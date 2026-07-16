SPORT
Claudio Durigon il nuovo Presidente della Lega Pallavolo Serie A
LATINA – E’ il pontino Claudio Durigon il nuovo Presidente della Lega Pallavolo Serie A. Lo ha deciso l’Assemblea Straordinaria della Lega Pallavolo Serie A, che si è tenuta giovedì 16 luglio nell’ambito del Volley Mercato 2026 a Bologna. L’elezione è avvenuta per acclamazione. L’esponente politico della Lega, considerato tra i fedelissimi di Matteo Salvini, che ricopre il ruolo di Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali succede a Massimo Righi che aveva terminato il proprio quadriennio.
“Quando mi è stato proposto di assumere questo ruolo, la mia prima reazione è stata quasi di incredulità. Ho pensato: state scherzando? Non me lo aspettavo davvero. Poi, però, ho iniziato a riflettere e ho capito che forse un filo conduttore c’è. Perché anche nella mia esperienza politica ho sempre cercato di costruire relazioni, mettere insieme persone, trovare soluzioni, dare una mano. E in questi anni ho avuto il piacere di confrontarmi con tanti di voi sui temi della crescita della pallavolo italiana. Con grande orgoglio, quindi, accetto questo incarico e desidero innanzitutto ringraziare tutti voi per la fiducia che mi avete accordato. Per me è un onore entrare a far parte di una realtà che rappresenta una delle più grandi eccellenze dello sport italiano nel mondo”, ha commentato Durigon. (foto d’archivio).
L’evento di Bologna si chiuderà oggi con la Presentazione della Stagione e Calendari 2026/27, con il lancio ufficiale dell’82° campionato di Serie A Credem Banca.
ATTUALITA'
Basket, ok delle commissioni al “pallone” della Benacquista Latina Basket
LATINA – Primo ok al progetto della Latina Basket di realizzare un impianto sportivo (temporaneo) per la pallacanestro. Ad esprimere parere unanime positivo al progetto, riconoscendone il rilevante interesse pubblico, sono state le commissioni Attività produttive, Urbanistica e Sport, rispettivamente guidate dal presidente Simone Mulè, dal vicepresidente Giuseppe Coluzzi e dal presidente Claudio Di Matteo, che si sono riunite oggi in seduta congiunta nell’aula del Consiglio comunale. (Nella foto di Marika Torcivia, il presidente della Latina Basket Cavalier Lucio Benacquista e la figlia Sabrina Benacquista con i giocatori).
Al centro dei lavori l’esame della proposta di deliberazione di Consiglio comunale riguardante l’autorizzazione all’uso temporaneo, per la durata di tre anni, rinnovabili per ulteriori altri due in caso di permanenza del rilevante interesse pubblico, di un’area sita in via Nascosa (nota come “ex Area Onorati”) per la realizzazione di una tensostruttura sportiva dedicata alla pallacanestro.
Alla seduta hanno preso parte l’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino, l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio e i dirigenti comunali, l’ingegnere Paolo Rossi insieme al funzionario tecnico Mario Petroccione (Dipartimento VIII – Attività produttive) e l’architetto Paolo Cestra (Dipartimento XIII – Territorio e rigenerazione urbana).
L’intervento prevede la realizzazione di una tensostruttura di circa 1.588 metri quadrati con un’altezza massima di 10 metri, dotata di spogliatoi, servizi annessi e tribune con una capienza dichiarata di 950 spettatori. E’ prevista, inoltre, la riorganizzazione delle aree esterne, configurando 175 stalli per le auto, 20 per le moto e 3 parcheggi per i pullman, oltre a una corsia perimetrale di sicurezza per i mezzi di soccorso.
