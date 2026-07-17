APPUNTAMENTI
Sabaudia, weekend di musica tra jazz e pop: tre serate gratuite nel cuore della città
Un fine settimana all’insegna della musica a Sabaudia, dove da venerdì 17 a domenica 19 luglio sono in programma tre appuntamenti gratuiti dedicati a residenti e turisti.
Ad aprire il cartellone sarà Sabaudia Jazz 2026, ospitato nella Corte Comunale. Venerdì sera salirà sul palco il Mauro Zazzarini Group, con Mauro Zazzarini al sax, Giampaolo Ascolese alla batteria, Andrea Beneventano al pianoforte ed Elio Tatti al contrabbasso.
Sabato 18 luglio sarà invece la volta del Jesse Davis Quartet, composto da Jesse Davis, Riccardo Fassi al pianoforte, Steve Cantarano al contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria.
Il weekend si concluderà domenica 19 luglio in piazza del Comune con il concerto della cover band dei Pinguini Tattici Nucleari “Fake News”, che proporrà i brani più conosciuti del gruppo bergamasco.
«Abbiamo costruito un programma capace di coinvolgere pubblici diversi – spiega il consigliere delegato alle Attività produttive e al Turismo Giovanni Pietro Fogli – con l’obiettivo di offrire eventi gratuiti che valorizzino Sabaudia e accompagnino l’estate di residenti e turisti».
APPUNTAMENTI
Al via il Pontinia Rock & Blues Festival: tre giorni di concerti a ingresso gratuito
Tutto pronto per la 23ª edizione del Pontinia Rock & Blues Festival, che da questa sera fino a domenica animerà l’area concerti di via Guglielmo Marconi con tre serate dedicate alla musica dal vivo. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Pontinia con il Comune e l’Associazione Culturale Papyrus, conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pontina.
I cancelli apriranno ogni sera alle 20 con ingresso gratuito.
Stasera sul palco salirà in apertura Lello Panico, chitarrista d’esperienza ed estro che sarà accompagnato da Tim Fritz & Electric Roots. Una scelta ottimale per entrare nell’atmosfera del festival tra soul, blues e funky. Alle ore 22 toccherà ai Cheap Wine, gruppo marchigiano attivo da trent’anni in Italia ed Europa, con svariati album alle spalle. Band di culto del panorama del rock indipendente italiano che si è imposta alla critica e agli ascoltatori non solo per la grazia della loro musica, ma soprattutto per dei testi profondi e mai banali. Una vera e propria “chicca” per gli appassionati, un concerto da godere in ogni sua sfumatura. Domani, sabato 18, si proseguirà con le calde note di Elli de Mon e la forza ruggente di Eric Sardinas, mentre domenica 19 il programma vedrà la sua conclusione con la maestria di Curtis Salgado e la verve di Greg & The Three-Billie
Oltre ai concerti, il festival offrirà un’area food & drink, spazi dedicati agli espositori di dischi e memorabilia e momenti di intrattenimento pensati per gli appassionati di rock e blues e per tutto il pubblico.
APPUNTAMENTI
Un graphic novel dedicato a Camille Claudel e Massimiliano Smeriglio a Libri nel Parco
SABAUDIA – La Corte Comunale di Sabaudia ospiterà stasera (giovedì 16 luglio, alle ore 21:30) il sesto appuntamento della rassegna 2026 “Libri nel Parco” con il graphic novel “Troppo libera. L’arte, l’amore, la lotta di Camille Claudel” (ed Tunueè). Saranno presenti gli autori Assia Petricelli e Sergio Riccardi, sceneggiatrice e illustratore, che hanno raccontato la figura di Camille Claudel, straordinaria artista, scultrice di grande talento e donna simbolo di determinazione e libertà, la cui vicenda umana e artistica continua ancora oggi a emozionare e far riflettere. Gli autori restituiscono al pubblico un ritratto intenso e coinvolgente di una protagonista della storia dell’arte troppo a lungo rimasta nell’ombra.
Domani invece, (17 luglio, alle ore 21:30) la rassegna torna nella sua storica sede del Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” per il settimo appuntamento, ospite Massimiliano Smeriglio, scrittore, docente di Pedagogia speciale presso l’Università Roma Tre e Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, che presenterà il suo ultimo romanzo “Il legame covalente”. A dialogare con l’autore sarà la giornalista Licia Pastore.
Massimiliano Smeriglio è autore di numerose opere che hanno riscosso l’apprezzamento della critica e dei lettori. Tra le sue pubblicazioni figurano “Garbatella combat zone” (Voland, 2010), “Suk Ovest. Banditi a Roma” (Fazi Editore, 2012), finalista al Premio Scerbanenco, “Per quieto vivere” (Fazi Editore, 2017), “Se bruciasse la città” (Giulio Perrone Editore, 2021) e “Mio padre non mi ha insegnato niente” (Fuoriscena RCS, 2024).
Con “Il legame covalente”, Smeriglio racconta una storia intensa e profondamente umana, costruita attorno al legame tra un professore di chimica e sua moglie Marcella, tecnica di laboratorio. Un’unione forte, fatta di piccoli gesti quotidiani e di un equilibrio che viene improvvisamente spezzato dalla malattia. La morte di Marcella e il difficile rapporto con la figlia Beatrice trascinano il protagonista in una profonda crisi esistenziale, fino a una scoperta inattesa che apre la strada a una possibile rinascita.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
L’iniziativa è ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando APS, in collaborazione con la socia onoraria Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina, il patrocinio e il sostegno della Città di Sabaudia e il sostegno della BCC del Circeo e Privernate.
APPUNTAMENTI
Padel in Piazza, a Latina arrivano Candela e Amelia per il torneo di beneficenza
Entra nel vivo la seconda edizione di Padel in Piazza, la manifestazione in corso in Piazza del Popolo a Latina che unisce sport, inclusione e solidarietà. Nei prossimi giorni il programma prevede appuntamenti aperti al pubblico con protagonisti campioni del padel paralimpico e grandi ex del calcio italiano.
Si parte domani alle 18 con il Surprise Test Babolat, iniziativa gratuita dedicata agli appassionati che potranno provare un sistema professionale di allenamento e partecipare all’assegnazione di premi e gadget.
A seguire spazio all’inclusione con l’esibizione dei campioni del Wheelchair Padel Luca Taramelli, numero uno del ranking italiano e vincitore del BNL Italy Major Wheelchair Padel 2026, e Andrea D’Agostini, attuale numero tre d’Italia. Nel corso della serata sarà inoltre possibile effettuare donazioni a sostegno della ricerca contro il cancro.
Venerdì 17 luglio, dalle 20, appuntamento con il Torneo di Burraco, che vedrà la partecipazione di oltre 80 concorrenti.
Il momento più atteso è in programma sabato sera, dalle 19.30, con il Torneo di Beneficenza dei Calciatori. In campo scenderanno Vincent Candela, campione del mondo con la Francia nel 1998 ed ex Roma, e Marco Amelia, campione del mondo con l’Italia nel 2006 ed ex portiere di Milan e Palermo.
L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione Matteo Fabrizio ODV a sostegno del reparto di Oncoematologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.
Durante la serata sarà inoltre organizzata una lotteria benefica che offrirà ai vincitori la possibilità di giocare una partita insieme ai due ex campioni del mondo.
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