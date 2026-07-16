APPUNTAMENTI
Padel in Piazza, a Latina arrivano Candela e Amelia per il torneo di beneficenza
Entra nel vivo la seconda edizione di Padel in Piazza, la manifestazione in corso in Piazza del Popolo a Latina che unisce sport, inclusione e solidarietà. Nei prossimi giorni il programma prevede appuntamenti aperti al pubblico con protagonisti campioni del padel paralimpico e grandi ex del calcio italiano.
Si parte domani alle 18 con il Surprise Test Babolat, iniziativa gratuita dedicata agli appassionati che potranno provare un sistema professionale di allenamento e partecipare all’assegnazione di premi e gadget.
A seguire spazio all’inclusione con l’esibizione dei campioni del Wheelchair Padel Luca Taramelli, numero uno del ranking italiano e vincitore del BNL Italy Major Wheelchair Padel 2026, e Andrea D’Agostini, attuale numero tre d’Italia. Nel corso della serata sarà inoltre possibile effettuare donazioni a sostegno della ricerca contro il cancro.
Venerdì 17 luglio, dalle 20, appuntamento con il Torneo di Burraco, che vedrà la partecipazione di oltre 80 concorrenti.
Il momento più atteso è in programma sabato sera, dalle 19.30, con il Torneo di Beneficenza dei Calciatori. In campo scenderanno Vincent Candela, campione del mondo con la Francia nel 1998 ed ex Roma, e Marco Amelia, campione del mondo con l’Italia nel 2006 ed ex portiere di Milan e Palermo.
L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione Matteo Fabrizio ODV a sostegno del reparto di Oncoematologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.
Durante la serata sarà inoltre organizzata una lotteria benefica che offrirà ai vincitori la possibilità di giocare una partita insieme ai due ex campioni del mondo.
APPUNTAMENTI
Pontinia premia gli “Sportivi dell’Anno”: oltre 250 riconoscimenti in piazza Indipendenza
Saranno gli atleti, le società sportive e i protagonisti dello sport locale a salire sul palco di piazza Indipendenza per la nuova edizione degli “Sportivi dell’Anno”, la cerimonia organizzata dal Comune di Pontinia e dalla Consulta dello Sport. L’appuntamento è in programma domani, mercoledì 16 luglio, alle 20.30 e rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate sportiva cittadina, dedicato a chi si è distinto nelle diverse discipline durante l’ultima stagione. Nel corso della serata saranno consegnati 20 premi speciali e 237 pergamene ad atleti, allenatori e società sportive. I riconoscimenti riguarderanno numerose discipline, dalle arti marziali alla danza, dalla canoa al burraco, con uno spazio riservato anche allo sport inclusivo e agli atleti che hanno saputo distinguersi superando ogni barriera.
Alla manifestazione prenderanno parte il sindaco Eligio Tombolillo, l’assessore allo Sport Simone Coco e la presidente della Consulta dello Sport Michela Zanutel. I venti premi, realizzati artigianalmente, saranno consegnati ai protagonisti di una stagione ricca di risultati sportivi. L’iniziativa anticipa la tradizionale Festa dello Sport, in programma il prossimo 5 settembre, e conferma l’attenzione dell’amministrazione verso un movimento sportivo che coinvolge centinaia di praticanti e rappresenta una delle realtà più vivaci della provincia.
APPUNTAMENTI
Sabaudia, torna “Il Parco e la Commedia”: al via la quindicesima edizione con 18 spettacoli
Torna a Sabaudia “Il Parco e la Commedia”, la rassegna teatrale promossa dall’Associazione Pro Loco Sabaudia, che quest’anno celebra la quindicesima edizione con diciotto appuntamenti in programma dal 18 luglio al 2 agosto.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo e il Comune di Sabaudia, con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Latina, Confcommercio Lazio Sud e UILT.
La serata inaugurale di venerdì 18 luglio si aprirà con “Prima che sia Prima”, progetto dedicato all’inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico, seguito dalla compagnia Insieme per Caso che porterà in scena la commedia di Eduardo De Filippo “Sogno di una notte di mezza sbornia”, con la regia di Angelo Grieco.
Domenica 19 luglio sarà invece protagonista il Matutateatro con “Il Piccolo Principe”, spettacolo ispirato al celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry.
Il cartellone propone commedie, teatro di narrazione, spettacoli dedicati ai più piccoli e produzioni provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di valorizzare il teatro come luogo di incontro, condivisione e partecipazione.
“Raggiungere la quindicesima edizione significa guardare con gratitudine al cammino percorso e continuare a immaginare il futuro”, ha dichiarato il presidente della Pro Loco Sabaudia, Gennaro Di Leva, sottolineando il valore del teatro come esperienza collettiva capace di creare relazioni.
Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito grazie al sostegno delle istituzioni e delle attività del territorio.
