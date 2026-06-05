I NOSTRI LIBRI
Libri, Caterina Battilocchio presenta a Gaeta “La Guardiana”
GAETA – Prosegue a Gaeta la rassegna letteraria “Storie Diffuse”, che sabato 6 giugno ospiterà uno degli esordi narrativi più interessanti dell’anno. Alle ore 18.45, nella suggestiva cornice del Bastione La Favorita, sarà protagonista Caterina Battilocchio, autrice del romanzo “La guardiana”, pubblicato da Garzanti e da pochi giorni nelle librerie di tutta Italia.
L’incontro, organizzato nell’ambito della rassegna culturale che sta animando l’estate gaetana, offrirà al pubblico l’occasione di entrare nell’universo narrativo di un libro che intreccia memoria, legami familiari e segreti custoditi nel tempo. A dialogare con l’autrice sarà Silvia Vinciguerra, mentre le letture di alcuni brani saranno affidate a Martina Esposito, accompagnata dalle musiche dal vivo del maestro Tullio Taffuri.
“La guardiana” racconta la storia di Mora, una donna che, dopo la scomparsa dell’amata nonna Tita, decide di lasciare Roma per tornare a Rocca, il luogo delle estati della sua infanzia. Qui scoprirà una casa circondata da roseti senza spine e una comunità di persone pronte ad affidarle i racconti delle proprie vite. Storie che Mora sceglierà di custodire e trascrivere, fino a quando emergerà un segreto rimasto nascosto per generazioni.
Con una scrittura intensa e coinvolgente, Caterina Battilocchio affronta temi universali come la forza della memoria, il valore delle radici, il rapporto tra nonne e nipoti e la necessità di fare pace con il passato per trovare la propria strada.
Antropologa e da anni attiva nel mondo dell’editoria, Battilocchio esordisce nella narrativa con un romanzo che ha già attirato l’attenzione di lettori e critica, inserendosi tra le novità più attese della stagione editoriale.
L’appuntamento di Gaeta rappresenta una delle prime tappe del tour nazionale di presentazioni che accompagnerà il lancio del libro nei prossimi mesi.
I NOSTRI LIBRI
Luca Trapanese a Latina con il suo “Storia di una famiglia imperfetta”
LATINA – Sabato 8 giugno, alle ore 18:30, il Bar Poeta di Latina ospiterà la presentazione dell’ultimo libro di Luca Trapanese, “Storia di una famiglia imperfetta”, un evento promosso e organizzato da Etikey Impresa Sociale e dall’Associazione Progressisti Pontini.
Il volume offre un viaggio intimo che attraversa le generazioni, mettendo al centro storie di vita reale in cui le “imperfezioni” si trasformano in una parte essenziale dell’amore e della crescita. Dopo la perdita della nonna, il protagonista Luca torna con la figlia Alba nella casa di famiglia, un luogo carico di ricordi e frammenti del passato da cui prende forma il racconto di una famiglia fatta di legami scelti, fragilità e straordinaria forza. L’autore, da anni un punto di riferimento nel panorama dell’attivismo sociale in Italia, è noto per la sua esperienza di genitore single adottivo di Alba, una bambina con la sindrome di Down, e usa la sua storia e la sua penna per promuovere una nuova e più ampia visione della disabilità e dei diritti civili.
L’appuntamento a ingresso libero si aprirà con i saluti e gli interventi di Francesca Pierleoni, presidente di Etikey Impresa Sociale, e di Alessandro Cozzolino, presidente dell’Associazione Progressisti Pontini.
«Come impresa sociale che si dedica ogni giorno all’inclusione lavorativa, sappiamo bene quanto il riconoscimento del valore di ogni singola persona, con le sue specificità e fragilità, sia alla base di una comunità sana e accogliente – ha dichiarato Francesca Pierleoni, presidente di Etikey – Incontri come questo sono fondamentali perché ci spingono a guardare oltre i modelli tradizionali. Attraverso il racconto di Luca Trapanese vogliamo dimostrare che l’accoglienza, la valorizzazione delle diversità e la forza dei legami scelti sono i veri pilastri su cui costruire una società più inclusiva, tanto nella vita quotidiana quanto nel mondo del lavoro».
