APPUNTAMENTI
Rosso Visciola, Sezze celebra il suo frutto iconico: il 13 giugno stand e degustazioni diffuse
SEZZE – Sabato 13 giugno prende il via alle ore 20, la terza edizione di “Rosso Visciola”, appuntamento dedicato alla visciola, alla storia e alle tradizioni di Sezze. L’appuntamento nella cornice suggestiva e romantica nella zona del Guglietto, sarà l’occasione per degustare i prodotti alla visciola accompagnati dalle note blues e jazz.
La manifestazione voluta dal Comune di Sezze si svolgerà in collaborazione con la Parrocchia di Santa Lucia nell’ambito dei tradizionali festeggiamenti di Sant’Antonio, unendo momenti religiosi, cultura, spettacoli, percorsi enogastronomici, musica, arte e iniziative di promozione territoriale legate alla Via Appia e alle eccellenze della “Terra del Mito”.
IL PROGRAMMA – Dalle ore 18.00 la celebrazione della Santa Messa presso il Centro Sociale “U. Calabresi” e a seguire la Processione religiosa in onore di Sant’Antonio, con attraversamento delle vie del centro storico cittadino.
Dalle ore 18:30 apertura stands istituzionali, enogastronomici e artigianali a cura del partenariato pubblico privato “C.L.O. Il Cibo nella Terra del Mito”, Appia Antica – Regina Viarium, Confcommercio Lazio Sud “La Spesa nel Borgo” e Pro Loco Sezze. Via Marconi – Porta Pascibella – Via del Guglietto – Via Corradini.
Dalle ore 19.00 le prove di simulazione del Fly in the Sky di Rocca Massima, ma anche passeggiate alla scoperta del territorio con la Compagnia Teatrale Nemeo, l’Ecomuseo dell’Agro Pontino e l’Ass. Memoria Storica.
Ci saranno anche una mostra di pittura e l’esposizione delle creazioni a cura delle donne del CIF di Sezze.
Previsti la degustazione enogastronomica nel Giardino del VISCIOLO a cura di Pro Loco Sezze. Giardino Forcina, stand gastronomici nella Piazzetta della Capocroce – Vicolo dello Spirito Santo – Porta Pascibella – Via del Guglietto e intrattenimento musicale a cura del Quintetto Michael Supnick Dixieland. Itinerante
Ore 20:00 – Talk “Terra del Mito e Rosso Visciola: itinerari lungo la Via Appia” a cura dell’Ass. La Macchia. Porta Pascibella
Dalle ore 21:00
· Duo di jazz, del Maestro Giuseppe Magliocchetti. Palazzo Tamburini – Capocroce
· Musica popolare dal vivo con Aurora Paladinelli e Valentina Ottaviani ai violini, accompagnate dalla chitarra di Nicolò Leahy. Vicolo dello Spirito Santo
· Spettacolo di cabaret dal vivo con Alberto Caiazza, Antonio Catalano, Gianluca Giugliarelli, Il Barzellettiere Mascherato. Porta Pascibella
APPUNTAMENTI
Domenica c’è il Norma Outdoor Festival: sport all’aria aperta e bellezze del territorio
NORMA – Domenica 14 giugno Norma ospiterà il “Norma Outdoor Festival”, manifestazione dedicata alle attività all’aria aperta che dalle 9 alle 16 coinvolgerà il Parco Archeologico dell’Antica Norba, il Parco “Annibale Felici”, la Falesia di Norma e altri luoghi simbolo del paese.
L’iniziativa è organizzata da 2FuoriSentiero Guide Ambientali Escursionistiche, rappresentata da Marco Catalani e Daniele Giuliani, con il patrocinio del Comune di Norma. L’obiettivo è quello di promuovere le discipline outdoor e valorizzare il patrimonio naturalistico, storico e paesaggistico del territorio, creando un momento di incontro tra associazioni sportive, praticanti e semplici curiosi.
«L’appuntamento sarà aperto gratuitamente al pubblico e i visitatori potranno assistere alle varie dimostrazioni sportive distribuite nelle diverse aree del paese, dal Parco Archeologico dell’Antica Norba alla Falesia di Norma, passando per il Tennis Club e gli spazi verdi del centro urbano – spiegano gli organizzatori –. Molte delle attività richiedono preparazione tecnica e attrezzature specifiche, ma l’obiettivo della giornata è proprio quello di avvicinare le persone a discipline spesso poco conosciute e far scoprire le opportunità che il nostro territorio offre agli amanti dello sport e della natura».
Il ritrovo è fissato alle 9 nel parcheggio pubblico della Circonvallazione Antica Norba. Alle 9.15 i partecipanti si ritroveranno presso l’anfiteatro del Parco “Annibale Felici” per l’adunata iniziale, con possibilità di fare colazione al chiosco e conoscere le realtà presenti. Alle 9.45 spazio alla presentazione ufficiale delle associazioni e delle società sportive coinvolte, mentre dalle 10.30 prenderanno il via le attività distribuite nelle varie location.
Il programma prevede dimostrazioni di parapendio nell’area dell’Antica Norba, trekking archeologico, trail running, arrampicata sportiva alla Falesia di Norma, yoga immerso nella natura, kick boxing, mountain bike per ragazzi, soft air, oltre a tornei di calcio e tennis. Un’offerta ampia e variegata che permetterà al pubblico di conoscere da vicino discipline molto diverse tra loro, accomunate dal legame con l’ambiente e la vita all’aria aperta.
Tra le realtà che hanno aderito all’iniziativa figurano 2FuoriSentiero Guide Ambientali Escursionistiche, Parapendio Norma, il Tennis Club Norma, il Centro Ippico Tornado, l’associazione di arrampicata Jungle Rock, la Phoenix Airsoft Latina, la Ludus Magnum per la kick boxing, il gruppo organizzato da Tommaso Dell’Omo per il torneo di calcio, il team mountain bike del G.S. Sermoneta e l’associazione di trail running Wild & Free.
