitato Provinciale di Latina, vedrà sfidarsi le squadre delle categorie Junior e Senior davanti al pubblico del centro cittadino.

Nella categoria Junior il Girone A è composto da Never Stop, Chirizzi, Cosmari e Bodema, mentre nel Girone B sono state inserite New Age Erborist, Remoin, GlobalTel e B-Four Beer.

Per la categoria Senior, nel Girone A giocheranno B-Four Beer, Pasta La Forza, Turirizzo e Monium. Nel Girone B spazio invece a Fisiocare Isol Pontinia, Carrozzeria Falcone, Generali Assicurazioni e alle altre formazioni del raggruppamento.

Dopo la fase eliminatoria all’italiana, le squadre accederanno ai quarti di finale con incroci tra i due gironi in base alla classifica finale.

I campioni in carica sono New Age Erborist nella categoria Junior e 3E Geco tra i Senior, squadra che nel frattempo è confluita nell’Isol Pontinia.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre assegnato un riconoscimento alla memoria di Walter Vigna, storico cestista dell’AB Latin.

I dettagli del calendario e delle iniziative collaterali saranno presentati nei prossimi giorni durante una conferenza stampa al Circolo Cittadino di Latina.

Il presidente degli Amici del Basket, Davide Fioriello, ha definito il Basket in Piazza “l’evento sportivo principale dell’estate pontina”, mentre il presidente onorario Massimo Passamonti ha sottolineato il valore sociale della manifestazione e il legame con la storia della pallacanestro cittadina. L’assessore allo Sport Andrea Chiarato ha ricordato le oltre 60mila presenze registrate nella passata edizione, evidenziando il ruolo dello sport come strumento di aggregazione e partecipazione per i giovani e le famiglie.