APPUNTAMENTI
Sermoneta: A Valvisciolo “Arte, Luce e Colore in Abbazia”
Ha preso il via all’Abbazia di Valvisciolo la mostra “Arte, Luce e Colore in Abbazia”, iniziativa culturale patrocinata dal Comune di Sermoneta, dalla Pro Loco e dalla stessa Abbazia, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale attraverso il contributo di numerosi protagonisti del panorama creativo locale e nazionale. L’evento nasce grazie all’impegno organizzativo e promozionale di Vito Screti, Angelo Ridolfi e dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Sermoneta, che hanno voluto dar vita a una manifestazione capace di unire il fascino senza tempo del complesso monastico alla sensibilità espressiva di artisti provenienti da diverse esperienze e discipline. La mostra, allestita nella Sala Capitolare dell’Abbazia di Valvisciolo, ospita opere di pittura, scultura, fotografia e altre forme artistiche, offrendo ai visitatori un percorso ricco di colori, emozioni e interpretazioni. L’esposizione sarà visitabile a ingresso libero fino al 30 giugno.
La cerimonia di inaugurazione è in programma domenica 14 giugno alle ore 10 e sarà impreziosita dall’esibizione della corale dell’Abbazia “Giuseppe Nardocci”, diretta dal maestro Rosario Carrichiello. Protagonisti della rassegna saranno gli artisti Aleandri Federico, Asciolla Massimo, Bagaglini Annita, Bartolomeo Pasquale, Botta Stefania, Cerroni Aldo, Corbi Clementina, De Santis Alessandro, De Santis Dante, Di Benedetto Patrizia, Federico Tania, Jonovic Olivera, La Gatta Gennaro, Martufi Laura, Mattei Claudia, Mussati Maria Cristina, Padovono Carmela, Reccanello Giovanni, Ridolfi Angelo, Screti Vincenzo, Screti Vito, Sgrò Mario, Taglioni Palmiro e Tedesco Marco.
APPUNTAMENTI
Norma ospita la quinta edizione della Settimana della Cultura
Torna a Norma la Settimana della Cultura. Fino al 21 giugno il borgo lepino ospiterà la quinta edizione della manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio.
Il calendario prevede conferenze, laboratori, concerti, mostre, incontri e visite guidate che coinvolgeranno associazioni, istituzioni, artisti e cittadini, animando il centro storico e alcuni dei luoghi più rappresentativi del paese. Tra gli appuntamenti principali figura il concerto di Emanuele Colandrea, in programma il 12 giugno alle Case Popolari. Il 15 giugno, invece, il Parco Archeologico di Norba ospiterà il concerto gratuito di Fabrizio Bosso con lo Spiritual Trio. Tra gli eventi più attesi anche “Ripassamo pe’ Norma”, in programma il 17 giugno, una passeggiata nel centro storico tra spettacoli, esibizioni, degustazioni e iniziative culturali pensate per far riscoprire il borgo e le sue tradizioni.
Spazio inoltre alle mostre e ai percorsi espositivi dedicati alla storia del territorio, tra cui “Regina Viarum. Figure e interpunzioni lungo la Via Appia Latina” e il progetto “Simulacrum”.
A chiudere la rassegna, il 21 giugno, sarà l’undicesima edizione della Rievocazione Storica al Parco Archeologico di Norba, appuntamento che ogni anno richiama visitatori e appassionati per rivivere atmosfere e momenti dell’antica città. La Settimana della Cultura si conferma così uno degli appuntamenti più importanti del calendario estivo di Norma, capace di coniugare promozione del territorio, partecipazione e valorizzazione delle tradizioni locali.
APPUNTAMENTI
Cisterna, torna “Sport in Comune”: oltre un mese di eventi tra boxe, volley, rugby e arti marziali
Prenderà il via il 13 giugno la quinta edizione di “Sport in Comune”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale di Cisterna che per oltre un mese porterà nelle piazze cittadine e negli impianti sportivi esibizioni, tornei e dimostrazioni dedicate a numerose discipline. L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare non solo gli sport più popolari, ma anche discipline come arti marziali, atletica, danza, pesistica, rugby e tiro con l’arco, coinvolgendo associazioni e società sportive del territorio.
Ad aprire il programma, sabato 13 giugno alle 21 in piazza XIX Marzo, sarà il III Trofeo Roberto Chiarucci di boxe. La serata prevede dieci incontri dilettantistici e due match professionistici con la partecipazione di atleti della Warrior Gym e della Fight Club Frasca. Tra gli incontri più attesi quelli di Ahmed Boughriba contro Beh Alassane Traore nella categoria supermedi e di Gian Marco Caratelli contro il colombiano Hector Estupinan nella categoria supergallo.
Il calendario proseguirà il 14 giugno con il torneo di mini volley dedicato ai ragazzi dai 6 ai 13 anni. Nei giorni successivi spazio a esibizioni di kung fu, boxe cinese, difesa personale, kick boxing, danza, salto con l’asta, ginnastica e rugby. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati al benessere con diverse sessioni di Camminata Metabolica, mentre il 4 luglio sarà protagonista il tiro con l’arco grazie agli Arcieri delle Torri.
La manifestazione si concluderà il 26 luglio con un nuovo appuntamento dedicato al Cisterna Rugby, che chiuderà ufficialmente l’edizione 2026 della rassegna.
APPUNTAMENTI
Latina, assemblea diocesana di fine anno pastorale: focus su IA e dimensione umana
Si terrà domani alle 18.30, nella sede della Curia diocesana di Latina, l’assemblea diocesana di fine anno pastorale promossa dalla Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. L’incontro, al quale il vescovo Mariano Crociata invita a partecipare numerosi, rappresenterà un momento di confronto e riflessione al termine delle attività pastorali dell’anno. Al centro del dibattito ci sarà un tema di grande attualità: “Il cantiere dell’umano nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale – Alcuni spunti in linea con l’enciclica Magnifica Humanitas di papa Leone XIV”. Relatore dell’iniziativa sarà il professor Giovanni Tridente, docente dell’Università della Santa Croce ed esperto delle relazioni tra nuove tecnologie, comunicazione e teologia.
Partendo dai contenuti dell’enciclica di papa Leone XIV, l’intervento approfondirà le implicazioni antropologiche e sociali legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle possibili ricadute sul mondo ecclesiale, sulle attività pastorali e sul rapporto tra fede e innovazione tecnologica. L’assemblea sarà anche l’occasione per riflettere sul ruolo della Chiesa nell’accompagnare i fedeli in una fase storica caratterizzata da profondi cambiamenti scientifici e digitali.
L’iniziativa è aperta all’intera comunità diocesana e a tutti coloro che desiderano partecipare al confronto.
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