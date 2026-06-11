APPUNTAMENTI
Norma ospita la quinta edizione della Settimana della Cultura
Torna a Norma la Settimana della Cultura. Fino al 21 giugno il borgo lepino ospiterà la quinta edizione della manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio.
Il calendario prevede conferenze, laboratori, concerti, mostre, incontri e visite guidate che coinvolgeranno associazioni, istituzioni, artisti e cittadini, animando il centro storico e alcuni dei luoghi più rappresentativi del paese. Tra gli appuntamenti principali figura il concerto di Emanuele Colandrea, in programma il 12 giugno alle Case Popolari. Il 15 giugno, invece, il Parco Archeologico di Norba ospiterà il concerto gratuito di Fabrizio Bosso con lo Spiritual Trio. Tra gli eventi più attesi anche “Ripassamo pe’ Norma”, in programma il 17 giugno, una passeggiata nel centro storico tra spettacoli, esibizioni, degustazioni e iniziative culturali pensate per far riscoprire il borgo e le sue tradizioni.
Spazio inoltre alle mostre e ai percorsi espositivi dedicati alla storia del territorio, tra cui “Regina Viarum. Figure e interpunzioni lungo la Via Appia Latina” e il progetto “Simulacrum”.
A chiudere la rassegna, il 21 giugno, sarà l’undicesima edizione della Rievocazione Storica al Parco Archeologico di Norba, appuntamento che ogni anno richiama visitatori e appassionati per rivivere atmosfere e momenti dell’antica città. La Settimana della Cultura si conferma così uno degli appuntamenti più importanti del calendario estivo di Norma, capace di coniugare promozione del territorio, partecipazione e valorizzazione delle tradizioni locali.
APPUNTAMENTI
Cisterna, torna “Sport in Comune”: oltre un mese di eventi tra boxe, volley, rugby e arti marziali
Prenderà il via il 13 giugno la quinta edizione di “Sport in Comune”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale di Cisterna che per oltre un mese porterà nelle piazze cittadine e negli impianti sportivi esibizioni, tornei e dimostrazioni dedicate a numerose discipline. L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare non solo gli sport più popolari, ma anche discipline come arti marziali, atletica, danza, pesistica, rugby e tiro con l’arco, coinvolgendo associazioni e società sportive del territorio.
Ad aprire il programma, sabato 13 giugno alle 21 in piazza XIX Marzo, sarà il III Trofeo Roberto Chiarucci di boxe. La serata prevede dieci incontri dilettantistici e due match professionistici con la partecipazione di atleti della Warrior Gym e della Fight Club Frasca. Tra gli incontri più attesi quelli di Ahmed Boughriba contro Beh Alassane Traore nella categoria supermedi e di Gian Marco Caratelli contro il colombiano Hector Estupinan nella categoria supergallo.
Il calendario proseguirà il 14 giugno con il torneo di mini volley dedicato ai ragazzi dai 6 ai 13 anni. Nei giorni successivi spazio a esibizioni di kung fu, boxe cinese, difesa personale, kick boxing, danza, salto con l’asta, ginnastica e rugby. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati al benessere con diverse sessioni di Camminata Metabolica, mentre il 4 luglio sarà protagonista il tiro con l’arco grazie agli Arcieri delle Torri.
La manifestazione si concluderà il 26 luglio con un nuovo appuntamento dedicato al Cisterna Rugby, che chiuderà ufficialmente l’edizione 2026 della rassegna.
APPUNTAMENTI
Latina, assemblea diocesana di fine anno pastorale: focus su IA e dimensione umana
Si terrà domani alle 18.30, nella sede della Curia diocesana di Latina, l’assemblea diocesana di fine anno pastorale promossa dalla Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. L’incontro, al quale il vescovo Mariano Crociata invita a partecipare numerosi, rappresenterà un momento di confronto e riflessione al termine delle attività pastorali dell’anno. Al centro del dibattito ci sarà un tema di grande attualità: “Il cantiere dell’umano nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale – Alcuni spunti in linea con l’enciclica Magnifica Humanitas di papa Leone XIV”. Relatore dell’iniziativa sarà il professor Giovanni Tridente, docente dell’Università della Santa Croce ed esperto delle relazioni tra nuove tecnologie, comunicazione e teologia.
Partendo dai contenuti dell’enciclica di papa Leone XIV, l’intervento approfondirà le implicazioni antropologiche e sociali legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle possibili ricadute sul mondo ecclesiale, sulle attività pastorali e sul rapporto tra fede e innovazione tecnologica. L’assemblea sarà anche l’occasione per riflettere sul ruolo della Chiesa nell’accompagnare i fedeli in una fase storica caratterizzata da profondi cambiamenti scientifici e digitali.
L’iniziativa è aperta all’intera comunità diocesana e a tutti coloro che desiderano partecipare al confronto.
APPUNTAMENTI
Basket in Piazza, sorteggiati i gironi della terza edizione: si gioca dal 29 giugno al 25 luglio
Sono stati sorteggiati i gironi della terza edizione del torneo “Città di Latina – Basket in Piazza”, associato al Trofeo Terna – Memorial Emmanuel Miraglia. La manifestazione, organizzata dall’associazione Amici del Basket, tornerà ad animare Piazza del Popolo dal 29 giugno al 25 luglio. L’evento, patrocinato da Regione Lazio, FIP Lazio e Opes Comitato Provinciale di Latina, vedrà sfidarsi le squadre delle categorie Junior e Senior davanti al pubblico del centro cittadino.
Nella categoria Junior il Girone A è composto da Never Stop, Chirizzi, Cosmari e Bodema, mentre nel Girone B sono state inserite New Age Erborist, Remoin, GlobalTel e B-Four Beer.
Per la categoria Senior, nel Girone A giocheranno B-Four Beer, Pasta La Forza, Turirizzo e Monium. Nel Girone B spazio invece a Fisiocare Isol Pontinia, Carrozzeria Falcone, Generali Assicurazioni e alle altre formazioni del raggruppamento.
Dopo la fase eliminatoria all’italiana, le squadre accederanno ai quarti di finale con incroci tra i due gironi in base alla classifica finale.
I campioni in carica sono New Age Erborist nella categoria Junior e 3E Geco tra i Senior, squadra che nel frattempo è confluita nell’Isol Pontinia.
Nel corso della manifestazione sarà inoltre assegnato un riconoscimento alla memoria di Walter Vigna, storico cestista dell’AB Latin.
I dettagli del calendario e delle iniziative collaterali saranno presentati nei prossimi giorni durante una conferenza stampa al Circolo Cittadino di Latina.
Il presidente degli Amici del Basket, Davide Fioriello, ha definito il Basket in Piazza “l’evento sportivo principale dell’estate pontina”, mentre il presidente onorario Massimo Passamonti ha sottolineato il valore sociale della manifestazione e il legame con la storia della pallacanestro cittadina. L’assessore allo Sport Andrea Chiarato ha ricordato le oltre 60mila presenze registrate nella passata edizione, evidenziando il ruolo dello sport come strumento di aggregazione e partecipazione per i giovani e le famiglie.
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