«Abbiamo creato l’associazione Progressisti Pontini con l’idea di realizzare un luogo accogliente e aperto a tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo. – ha spiegato Alessandro Cozzolino, presidente dell’Associazione Progressisti Pontini – Pensiamo che questo primo appuntamento organizzato con Etikey e con Luca Trapanese dia il senso di quello che è la mission di questa associazione: creare occasioni di confronto aperte a tutti per riflettere sulla società in cui viviamo e elaborare proposte politiche da sottoporre alle varie amministrazioni».
I NOSTRI LIBRI
I @distributori_di felicità (di Bassiano) presentano il loro primo libro
LATINA – Sono una strana coppia, si chiamano i “Distributori di Felicità”, famosi grazie a Tik Tok, entrambi di Bassiano e oggi presenteranno il loro primo libro, edito da Mondadori. Sono Ermanno Curti, ragazzo con sindrome di Down e Gianmarco Lepre, amico di famiglia in origine, e oggi “quasi fratello” del primo. Alle 18,30 al Centro Civico di Monticchio dialogheranno con il pubblico sul loro lavoro dal titolo “Non sarà forse una rosa, ma sicuramente sarà un bellissimo girasole”, la frase con cui un medico comunicò ai genitori di Ermanno la diagnosi di sindrome di Down. nelle pagine raccontano una storia di amicizia e di resilienza, un esempio di come certi legami possano essere più forti di ogni etichetta o pregiudizio.
AUDIO
Emanuele Blandamura e Antonino Mancuso vincono la V edizione del Premio letterario sportivo Invictus School
CISTERNA – Si è svolta oggi nell’aula consiliare del Comune di Cisterna di Latina (LT) la finale della quinta edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus School, organizzato dalla casa editrice Lab DFG, col sostegno del Comune di Cisterna, della Regione Lazio e del Ministro per lo Sport e i giovani. Vincitore di questa edizione è stato “Dentro e fuori dal ring” di Emanuele Blandamura e Antonino Mancuso. Entrambi gli autori hanno voluto dedicare la vittoria proprio agli studenti che, prima di averli valutati, li hanno accolti a scuola e hanno condiviso storie di vita e di sport con loro. “Orgogliosi di essere stati scelti dai ragazzi, così la vittoria vale di più”, hanno commentato.
Il premio si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco di Cisterna Valentino Mantini e della Vice Sindaca Maria Innamorato ed è proseguita con la presentazione dei lavori degli studenti dei Licei Campus M. Ramadù di Cisterna, che hanno spiegato come hanno valutato le opere in gara. «Leggendo i temi trattati dai libri sono felice di constatare che i valori espressi si sposano bene con quelli del Premio Invictus School e spero che questa comunità continui a crescere attraverso iniziative così, grazie agli studenti per il lavoro svolto» , ha detto Mantini
LA CLASSIFICA – Al quinto posto è arrivato “Manuale di sopravvivenza per aspiranti tennisti” di Cesira di Noi, preceduta da “Padel. I consigli del mental coach” di Antonello Nigro e al terzo posto “LGI Stories” di Paolo Ghisoni. Al secondo posto il libro “Vincenzo D’Amico. Volevo giocare nella Lazio”– che è stato insignito della menzione d’onore, del giornalista Gianluca Atlante. «Vi voglio fare i complimenti per aver analizzato in maniera attenta e professionale questi libri – ha dichiarato Gianluca Atlante –. Il mondo dello sport è pieno di storie bellissime da raccontare se amate scrivere scrivete ogni giorno, raccontate e raccontatevi, purché abbiate l’amore e la voglia per farlo».
Giovanni di Giorgi, editore Lab DFG ha colto l’occasione per ricordare il ruolo del Comune di Cisterna: «Questa edizione del Premio Invictus School ci ha resi consapevoli che dalla città di Cisterna che ci ha sempre accolti possiamo coinvolgere tutto il mondo scolastico per un premio sportivo che si allarga a tutto il territorio nazionale».
Presente anche Filippo Lanza, atleta della Cisterna Volley, che ha dichiarato «è sempre un piacere tornare qui per Invictus School. Un’iniziativa così aiuta i ragazzi ad avvicinarsi allo sport e a trovare la loro strada attraverso testimonianze vere».
Il Premio Invictus School si conferma, così, motivo di coesione tra letteratura e sport, e un’occasione per gli studenti di Cisterna di mettersi in gioco con una prima esperienza da critici letterari.
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