“L’iniziativa, presentata dalla società Latina Basket, punta a dare una risposta concreta al fabbisogno dell’impiantistica sportiva nel territorio di Latina. Il progetto consentirà alla storica realtà cestistica cittadina, e a tutto il movimento giovanile e agonistico, di disporre di un impianto omologato sul territorio senza dover affrontare onerosi trasferimenti – ha dichiarato l’assessore Cosentino – Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza della viabilità. Recependo le prescrizioni del Dipartimento Mobilità e Trasporti, l’atto stabilisce che il soggetto attuatore dovrà realizzare, a propria cura e spese, il prolungamento del marciapiede e della pista ciclabile di via del Lido fino all’ingresso del nuovo impianto (per un tratto di circa 120 metri). L’opera di urbanizzazione stradale dovrà essere completata e collaudata entro il termine massimo e inderogabile di 18 mesi dalla stipula della convenzione. Attraverso lo strumento dell’uso temporaneo non solo andiamo a riqualificare una situazione di oggettivo degrado in un’area dismessa come l’ex Area Onorati, ma attiviamo un virtuoso processo di rigenerazione urbana a costo zero per le casse comunali e a totale carico del privato. In applicazione dell’articolo 23-quater del DPR 380/2001 e dell’articolo 26 della Legge Regionale del Lazio numero 12/2025 in materia di usi temporanei per aree dismesse o degradate, lo schema di convenzione impone l’assoluta reversibilità dei luoghi”.
“Oggi è un giorno storico per lo sport – ha sottolineato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato a margine della commissione – È stato presentato un nuovo impianto sportivo che sarà la casa del Basket della nostra città. E non solo. L’impianto temporaneo diventerà un vero e proprio hub inclusivo: la convenzione prevede infatti l’accessibilità totale per il basket in carrozzina e riserva al Comune giornate di utilizzo gratuito per i centri diurni e le fasce più fragili della popolazione. L’operazione, inoltre, permetterà la rigenerazione urbana e il recupero socio-culturale dell’area. Lo sport a Latina ha un valore sociale ed educativo immenso per i giovani. L’opera sarà realizzata in tempi brevissimi e darà la possibilità alla Latina Basket, storica società della nostra città, di avere a disposizione un impianto moderno con quasi mille spettatori. Alla famiglia Benacquista va il mio sentito grazie per la grande volontà che da sempre dimostra nel voler investire in modo concreto nello sport e nella città di Latina.”
Il parere favorevole delle commissioni alla proposta di deliberazione esaminata oggi consentirà il successivo passaggio per l’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale.
IN EVIDENZA
Noa Duflos Rossi è un nuovo schiacciatore del Cisterna Volley: nazionale francese, arriva in prestito dalla Lube
Compirà 19 anni a settembre, è francese (originario di Sète, seconda città portuale transalpina per importanza dopo Marsiglia), Noa Duflos Rossi è un nuovo schiacciatore del Cisterna Volley: arriva in prestito dalla Lube Civitanova
Nazionale francese, MVP e miglior schiacciatore agli Europei U19 vinti nel 2024; campione europeo con l’Under 21 sempre nel 2024, argento europeo U19 nel 2022, campione iridato U19 nel 2023. Figlio di Patrick Duflos, ex palleggiatore della nazionale blu, ora allenatore in Francia.
È cresciuto nel Centre National du Volley-Ball, l’equivalente francese del Club Italia, dove ha messo al collo il bronzo nel 2023/24 nel French Elite Avenir, Noa ha poi giocato con lo Spacer’s Toulouse Volley, nel 2025-2026 – come detto – ha vestito la maglia della Lube. E ora una nuova fase della sua carriera.
“Cisterna rappresenta in questo momento della mia carriera il posto ideale per continuare il mio percorso di crescita. Un club come la Lube rappresenta il massimo, ma per crescere più velocemente penso sia necessario giocare con maggiore continuità: a Cisterna sono arrivati giovani di prospettiva, poi diventati grandi giocatori. Il mio desiderio è arrivare al top, ecco perché ho scelto di venire da voi. Lo scorso anno ci sono stato da avversario, mi è piaciuto molto l’ambiente, e ricordo che giocare nel vostro palazzetto non è stato per niente facile”.
“Giocare in attacco per me non significa soltanto cercare di fare più punti possibili, nel volley moderno un giocatore deve prima di tutto lavorare per fare il bene della squadra. Il mio punto di forza? Aiutare i compagni, confrontarmi con loro. A partire dal palleggiatore, per metterlo nelle condizioni migliori: è l’unico modo che conosco per giocare una buona pallavolo divertendosi. A Cisterna trovo giovani che ho affrontato in nazionale, e giocatori esperti che hanno fatto la storia del volley. Non penso ci sia ambiente migliore dove poter lavorare”.
