Sabaudia, weekend di musica tra jazz e pop: tre serate gratuite nel cuore della città

Tutto pronto per la 23ª edizione del Pontinia Rock & Blues Festival, che da questa sera fino a domenica animerà l’area concerti di via Guglielmo Marconi con tre serate dedicate alla musica dal vivo. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Pontinia con il Comune e l’Associazione Culturale Papyrus, conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pontina.

I cancelli apriranno ogni sera alle 20 con ingresso gratuito.

Stasera sul palco salirà in apertura Lello Panico, chitarrista d’esperienza ed estro che sarà accompagnato da Tim Fritz & Electric Roots. Una scelta ottimale per entrare nell’atmosfera del festival tra soul, blues e funky. Alle ore 22 toccherà ai Cheap Wine, gruppo marchigiano attivo da trent’anni in Italia ed Europa, con svariati album alle spalle. Band di culto del panorama del rock indipendente italiano che si è imposta alla critica e agli ascoltatori non solo per la grazia della loro musica, ma soprattutto per dei testi profondi e mai banali. Una vera e propria “chicca” per gli appassionati, un concerto da godere in ogni sua sfumatura. Domani, sabato 18, si proseguirà con le calde note di Elli de Mon e la forza ruggente di Eric Sardinas, mentre domenica 19 il programma vedrà la sua conclusione con la maestria di Curtis Salgado e la verve di Greg & The Three-Billie

Oltre ai concerti, il festival offrirà un’area food & drink, spazi dedicati agli espositori di dischi e memorabilia e momenti di intrattenimento pensati per gli appassionati di rock e blues e per tutto il pubblico.