I NOSTRI LIBRI
Libri nel Parco 2026, Mauro Canali inaugura la XII edizione della rassegna culturale di Sabaudia
SABAUDIA – Venerdì 3 luglio, alle ore 21:30, presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” di Sabaudia, prenderà ufficialmente il via la XII edizione di “Libri nel Parco – Quando la cultura incontra la natura”, la rassegna letteraria ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando APS, in collaborazione con la socia onoraria Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina, il patrocinio e il sostegno della Città di Sabaudia e il sostegno della BCC del Circeo e Privernate.
Ad inaugurare il calendario degli appuntamenti sarà Mauro Canali, tra i più autorevoli storici italiani contemporanei, docente universitario e saggista, studioso del fascismo, dei servizi segreti e della storia politica italiana del Novecento.
Nel corso della serata presenterà il suo ultimo libro, “Ritratto di giovane fascista. Il caso Mauro De Mauro”, un volume che ricostruisce con rigore storico e documentazione inedita la complessa vicenda del giornalista Mauro De Mauro, scomparso a Palermo nel 1970. Attraverso una meticolosa ricerca archivistica, Canali offre una nuova lettura della figura del cronista e dei delicati intrecci tra storia, politica, apparati dello Stato e criminalità organizzata, contribuendo a fare luce su uno dei grandi misteri irrisolti della Repubblica italiana.
A dialogare con l’autore sarà la giornalista Licia Pastore, mentre Attilio Bolzoni, tra le firme più autorevoli del giornalismo investigativo italiano e profondo conoscitore delle vicende di mafia e dei misteri del nostro Paese, interverrà in collegamento, arricchendo il dibattito con il suo prezioso contributo.
L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento storico e civile e inaugura una dodicesima edizione di Libri nel Parco che, anche quest’anno, porterà a Sabaudia alcuni tra i più importanti protagonisti del panorama culturale nazionale.
La rassegna si conferma così un appuntamento di riferimento dell’estate pontina, capace di coniugare divulgazione, confronto e promozione della lettura, coinvolgendo cittadini e turisti in un percorso di incontri con autori, studiosi e giornalisti.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
Venerdì 3 luglio 2026 – ore 21:30
Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” – Sabaudia (LT)
I NOSTRI LIBRI
L’europarlamentare Annalisa Corrado presenta a Latina Lido “Le ragazze e il colibrì”
LATINA – Domenica 5 luglio, alle ore 19, presso lo stabilimento Lido del Sandalo sul lungomare di Latina, si terrà la presentazione del libro “Le ragazze e il colibrì” di Annalisa Corrado, europarlamentare del Partito Democratico, ingegnera e da anni impegnata sui temi della transizione ecologica, della giustizia climatica e dei diritti.
L’incontro assume un significato particolare anche alla luce del recente impegno di Corrado nella Global Sumud Flotilla, la missione civile internazionale partita per portare aiuti umanitari a Gaza e chiedere la fine dell’assedio, confermando il suo impegno per la pace e il rispetto del diritto internazionale.
“Le ragazze e il colibrì” racconta, attraverso storie di donne, come l’impegno quotidiano possa contribuire a costruire un cambiamento profondo, intrecciando ambiente, giustizia sociale e partecipazione.
A dialogare con l’autrice saranno Marta Bonafoni, consigliera della Regione Lazio e coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico, e Martina Mayol, coordinatrice di Ultimo Giorno di Gaza – Latina. Modera l’incontro Valeria Campagna, consigliera comunale e capogruppo del Partito Democratico di Latina.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la libreria Tuttoscuola Sicconi di Latina, che sarà presente con le copie del volume.
«Sono felicissima di ospitare a Latina Annalisa Corrado. Il suo libro parla di speranza e della capacità di trasformare l’impegno individuale in cambiamento collettivo. Presentarlo nella nostra città significa offrire un’occasione di confronto su temi che ci riguardano da vicino come la crisi climatica, la pace, i diritti e il protagonismo delle donne. Abbiamo bisogno di luoghi in cui la politica torni a essere ascolto, cultura e partecipazione, e questo incontro va esattamente in questa direzione», dichiara Valeria Campagna.
I NOSTRI LIBRI
Roberto Emanuelli alla Feltrinelli di Latina con l’ultimo bestseller: “Scegliti sempre”
LATINA – Roberto Emanuelli arriva alla Feltrinelli di Latina per presentare il suo ultimo romanzo “Scegliti sempre” (ed Feltrinelli). Vera popstar del romanzo (rosa), l’autore romano che ha esordito nel 2015 con Davanti agli occhi pubblicando la storia che nessun editore voleva sulla piattaforma ilmiolibro.it., ha un calendario fittissimo di presentazioni e sarà nel capoluogo pontino per la prima volta.