Il suo numero di maglia è il 22. “Si tratta di un fattore simbolico, è stato il primo numero assegnatomi in nazionale, ed il doppio di 11. Il numero 11 lo indossava mio padre, la persona a cui devo tutto, io sempre insieme a lui: undici più undici, uguale ventidue”.
Il volley la sua vita. “Quando non gioco cerco di ricaricarmi per affrontare poi le partite successive. Nel poco tempo libero mi piace giocare a golf, e andare al mare, passeggiare sulla spiaggia, e guardare nel complesso gli altri sport”.
Scheda
Data di nascita: 10/9/2007
Luogo di nascita: Sète (FRA)
Ruolo: schiacciatore
Altezza: 198 cm
Carriera
2025/26 – Cucine Lube Civitanova – SuperLega
2024/25 – Spacer’s Toulouse Volley (FRA) – Serie A e Giovanili
2022/24 – Centre National du Volley-Ball (FRA) – Serie B e giovanili
Nazionali Giovanili
Oro Europei U19 2024
Oro Europei U21 2024
Oro Mondiali U19 2023
Argento Europei U19 2022
IN EVIDENZA
Basket in Piazza. Pronti per i quarti di finale si inizia giovedì 16 Luglio
Bella e intensa come la prima giornata, anche l’ultima della fase a gironi a regalare emozioni a non finire sul parquet della Gelit BIP Arena, teatro della terza edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza. Gli ultimi match in calendario erano determinanti per definire gli abbinamenti dei Quarti di finale al via da giovedì 16 luglio. Vittorie negli Junior di GlobalTel su Remoin (98-67) e di IsolPontinia su Carrozzeria Falcone (82-74) negli Senior. Qui, Girone B, situazione paradossale con l’arrivo a partito di tre squadre. Decisiva la differenza canestri, che ha sancito il secondo posto di Carrozzeria Falcone (+27), il terzo di IsolPontinia (+4) e il quarto di MG Assicurazioni (-31). Di quesito calendario e incontri scaturiti dalle combinazioni 1a A vs 4a B, 2a A vs 3a B, 3a A vs 2a B, 4a A vs 1a B.
Programma Quarti di finale
16.07 Junior h. 19.30 Never Stops – B-Four Beer
16.07 Senior h. 21.30 Pasta La Forza – MG Assicurazioni
17.07 Junior h. 19.30 Bodema -Remoin
17.07 Senior h. 19.30 TuriRizzo – Isolpontinia
18.07 Junior h. 19.30 Cosmari – GlobalTel
18.07 Senior h. 21.30 Monium – Carrozzeria Falcone
19.07 Junior h. 19.30 Chirizzi – New Age Erborist
19.07 Senior h. 21.30 B-Four Beer – FisioCare Fisioterapia e Ostepatia
IsolPontinia-Carrozzeria Falcone 82-74 (26-27; 22-23; 16-12; 19-12)
Isol Pontinia: Macera 14, Scampone 15, Valente 10, Corona, Vecchio, Saccoccio 7, Asabella 3, Di Biase 12, Di Vito 3, Picarazzi 6, Asia Salvucci, Gaia Salvucci 4, Petrillo, Silvestri 8. Coach Polidori
Carrozzeria Falcone: Sorge 14, Carnevale 14, Nardi 9, Guratti, Diglio 8, Nardin 6, Donato 9, Cucchiaro, Bagni, Falcone, Patriarca 11, Rizzi 3. Coach Tei-Lombardi
Arbitri: Tortorici-Carotenuto
Ufficiali: Masci-Coluzzi
L’avvio è tutto di Carrozzeria Falcone, che attacca con grande efficacia e si dimostra praticamente chirurgica sotto canestro. IsolPontinia fatica a trovare continuità, almeno fino a quando Macera e Scampone realizzano due triple consecutive che rimettono immediatamente in carreggiata la formazione di coach Polidori. L’ingresso di Silvestri cambia ulteriormente l’inerzia della gara: la “lady” firma una tripla e completa un gioco da tre punti che vale il sorpasso. Carrozzeria Falcone, però, replica senza scomporsi. A rispondere è l’altra protagonista al femminile, Patriarca, che con 9 punti trascina i suoi fino al 27-26 con cui si chiude il primo quarto.