APPUNTAMENTI
Sermoneta: La Cisl convoca l’assemblea di tutto il personale, l’amministrazione risponde con quanto fatto fino ad ora
La CISL Funzione Pubblica ha convocato per il prossimo 15 luglio l’assemblea di tutto il personale del Comune di Sermoneta. “La decisione – scrive il Segretario Provinciale Enti Locali Raffaele Paciocca – è maturata al termine di mesi di segnalazioni, richieste di intervento e iniziative sindacali con cui la CISL FP ha rappresentato all’Amministrazione criticità che, ad oggi, risultano ancora prive di adeguate soluzioni. Nonostante le ripetute sollecitazioni, permangono criticità che non possono più essere rinviate e che meritano risposte puntuali, concrete e soprattutto tempestive. L’assemblea sarà l’occasione per analizzare, insieme ai lavoratori, le problematiche che incidono sull’efficienza dei servizi, sull’organizzazione degli uffici e sulla gestione dell’utenza, individuando le iniziative sindacali più opportune per tutelare il personale e garantire un’Amministrazione sempre più efficiente al servizio della collettività. Particolare attenzione sarà dedicata anche al tema delle relazioni sindacali. La CISL FP ritiene che le relazioni sindacali non possano esaurirsi in momenti di interlocuzione privi di un effettivo confronto. Il dialogo tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali deve rappresentare uno strumento concreto per affrontare e risolvere le criticità funzionali, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative riconosciute dalla normativa e dal CCNL. L’assemblea sarà pertanto chiamata a valutare se le modalità con cui si sono sviluppati i rapporti sindacali abbiano inciso sul pieno esercizio delle prerogative riconosciute alle Organizzazioni Sindacali e ad individuare le eventuali iniziative da intraprendere, anche sotto il profilo della tutela delle prerogative sindacali, qualora ne ricorrano i presupposti. “Il confronto sindacale non può limitarsi ad un adempimento procedurale, ma deve rappresentare uno strumento reale attraverso il quale affrontare e risolvere le criticità che interessano il personale e l’organizzazione dei servizi.” L’assemblea rappresenterà un momento di partecipazione e di responsabilità, dal quale la CISL FP trarrà le proprie determinazioni rispetto alle ulteriori iniziative sindacali da assumere, non escludendo lo Stato di Agitazione e le eventuali condotte antisindacali.
L’Amministrazione comunale di Sermoneta prende atto della convocazione dell’assemblea del personale indetta dalla CISL Funzione Pubblica, nel pieno rispetto del ruolo delle organizzazioni sindacali e del diritto dei lavoratori al confronto.
“Allo stesso tempo, – rispondono dall’amministrazione – ritiene doveroso ricordare quanto è stato concretamente realizzato dall’insediamento dell’Amministrazione per rafforzare la macchina comunale, migliorare l’organizzazione degli uffici e garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini.
In questi mesi sono state infatti destinate importanti risorse all’ampliamento della dotazione organica, con particolare attenzione ai settori che presentavano le maggiori criticità, come l’Area 5 (SUAP, Servizi Demografici, Cultura e Turismo) e la Polizia Locale. Con quattro deliberazioni di Giunta adottate dall’inizio del mandato è stato programmato un significativo piano di assunzioni. Solo nel 2026 sono previste sei nuove assunzioni a tempo indeterminato nei servizi amministrativi, finanziari, culturali, demografici, urbanistici e nella Polizia Locale. A queste si aggiunge un’assunzione a tempo determinato nell’Area Servizi Demografici, necessaria per far fronte ai maggiori carichi di lavoro legati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica, mentre con l’aggiornamento del PIAO approvato a giugno è stata prevista anche un’ulteriore assunzione di un istruttore di vigilanza.
L’Amministrazione ha inoltre sfruttato le opportunità offerte dal cosiddetto “Decreto PA”, incrementando le risorse destinate alla graduazione delle posizioni organizzative e al fondo per il trattamento accessorio del personale, interventi pienamente conosciuti dalle organizzazioni sindacali e dalla RSU. Anche sul fronte della valorizzazione del personale sono stati compiuti passi importanti: la contrattazione decentrata si è conclusa positivamente e sono in corso le procedure per le progressioni economiche del personale.
Per quanto riguarda le relazioni sindacali, l’Amministrazione ribadisce di aver sempre garantito disponibilità al confronto con tutte le organizzazioni sindacali che ne hanno fatto richiesta, attraverso numerosi incontri svolti nel rispetto delle norme e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
L’Amministrazione conferma la propria disponibilità al confronto, rinnovando al tempo stesso la piena fiducia nei responsabili di area e in tutti i dipendenti comunali che, ogni giorno, con professionalità, responsabilità e spirito di servizio, contribuiscono al buon funzionamento della macchina amministrativa e all’attuazione del programma di governo”, conclude l’amministrazione.”
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