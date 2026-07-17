CRONACA
Appostato sotto casa, urta l’auto della ex poi la prende a calci minacciando di morte la donna: arrestato un uomo di Latina
LATINA – Si è appostato sotto casa della ex compagna, dove ha prima volutamente urtato con la propria auto quella della donna, poi è sceso è ha cominciato a colpirla ripetutamente a calci, pronunciando nel frattempo gravi minacce di morte. La Polizia ha arrestato ieri sera a Latina un uomo già destinatario di un provvedimento di ammonimento del Questore. E’ accusato di maltrattamenti contro familiari e atti persecutori ai danni della ex compagna.
L’intervento delle Volanti è scattato dopo la richiesta di aiuto della donna, che segnalava la presenza dell’ex compagno sotto la propria abitazione e sono scattate le indagini. Le dichiarazioni dlela donna e la visione di filmati acquisiti dai poliziotti hanno mezzo in luce un quadro di reiterate condotte vessatorie e persecutorie protrattesi nel tempo. La vittima ha infatti riferito di essere stata, per lungo periodo, destinataria di continue telefonate, messaggi, minacce e pedinamenti, nonché di ripetuti appostamenti sotto la propria abitazione e sul luogo di lavoro, nonostante nei confronti dell’uomo fosse già stato emesso un provvedimento di ammonimento del Questore.
L’uomo è stato inoltre trovato in possesso di un modesto quantitativo di cocaina che ha fatto scattare la segnalazione in Prefettura. Il Pubblico Ministero di turno ha poi disposto l’arresto dell’uomo, che è stato condotto nel carcere di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.
CRONACA
ABC: versato il canone concessorio al Comune di Latina, il CdA chiarisce la vicenda
Il Consiglio di amministrazione di ABC interviene sulla vicenda del canone concessorio dovuto al Comune di Latina, fornendo chiarimenti sulle tempistiche dei pagamenti e sull’iter amministrativo che ha portato al saldo delle somme.
L’azienda precisa che gli importi recentemente versati riguardano più annualità pregresse e che il pagamento è stato effettuato al termine delle operazioni di allineamento delle rispettive partite contabili con l’amministrazione comunale.
ABC ricorda inoltre di aver affrontato nel corso del 2025 una temporanea riduzione della liquidità, situazione che, secondo quanto riferito dal Consiglio di amministrazione, si è normalizzata all’inizio di giugno.
Dopo un incontro tecnico con il Comune, svolto il 3 luglio, il presidente del CdA Alessandro Angelini ha disposto il pagamento del canone maturato al 31 dicembre 2025, eseguito dagli uffici nella stessa giornata.
Il Consiglio di amministrazione sottolinea infine la volontà di proseguire il rapporto di collaborazione istituzionale con il Comune di Latina, evidenziando come la definizione della vicenda sia frutto del lavoro congiunto tra le due amministrazioni.
CRONACA
Lago di Fogliano, conclusi i lavori alla Foce del Duca: ripristinato il collegamento con il mare
Si sono conclusi gli interventi di disostruzione della Foce del Duca, sul Lago di Fogliano, promossi e finanziati dall’Ente Parco Nazionale del Circeo. I lavori hanno consentito di ripristinare il collegamento tra il lago e il mare, favorendo il naturale ricambio delle acque.
L’intervento ha riguardato lo scavo del tratto terminale della foce e del canale lato lago, oltre al ripristino delle paratoie che regolano il flusso dell’acqua marina durante le maree.
Completato anche il ripascimento della spiaggia a sud della foce, utilizzando le sabbie dragate dal canale e risultate idonee dopo le analisi previste.
L’operazione rappresenta la seconda fase del progetto avviato dall’Ente Parco per la tutela dei laghi costieri, dopo gli interventi realizzati nel 2025 sulle foci dei laghi di Fogliano e Caprolace.
«La tutela dei laghi continuerà a essere una priorità della nostra azione», ha dichiarato la presidente dell’Ente Parco Emanuela Zappone, annunciando anche l’avvio di una strategia di lungo periodo, condivisa con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, per prevenire nuovi fenomeni di insabbiamento attraverso interventi programmati e l’impiego di nuove tecnologie.
CRONACA
Allarme acqua a Bassiano, il sindaco Onori scrive al prefetto: “Il nostro borgo è da settimane in ginocchio”
BASSIANO – Allarme per la carenza di acqua a Bassiano. Il Sindaco, Giovanbattista Onori ha scritto oggi alla Prefetta di Latina, Dott.ssa Vittoria Ciaramella: “Il nostro borgo è da settimane in ginocchio a causa di una sistematica e gravissima carenza idrica che sta lasciando a secco case, attività commerciali e zone rurali, aggravata dall’ondata di calore eccezionale. Nonostante gli sforzi preventivi del Comune, la situazione è ormai fuori controllo e la tensione sociale è altissima”, dichiara il primo cittadino che paventa danni alle attività turistiche e uno stato di sofferenza per i capi di bestiame e gli animali.
Onori chiede alla rappresentate di governo un intervento urgente presso il gestore idrico Acqualatina: “Imporre ad Acqualatina l’adozione immediata di provvedimenti straordinari per ripristinare il flusso d’acqua su tutto il territorio comunale e attivare un monitoraggio costante della gestione dell’emergenza a tutela della salute pubblica e delle necessità primarie di Bassiano”.
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