L’appuntamento è per giovedì 18 giugno alle 18 nella libreria di Via Diaz dove ad attenderlo troverà uno stuolo di appassionate del genere (e anche di lui), che hanno letto tutta la produzione: dopo Davanti agli occhi, E allora baciami, straordinario caso editoriale, tanti altri bestseller fino alla storia di Beatrice, quarantuno anni, un figlio adolescente e un matrimonio che lentamente sembra incrinarsi.
“Un romanzo che ho scritto – dichiara l’autore su Fb – per tutte quelle donne che per troppo tempo si sono sentite invisibili. Per quelle donne che si sono annullate per amore. L’ho scritto perché sono stato anche io Beatrice. E’ un invito ad amarvi, a scegliervi sempre”.
I NOSTRI LIBRI
Fabrizio e Maria: il nuovo romanzo dell’attrice e autrice Caterina Boccardi
Sarà presentato sabato 20 giugno, alle ore 18.00 all’Accademia Professione Artista a Via dei Sabelli 213 a Roma, “Fabrizio e Maria” il nuovo romanzo dell’attrice e autrice Caterina Boccardi, edito da Cantera Edizioni che chiude la “La trilogia di C” dopo “Aria Soffio” e “Complici”, entrambi vincitori della menzione speciale nel concorso internazionale Casa Sanremo Writers con la Presidente della giuria, la giornalista e scrittrice Laura Delli Colli.
Le tre opere dell’autrice, che ha radici a Campodimele, hanno come comune denominatore il tema dell’amore, analizzato e raccontato da prospettive differenti e sorprendenti, offrendo al lettore un viaggio attraverso sfumature emotive e relazionali coinvolgenti e, spesso, inaspettate.
La prefazione è a cura del Professore Marco Giunio De Sanctis, Presidente del CIP – Comitato Italiano Paralimpico, che sarà anche il moderatore della presentazione.
“Fabrizio e Maria” è un romanzo profondamente autobiografico, un racconto intimo, che rivela il privato, a pochi noto, dell’autrice ma che, fondamentalmente, esplora il tema dell’amore, della sofferenza e della forza delle donne. La Boccardi, con la sua scrittura intensa e appassionata, ci racconta una storia che ci fa riflettere sulla vita e sui nostri sogni.
Perché come la stessa dichiara: “Quanto è bello sognare a occhi aperti, rimettere tutto in discussione, i sentimenti, i rapporti e l’amore senza dare nulla per scontato né porre limiti a quello che potrebbe accadere il giorno dopo, lasciare che la propria vita sia sempre aperta ai cambiamenti e alle novità. Non è forse questo il sale della vita? Quel pizzico di follia che è più sano della monotona e fredda razionalità, che spesso ci ingabbia nelle sue regole?”.
L’AUTRICE – Caterina Boccardi è un’attrice, scrittrice e istruttrice di nuoto sincronizzato. La sua formazione è trasversale e abbraccia l’arte, lo sport e le neuroscienze.
Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione ha conseguito un Master in PNL (Programmazione neurolinguistica). Ha sempre fatto della comunicazione uno stile di vita.
Nel 2021 ha ottenuto il Premio Vincenzo Crocitti 2021 come attrice e scrittrice.
Ha all’attivo diversi romanzi, tra cui “Aria Soffio” da cui è nato lo spettacolo teatrale Amò, andato in scena al Teatro Cometa Off a giugno 2023.
Caterina spazia dall’acqua alla scrittura e alla recitazione, passando per il teatro, la televisione ed il cinema con quella naturalezza che guida i talenti e le personalità più versatili.
Da ultimo è stata protagonista al teatro Anfitrione con lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, diretto da Gianfranco Teodoro, con un doppio ruolo quello di Ippolita e Titania.
Il suo ultimo lavoro cinematografico è la serie “Lo Psicologo” con Alessandro Haber, protagonista della serie dove interpreta un ruolo unico e coinvolgente prodotto dalla Golden Boys produzioni con la regia di Enrico Pittari.
Cantera Edizioni – La Cantera Edizioni è una Casa Editrice nata dall’esigenza di creare opportunità per Autori emergenti e lanciare sul mercato proposte inedite. È attiva nella realizzazione di proposte di editoria, corsi di scrittura, promozione ed eventi culturali.
Oltre alle sezioni Narrativa, Saggistica, Poesia, gestisce anche Edizioni E-Book delle opere.
La Cantera Edizioni fa parte del gruppo Golden Boys di Enrico Pittari e Salvio Simeoli ha già pubblicato per Caterina Boccardi “Complici” e “Aria Soffio”.
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