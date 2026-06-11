Sermoneta: A Valvisciolo “Arte, Luce e Colore in Abbazia”

Ha preso il via all’Abbazia di Valvisciolo la mostra “Arte, Luce e Colore in Abbazia”, iniziativa culturale patrocinata dal Comune di Sermoneta, dalla Pro Loco e dalla stessa Abbazia, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale attraverso il contributo di numerosi protagonisti del panorama creativo locale e nazionale. L’evento nasce grazie all’impegno organizzativo e promozionale di Vito Screti, Angelo Ridolfi e dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Sermoneta, che hanno voluto dar vita a una manifestazione capace di unire il fascino senza tempo del complesso monastico alla sensibilità espressiva di artisti provenienti da diverse esperienze e discipline. La mostra, allestita nella Sala Capitolare dell’Abbazia di Valvisciolo, ospita opere di pittura, scultura, fotografia e altre forme artistiche, offrendo ai visitatori un percorso ricco di colori, emozioni e interpretazioni. L’esposizione sarà visitabile a ingresso libero fino al 30 giugno.

La cerimonia di inaugurazione è in programma domenica 14 giugno alle ore 10 e sarà impreziosita dall’esibizione della corale dell’Abbazia “Giuseppe Nardocci”, diretta dal maestro Rosario Carrichiello. Protagonisti della rassegna saranno gli artisti Aleandri Federico, Asciolla Massimo, Bagaglini Annita, Bartolomeo Pasquale, Botta Stefania, Cerroni Aldo, Corbi Clementina, De Santis Alessandro, De Santis Dante, Di Benedetto Patrizia, Federico Tania, Jonovic Olivera, La Gatta Gennaro, Martufi Laura, Mattei Claudia, Mussati Maria Cristina, Padovono Carmela, Reccanello Giovanni, Ridolfi Angelo, Screti Vincenzo, Screti Vito, Sgrò Mario, Taglioni Palmiro e Tedesco Marco.