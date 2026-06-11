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“Norma Outdoor Festival”, il 14 giugno una giornata tra sport, natura e territorio
NORMA –Domenica 14 giugno Norma ospiterà il “Norma Outdoor Festival”, manifestazione dedicata alle attività all’aria aperta che dalle 9 alle 16 coinvolgerà il Parco Archeologico dell’Antica Norba, il Parco “Annibale Felici”, la Falesia di Norma e altri luoghi simbolo del paese.
L’iniziativa è organizzata da 2FuoriSentiero Guide Ambientali Escursionistiche, rappresentata da Marco Catalani e Daniele Giuliani, con il patrocinio del Comune di Norma. L’obiettivo è quello di promuovere le discipline outdoor e valorizzare il patrimonio naturalistico, storico e paesaggistico del territorio, creando un momento di incontro tra associazioni sportive, praticanti e semplici curiosi. «L’appuntamento sarà aperto gratuitamente al pubblico e i visitatori potranno assistere alle varie dimostrazioni sportive distribuite nelle diverse aree del paese, dal Parco Archeologico dell’Antica Norba alla Falesia di Norma, passando per il Tennis Club e gli spazi verdi del centro urbano – spiegano gli organizzatori –. Molte delle attività richiedono preparazione tecnica e attrezzature specifiche, ma l’obiettivo della giornata è proprio quello di avvicinare le persone a discipline spesso poco conosciute e far scoprire le opportunità che il nostro territorio offre agli amanti dello sport e della natura».
Il ritrovo è fissato alle 9 nel parcheggio pubblico della Circonvallazione Antica Norba. Alle 9.15 i partecipanti si ritroveranno presso l’anfiteatro del Parco “Annibale Felici” per l’adunata iniziale, con possibilità di fare colazione al chiosco e conoscere le realtà presenti. Alle 9.45 spazio alla presentazione ufficiale delle associazioni e delle società sportive coinvolte, mentre dalle 10.30 prenderanno il via le attività distribuite nelle varie location.
Il programma prevede dimostrazioni di parapendio nell’area dell’Antica Norba, trekking archeologico, trail running, arrampicata sportiva alla Falesia di Norma, yoga immerso nella natura, kick boxing, mountain bike per ragazzi, soft air, oltre a tornei di calcio e tennis. Un’offerta ampia e variegata che permetterà al pubblico di conoscere da vicino discipline molto diverse tra loro, accomunate dal legame con l’ambiente e la vita all’aria aperta. Tra le realtà che hanno aderito all’iniziativa figurano 2FuoriSentiero Guide Ambientali Escursionistiche, Parapendio Norma, il Tennis Club Norma, il Centro Ippico Tornado, l’associazione di arrampicata Jungle Rock, la Phoenix Airsoft Latina, la Ludus Magnum per la kick boxing, il gruppo organizzato da Tommaso Dell’Omo per il torneo di calcio, il team mountain bike del G.S. Sermoneta e l’associazione di trail running Wild & Free.
Ospite speciale della manifestazione sarà Cristian Nardecchia, atleta di Sezze conosciuto a livello internazionale per le sue imprese sportive. Nel corso della mattinata racconterà la traversata del Mar Tirreno dal Lazio alla Sardegna effettuata a bordo della Red Shark Bike, impresa che gli è valsa l’Official World Record, oltre alla sua esperienza da detentore del record assoluto di scalata del Passo Giau. Una testimonianza che offrirà ai presenti uno sguardo sul mondo degli sport outdoor praticati ad alto livello agonistico. Alle 13.30 è previsto un rientro facoltativo al Parco “Annibale Felici” per il pranzo presso il chiosco e un momento di confronto tra partecipanti e organizzatori. Le attività riprenderanno nel pomeriggio fino alle 16, orario fissato per l’adunata finale e i saluti conclusivi.
a.
