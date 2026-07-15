IN EVIDENZA
Basket in Piazza. Pronti per i quarti di finale si inizia giovedì 16 Luglio
Bella e intensa come la prima giornata, anche l’ultima della fase a gironi a regalare emozioni a non finire sul parquet della Gelit BIP Arena, teatro della terza edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza. Gli ultimi match in calendario erano determinanti per definire gli abbinamenti dei Quarti di finale al via da giovedì 16 luglio. Vittorie negli Junior di GlobalTel su Remoin (98-67) e di IsolPontinia su Carrozzeria Falcone (82-74) negli Senior. Qui, Girone B, situazione paradossale con l’arrivo a partito di tre squadre. Decisiva la differenza canestri, che ha sancito il secondo posto di Carrozzeria Falcone (+27), il terzo di IsolPontinia (+4) e il quarto di MG Assicurazioni (-31). Di quesito calendario e incontri scaturiti dalle combinazioni 1a A vs 4a B, 2a A vs 3a B, 3a A vs 2a B, 4a A vs 1a B.
Programma Quarti di finale
16.07 Junior h. 19.30 Never Stops – B-Four Beer
16.07 Senior h. 21.30 Pasta La Forza – MG Assicurazioni
17.07 Junior h. 19.30 Bodema -Remoin
17.07 Senior h. 19.30 TuriRizzo – Isolpontinia
18.07 Junior h. 19.30 Cosmari – GlobalTel
18.07 Senior h. 21.30 Monium – Carrozzeria Falcone
19.07 Junior h. 19.30 Chirizzi – New Age Erborist
19.07 Senior h. 21.30 B-Four Beer – FisioCare Fisioterapia e Ostepatia
IsolPontinia-Carrozzeria Falcone 82-74 (26-27; 22-23; 16-12; 19-12)
Isol Pontinia: Macera 14, Scampone 15, Valente 10, Corona, Vecchio, Saccoccio 7, Asabella 3, Di Biase 12, Di Vito 3, Picarazzi 6, Asia Salvucci, Gaia Salvucci 4, Petrillo, Silvestri 8. Coach Polidori
Carrozzeria Falcone: Sorge 14, Carnevale 14, Nardi 9, Guratti, Diglio 8, Nardin 6, Donato 9, Cucchiaro, Bagni, Falcone, Patriarca 11, Rizzi 3. Coach Tei-Lombardi
Arbitri: Tortorici-Carotenuto
Ufficiali: Masci-Coluzzi
L’avvio è tutto di Carrozzeria Falcone, che attacca con grande efficacia e si dimostra praticamente chirurgica sotto canestro. IsolPontinia fatica a trovare continuità, almeno fino a quando Macera e Scampone realizzano due triple consecutive che rimettono immediatamente in carreggiata la formazione di coach Polidori. L’ingresso di Silvestri cambia ulteriormente l’inerzia della gara: la “lady” firma una tripla e completa un gioco da tre punti che vale il sorpasso. Carrozzeria Falcone, però, replica senza scomporsi. A rispondere è l’altra protagonista al femminile, Patriarca, che con 9 punti trascina i suoi fino al 27-26 con cui si chiude il primo quarto.
Nel secondo periodo IsolPontinia torna a spingere con decisione. Scampone continua a dominare nel pitturato, mentre le triple di Saccoccio e Asabella valgono un nuovo vantaggio per gli arancioni. Carrozzeria Falcone, tuttavia, resta lucida, limita gli errori e aumenta le proprie percentuali al tiro. Grazie a un attacco più efficace, la squadra guidata dal duo Tei-Lombardi riesce a rimettere la testa avanti, arrivando all’intervallo lungo sul 50-48.
L’equilibrio prosegue anche nel terzo quarto, ma è IsolPontinia a cambiare nuovamente marcia. Carrozzeria Falcone paga qualche disattenzione di troppo e spreca diversi possessi nelle fasi iniziali del periodo, consentendo agli avversari di rientrare e completare il sorpasso. Le due squadre rispondono colpo su colpo, ma è IsolPontinia a chiudere meglio la frazione, trovando il canestro che vale il 62-60.
Negli ultimi dieci minuti la formazione di coach Polidori prende definitivamente in mano l’incontro. La fisicità di Valente sotto canestro e l’ottima mira di De Biase permettono agli arancioni di costruire un vantaggio in doppia cifra già nella prima parte del quarto. Carrozzeria Falcone prova a rientrare nel finale, ma Isol Pontinia gestisce con maturità il margine accumulato e porta a casa il successo con il punteggio di 82-74.