Ospite speciale della manifestazione sarà Cristian Nardecchia, atleta di Sezze conosciuto a livello internazionale per le sue imprese sportive. Nel corso della mattinata racconterà la traversata del Mar Tirreno dal Lazio alla Sardegna effettuata a bordo della Red Shark Bike, impresa che gli è valsa l’Official World Record, oltre alla sua esperienza da detentore del record assoluto di scalata del Passo Giau. Una testimonianza che offrirà ai presenti uno sguardo sul mondo degli sport outdoor praticati ad alto livello agonistico.
Alle 13.30 è previsto un rientro facoltativo al Parco “Annibale Felici” per il pranzo presso il chiosco e un momento di confronto tra partecipanti e organizzatori. Le attività riprenderanno nel pomeriggio fino alle 16, orario fissato per l’adunata finale e i saluti conclusivi.
“A rendere ancora più affascinante l’evento sarà la cornice di Norma e dell’Antica Norba, uno dei siti archeologici romani meglio conservati del Lazio. Tra sentieri, pareti rocciose, scorci sulla Pianura Pontina e testimonianze millenarie, il “Norma Outdoor Festival” si propone come una vetrina delle eccellenze sportive del territorio e un’occasione per promuovere uno stile di vita attivo a contatto con la natura”, assicurano gli organizzatori.
APPUNTAMENTI
Latina, “Ricoloriamo il Centro Lestrella”: l’iniziativa di Lestrella Pop per curare il quartiere
LATINA – Lestrella Pop chiama a raccolta cittadini, famiglie e bambini del quartiere Q4 per l’iniziativa “Ricoloriamo il Centro Lestrella”. L’appuntamento sabato 13 giugno, a partire dalle ore 10, “per una nuova giornata di comunità e cura condivisa degli spazi”, dicono i promotori.
“Insieme a bambini, famiglie e a tutti coloro che vorranno partecipare, ridipingeremo le panchine della piazza e ci prenderemo cura di un luogo che appartiene a tutti – spiegano gli attivisti – . Un piccolo gesto, come tanti altri che abbiamo fatto in questi anni e che continueremo a fare, convinti che siano proprio queste attenzioni quotidiane a dare senso a una comunità e allo stare insieme. L’iniziativa sarà anche l’occasione per ringraziare l’APS Cocci e Coriandoli per i laboratori di ceramica realizzati durante l’anno presso Lestrella Pop, sempre partecipati e ricchi di entusiasmo, e per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento. Un ringraziamento va inoltre a Loggia Industria Vernici per la generosa donazione dei materiali che renderanno possibile questa mattinata”.
APPUNTAMENTI
Affido familiare, a Latina l’incontro pubblico “Quando una comunità si prende cura”
LATINA – “Accendere i riflettori sull’affidamento familiare per trasformare la fragilità in una responsabilità condivisa”. È l’obiettivo dell’incontro pubblico “Quando una comunità si prende cura. Affido familiare e legami che accolgono”, che si terrà domani, sabato 13 giugno 2026, a partire dalle ore 10, presso la sala riunioni della sede comunale di via Bonn, 2.
L’evento, aperto a tutta la cittadinanza e a partecipazione libera, nasce nell’ambito del progetto distrettuale “Insieme per l’affido”. L’iniziativa è promossa dal Distretto socio-sanitario LT2 a cui appartengono i Comuni di Latina, ente capofila, Sabaudia, Pontinia, Sermoneta e Norma, in collaborazione con l’Asl di Latina e la cooperativa sociale Ninfea, con lo scopo di diffondere la cultura della tutela dei minori e supportare le famiglie affidatarie e d’origine.
Dopo i saluti istituzionali, si terranno gli interventi tecnici dell’Equipe Affido del Distretto LT2 (composta dall’assistente sociale Michael Argiro, dalla psicologa Stefania Pieri e dall’educatrice Sonia De Ruosi) con il contributo del dottor Gianvincenzo Nicodemo, pedagogista, ricercatore e docente dell’Università Federico II di Napoli. Il terzo settore sarà rappresentato dall’Associazione Ma’Ma con una toccante testimonianza diretta sull’esperienza dell’affido.
“Mettere al centro il superiore interesse del minore, come ci chiede la Convenzione Onu, significa – afferma la sindaca di Latina Matilde Celentano – non lasciare invisibili i bisogni dei bambini quando una famiglia attraversa un momento di crisi. L’affido non è un’adozione, non sostituisce i genitori d’origine, ma li affianca in un percorso temporaneo di crescita e protezione. Accogliere significa offrire tempo e presenza. Come Amministrazione comunale vogliamo sostenere questa rete di relazioni, invitando singoli, coppie e nuclei familiari a scoprire come un piccolo gesto possa fare la differenza per il futuro di un bambino”.
“Questo appuntamento – ha proseguito l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Latina, Maurizio Galardo, che sarà presente all’incontro insieme alla dirigente Emanuela Pacifico e alla dottoressa Flora Viola, responsabile dell’Ufficio di Piano – rappresenta un momento cruciale per sensibilizzare il territorio e superare paure o pregiudizi legati all’affidamento. I servizi sociali, gli operatori e il privato sociale lavorano quotidianamente per costruire una rete di protezione solida intorno ai minori. Ma per farlo serve una comunità consapevole. Invitiamo i cittadini a partecipare per informarsi sugli strumenti, i percorsi di formazione e il supporto costante che le istituzioni garantiscono a chi decide di intraprendere questo cammino di solidarietà”.
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