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Week End internazionale per Gaeta al centro della vela intercontinentale
Sarà un fine settimana internazionale quello che attende la città di Gaeta. Le acque della cittadina tirrenica saranno infatti nuovamente al centro della vela Intercontinentale grazie al “2K Team Racing Regatta”, in programma dal 12 al 14 giugno prossimi con l’organizzazione dello Yacht Club Gaeta E.V.S. e del Circolo Nautico Caposele, con la collaborazione della Base Nautica Flavio Gioia ed il patrocinio della Regione Lazio. La manifestazione, inserita negli “Eventi Velici 2026” si svolge ormai da diversi anni nel Golfo, con il pieno gradimento delle squadre in arrivo dall’ estero, alternandosi tra Formia e Gaeta; ed ecco che l’imminente edizione 2026 si annuncia come un atteso ritorno.La regata si svolge secondo le regole della 2K Team Racing International Association, un format competitivo e spettacolare che prevede sfide dirette tra squadre composte da otto persone ciascuna con equipaggio misto, distribuite su due imbarcazioni del tipo Match 25. Sarà una formula essenziale che esalta tecnica, tattica e spirito di squadra.A scendere in acqua saranno sette equipaggi in arrivo da tutto il mondo, decise a contendersi la vittoria sulla base di gare che si disputeranno su un percorso bolina/poppa, con la cornice storica e naturale della città a fare da palcoscenico a una competizione di livello internazionale. Il programma prevede una fase a gironi (round robin multiplo tra tutte le squadre) seguita da una fase finale a eliminazione diretta (si qualifica il primo team che vince 2 gare). Un format pensato per garantire ritmo, adrenalina e rimonte fino all’ultimo momento.
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Sermoneta: a Valvisciolo “Arte, Luce e Colore in Abbazia”
Ha preso il via all’Abbazia di Valvisciolo la mostra “Arte, Luce e Colore in Abbazia”, iniziativa culturale patrocinata dal Comune di Sermoneta, dalla Pro Loco e dalla stessa Abbazia, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale attraverso il contributo di numerosi protagonisti del panorama creativo locale e nazionale. L’evento nasce grazie all’impegno organizzativo e promozionale di Vito Screti, Angelo Ridolfi e dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Sermoneta, che hanno voluto dar vita a una manifestazione capace di unire il fascino senza tempo del complesso monastico alla sensibilità espressiva di artisti provenienti da diverse esperienze e discipline. La mostra, allestita nella Sala Capitolare dell’Abbazia di Valvisciolo, ospita opere di pittura, scultura, fotografia e altre forme artistiche, offrendo ai visitatori un percorso ricco di colori, emozioni e interpretazioni. L’esposizione sarà visitabile a ingresso libero fino al 30 giugno.
La cerimonia di inaugurazione è in programma domenica 14 giugno alle ore 10 e sarà impreziosita dall’esibizione della corale dell’Abbazia “Giuseppe Nardocci”, diretta dal maestro Rosario Carrichiello. Protagonisti della rassegna saranno gli artisti Aleandri Federico, Asciolla Massimo, Bagaglini Annita, Bartolomeo Pasquale, Botta Stefania, Cerroni Aldo, Corbi Clementina, De Santis Alessandro, De Santis Dante, Di Benedetto Patrizia, Federico Tania, Jonovic Olivera, La Gatta Gennaro, Martufi Laura, Mattei Claudia, Mussati Maria Cristina, Padovono Carmela, Reccanello Giovanni, Ridolfi Angelo, Screti Vincenzo, Screti Vito, Sgrò Mario, Taglioni Palmiro e Tedesco Marco.
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Norma ospita la quinta edizione della Settimana della Cultura
Torna a Norma la Settimana della Cultura. Fino al 21 giugno il borgo lepino ospiterà la quinta edizione della manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio.
Il calendario prevede conferenze, laboratori, concerti, mostre, incontri e visite guidate che coinvolgeranno associazioni, istituzioni, artisti e cittadini, animando il centro storico e alcuni dei luoghi più rappresentativi del paese. Tra gli appuntamenti principali figura il concerto di Emanuele Colandrea, in programma il 12 giugno alle Case Popolari. Il 15 giugno, invece, il Parco Archeologico di Norba ospiterà il concerto gratuito di Fabrizio Bosso con lo Spiritual Trio. Tra gli eventi più attesi anche “Ripassamo pe’ Norma”, in programma il 17 giugno, una passeggiata nel centro storico tra spettacoli, esibizioni, degustazioni e iniziative culturali pensate per far riscoprire il borgo e le sue tradizioni.
Spazio inoltre alle mostre e ai percorsi espositivi dedicati alla storia del territorio, tra cui “Regina Viarum. Figure e interpunzioni lungo la Via Appia Latina” e il progetto “Simulacrum”.
A chiudere la rassegna, il 21 giugno, sarà l’undicesima edizione della Rievocazione Storica al Parco Archeologico di Norba, appuntamento che ogni anno richiama visitatori e appassionati per rivivere atmosfere e momenti dell’antica città. La Settimana della Cultura si conferma così uno degli appuntamenti più importanti del calendario estivo di Norma, capace di coniugare promozione del territorio, partecipazione e valorizzazione delle tradizioni locali.
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