Remoin-Global Tel 67-98 (21-28; 16-23; 14-20; 16-27)
Remoin: Pieralisi 7, Buonocore 7, Politi 14, Giambra 14, Cerini 8, Mingoia 5, Graziano 5, Longobardi 5, Bordignon 2, Aquino, Solari. Coach Ferrante
Global Tel: N. Tosolini 10, Ravieli 9, Mascetti 6, Mastrodomenico 29, Mastrobattista 2, Panella 14, Nardoni, Ga. Sparagna, De Petris, Bottan 10, Cassandra, Cardone 6, Amato 6, Bortoletto 6. Coach D. Tosolini- Gio. Sparagna
Arbitri: Giuseppantonio Treglia-Giovanni Maria Treglia
Ufficiali: Masci-Coluzzi
Ad inizio gara l’approccio migliore è quello della formazione in verde guidata da coach Ferrante, che trova in Pieralisi un punto di riferimento nel pitturato. GlobalTel, però, risponde immediatamente e si affida a un Mastrodomenico incontenibile, autore di 12 punti nel solo primo quarto, per prendere in mano la partita. I ragazzi del duo Tosolini-Sparagna aumentano progressivamente il ritmo e chiudono la prima frazione avanti 28-21.
Nel secondo quarto Remoin prova ad alzare l’intensità per ricucire lo svantaggio, ma GlobalTel si conferma solidissima su entrambe le metacampo. La difesa limita le iniziative degli avversari, mentre in attacco Mastrodomenico continua a guidare i suoi con continuità. Sul fronte Remoin, invece, aumentano gli errori e i possessi sprecati, soprattutto nella parte conclusiva del periodo. All’intervallo il vantaggio di Global Tel è di 14 lunghezze sul 51-37.
Anche nel terzo quarto Remoin prova a rientrare in partita. Il quintetto di coach Ferrante cerca con maggiore insistenza la via del canestro e si affida soprattutto alle iniziative di Politi, il più determinato nel tentativo di mettere in difficoltà la difesa avversaria. GlobalTel, tuttavia, non perde lucidità: continua a spingere in transizione e mantiene saldamente il controllo dell’incontro, allungando ulteriormente fino al 71-51. Negli ultimi dieci minuti la formazione in canotta rossa gestisce senza particolari affanni il margine accumulato. Remoin non riesce a riaprire la gara e GlobalTel continua a trovare con regolarità la via del canestro, ampliando il divario fino al definitivo 98-67.
IN EVIDENZA
Noa Duflos Rossi è un nuovo schiacciatore del Cisterna Volley: nazionale francese, arriva in prestito dalla Lube
Compirà 19 anni a settembre, è francese (originario di Sète, seconda città portuale transalpina per importanza dopo Marsiglia), Noa Duflos Rossi è un nuovo schiacciatore del Cisterna Volley: arriva in prestito dalla Lube Civitanova
Nazionale francese, MVP e miglior schiacciatore agli Europei U19 vinti nel 2024; campione europeo con l’Under 21 sempre nel 2024, argento europeo U19 nel 2022, campione iridato U19 nel 2023. Figlio di Patrick Duflos, ex palleggiatore della nazionale blu, ora allenatore in Francia.
È cresciuto nel Centre National du Volley-Ball, l’equivalente francese del Club Italia, dove ha messo al collo il bronzo nel 2023/24 nel French Elite Avenir, Noa ha poi giocato con lo Spacer’s Toulouse Volley, nel 2025-2026 – come detto – ha vestito la maglia della Lube. E ora una nuova fase della sua carriera.
“Cisterna rappresenta in questo momento della mia carriera il posto ideale per continuare il mio percorso di crescita. Un club come la Lube rappresenta il massimo, ma per crescere più velocemente penso sia necessario giocare con maggiore continuità: a Cisterna sono arrivati giovani di prospettiva, poi diventati grandi giocatori. Il mio desiderio è arrivare al top, ecco perché ho scelto di venire da voi. Lo scorso anno ci sono stato da avversario, mi è piaciuto molto l’ambiente, e ricordo che giocare nel vostro palazzetto non è stato per niente facile”.
“Giocare in attacco per me non significa soltanto cercare di fare più punti possibili, nel volley moderno un giocatore deve prima di tutto lavorare per fare il bene della squadra. Il mio punto di forza? Aiutare i compagni, confrontarmi con loro. A partire dal palleggiatore, per metterlo nelle condizioni migliori: è l’unico modo che conosco per giocare una buona pallavolo divertendosi. A Cisterna trovo giovani che ho affrontato in nazionale, e giocatori esperti che hanno fatto la storia del volley. Non penso ci sia ambiente migliore dove poter lavorare”.
Il suo numero di maglia è il 22. “Si tratta di un fattore simbolico, è stato il primo numero assegnatomi in nazionale, ed il doppio di 11. Il numero 11 lo indossava mio padre, la persona a cui devo tutto, io sempre insieme a lui: undici più undici, uguale ventidue”.