Nel secondo periodo IsolPontinia torna a spingere con decisione. Scampone continua a dominare nel pitturato, mentre le triple di Saccoccio e Asabella valgono un nuovo vantaggio per gli arancioni. Carrozzeria Falcone, tuttavia, resta lucida, limita gli errori e aumenta le proprie percentuali al tiro. Grazie a un attacco più efficace, la squadra guidata dal duo Tei-Lombardi riesce a rimettere la testa avanti, arrivando all’intervallo lungo sul 50-48.
L’equilibrio prosegue anche nel terzo quarto, ma è IsolPontinia a cambiare nuovamente marcia. Carrozzeria Falcone paga qualche disattenzione di troppo e spreca diversi possessi nelle fasi iniziali del periodo, consentendo agli avversari di rientrare e completare il sorpasso. Le due squadre rispondono colpo su colpo, ma è IsolPontinia a chiudere meglio la frazione, trovando il canestro che vale il 62-60.
Negli ultimi dieci minuti la formazione di coach Polidori prende definitivamente in mano l’incontro. La fisicità di Valente sotto canestro e l’ottima mira di De Biase permettono agli arancioni di costruire un vantaggio in doppia cifra già nella prima parte del quarto. Carrozzeria Falcone prova a rientrare nel finale, ma Isol Pontinia gestisce con maturità il margine accumulato e porta a casa il successo con il punteggio di 82-74.
Remoin-Global Tel 67-98 (21-28; 16-23; 14-20; 16-27)
Remoin: Pieralisi 7, Buonocore 7, Politi 14, Giambra 14, Cerini 8, Mingoia 5, Graziano 5, Longobardi 5, Bordignon 2, Aquino, Solari. Coach Ferrante
Global Tel: N. Tosolini 10, Ravieli 9, Mascetti 6, Mastrodomenico 29, Mastrobattista 2, Panella 14, Nardoni, Ga. Sparagna, De Petris, Bottan 10, Cassandra, Cardone 6, Amato 6, Bortoletto 6. Coach D. Tosolini- Gio. Sparagna
Arbitri: Giuseppantonio Treglia-Giovanni Maria Treglia
Ufficiali: Masci-Coluzzi
Ad inizio gara l’approccio migliore è quello della formazione in verde guidata da coach Ferrante, che trova in Pieralisi un punto di riferimento nel pitturato. GlobalTel, però, risponde immediatamente e si affida a un Mastrodomenico incontenibile, autore di 12 punti nel solo primo quarto, per prendere in mano la partita. I ragazzi del duo Tosolini-Sparagna aumentano progressivamente il ritmo e chiudono la prima frazione avanti 28-21.
Nel secondo quarto Remoin prova ad alzare l’intensità per ricucire lo svantaggio, ma GlobalTel si conferma solidissima su entrambe le metacampo. La difesa limita le iniziative degli avversari, mentre in attacco Mastrodomenico continua a guidare i suoi con continuità. Sul fronte Remoin, invece, aumentano gli errori e i possessi sprecati, soprattutto nella parte conclusiva del periodo. All’intervallo il vantaggio di Global Tel è di 14 lunghezze sul 51-37.
Anche nel terzo quarto Remoin prova a rientrare in partita. Il quintetto di coach Ferrante cerca con maggiore insistenza la via del canestro e si affida soprattutto alle iniziative di Politi, il più determinato nel tentativo di mettere in difficoltà la difesa avversaria. GlobalTel, tuttavia, non perde lucidità: continua a spingere in transizione e mantiene saldamente il controllo dell’incontro, allungando ulteriormente fino al 71-51. Negli ultimi dieci minuti la formazione in canotta rossa gestisce senza particolari affanni il margine accumulato. Remoin non riesce a riaprire la gara e GlobalTel continua a trovare con regolarità la via del canestro, ampliando il divario fino al definitivo 98-67.
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