Il volley la sua vita. “Quando non gioco cerco di ricaricarmi per affrontare poi le partite successive. Nel poco tempo libero mi piace giocare a golf, e andare al mare, passeggiare sulla spiaggia, e guardare nel complesso gli altri sport”.
Scheda
Data di nascita: 10/9/2007
Luogo di nascita: Sète (FRA)
Ruolo: schiacciatore
Altezza: 198 cm
Carriera
2025/26 – Cucine Lube Civitanova – SuperLega
2024/25 – Spacer’s Toulouse Volley (FRA) – Serie A e Giovanili
2022/24 – Centre National du Volley-Ball (FRA) – Serie B e giovanili
Nazionali Giovanili
Oro Europei U19 2024
Oro Europei U21 2024
Oro Mondiali U19 2023
Argento Europei U19 2022
ATTUALITA'
Nuovo bocciodromo: al via i lavori a San Valentino a Cisterna di Latina
Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione del nuovo bocciodromo all’interno dell’area del Centro Polivalente nel quartiere San Valentino. Il progetto prevede la costruzione di una struttura moderna, pensata per soddisfare le esigenze degli appassionati di bocce e rafforzare la tradizione sportiva locale. La decisione di costruire il nuovo impianto è legata alla demolizione del vecchio bocciodromo di via Cavour, dietro Palazzo Caetani, bocciodromo non regolare che ha lasciato posto al nuovo parco urbano sul Fiume Antico, di prossima fruizione anche questo. La struttura adiacente il Centro Polivalente di San Valentino sarà caratterizzata da archi in legno lamellare, coperta con un doppio telo di 14 metri di larghezza e 30 metri di lunghezza, con un’altezza di 7,50 metri. L’ambiente sarà inoltre dotato di un sistema di riscaldamento e climatizzazione e porte amovibili. Il finanziamento è stato organizzato dal Servizio progettazione e Lavori pubblici del Comune, che ha messo a punto il piano per la realizzazione del nuovo impianto.
«Il nuovo impianto – sottolineano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli – rappresenta un investimento importante per San Valentino che potrà usufruire di una struttura sportiva moderna e perfettamente a norma sia per gli appassionati che per coloro che in futuro vorranno avvicinarsi a tale sport. E diventa anche un elemento di inclusione sociale in un quartiere oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi di riqualificazione».
ATTUALITA'
Commissione deserta sul futuro del Latina Basket, il PD attacca: la città non lo meritava
Commissione deserta e futuro del Latina Basket ancora in sospeso. È quanto denunciano i consiglieri comunali del Partito Democratico, Valeria Campagna e Leonardo Majocchi, dopo il mancato svolgimento della Commissione congiunta Urbanistica, Attività Produttive e Sport convocata per discutere una proposta ritenuta urgente per garantire la prossima stagione sportiva della società nerazzurra.
Secondo i due esponenti del pd, l’assenza del numero legale, determinata dalla mancata partecipazione della maggioranza, ha impedito di affrontare il provvedimento che avrebbe consentito la realizzazione di una struttura temporanea destinata ad ospitare le attività del Latina Basket, interamente finanziata dal soggetto privato.
«Quanto accaduto oggi è un fatto grave e incomprensibile – dichiarano Campagna e Majocchi –. Non è stato possibile discutere una proposta attesa e urgente, finalizzata a permettere alla società di salvaguardare la prossima stagione sportiva».
Alla seduta erano presenti dirigenti, atleti e rappresentanti della famiglia Benacquista, a testimonianza dell’importanza del progetto per una realtà che da decenni rappresenta uno dei punti di riferimento dello sport cittadino e che, ancora una volta, si era detta pronta a investire risorse proprie per sopperire alla mancanza del Palazzetto dello Sport.
I consiglieri del PD ricordano inoltre come già lo scorso anno la società avesse avanzato una proposta per la realizzazione, sempre a proprie spese e sulla stessa area, di un impianto sportivo. Un progetto che, dopo una prima discussione in Commissione, non avrebbe però avuto ulteriori sviluppi.
«Oggi si è arrivati a una soluzione temporanea proprio per affrontare un’emergenza non più rinviabile, ma anche questa volta la maggioranza ha scelto di non assumersi la responsabilità di affrontare il tema», sottolineano ancora Campagna e Majocchi.
Per il Partito Democratico si tratta dell’ennesimo segnale di difficoltà da parte dell’amministrazione comunale nel garantire tempi certi e risposte adeguate su questioni considerate strategiche per la città.
«Che si tratti di disorganizzazione o di difficoltà politiche interne, il risultato non cambia: a pagarne le conseguenze sono le associazioni sportive, gli atleti e l’intera comunità», concludono i consiglieri, chiedendo la riconvocazione della Commissione «con la massima urgenza» perché «il mondo dello sport latinense merita rispetto, attenzione e istituzioni in grado di decidere, non di rinviare».
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