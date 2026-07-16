Sorveglianza lungo le coste, riattivato il presidio di salvamento acquatico dei Vigili del fuoco

LATINA – Dopo la positiva esperienza della scorsa stagione balneare, torna e sarà operativo a partire dal 18 luglio e fino al 20 settembre, il presidio di salvamento acquatico dei Vigili del fuoco a servizio dei comuni di Latina, Sabaudia e San Felice Circeo. “Un’imbarcazione con tre unità a bordo effettuerà attività di sorveglianza e di soccorso per contribuire ad accrescere il livello di sicurezza lungo le coste e assicurando maggiore prontezza nei tempi di intervento”, sottolinea in una nota la Prefettura di Latina dopo la sottoscrizione, questa mattina, della convenzione interistituzionale da parte del presidente della Provincia, Federico Carnevale, dei sindaci Matilde Celentano, Alberto Mosca e Monia Di Cosimo, del comandante provinciale dei vigili del fuoco, Piergiacomo Cancelliere e del Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti”.

Il servizio coprirà i fine settimana di luglio e settembre e la parte centrale del mese di agosto 2026, con un impiego quotidiano di personale specializzato e mezzi nautici per 10 ore al giorno (dalle 9 alle 18). La spesa complessiva di 20.000 euro sarà interamente sostenuta dalla Provincia di Latina.

“La firma di questa convenzione – ha affermato Celentano – rappresenta un passo fondamentale per garantire la massima tutela dell’incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini e dei tantissimi turisti che frequentano le nostre spiagge libere durante la stagione balneare. Grazie a questa sinergia istituzionale con la Prefettura, il Comando dei Vigili del Fuoco e la Provincia, potenziamo i presidi di primo intervento sul litorale senza gravare sulle casse del Comune”.

“Con l’attivazione di questo servizio integrato di salvamento – ha aggiunto l’assessore Di Cocco – andiamo a rafforzare concretamente oltre alle postazioni di salvamento fisse ottenute sulle spiagge libera, grazie alle convenzioni stipulate con i privati, e al pattugliamento con il mezzo nautico della Polizia Locale di Latina, la capacità ulteriore di vigilanza e di intervento immediato. Il litorale di Latina necessita di risposte coordinate ed efficaci, specie nei fine settimana e nei periodi di massimo afflusso ad agosto. Questo presidio balneare straordinario opererà in perfetto raccordo operativo con la Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera. L’obiettivo condiviso con i vicini comuni di Sabaudia e San Felice Circeo è offrire una costa sicura, presidiata e accogliente, valorizzando la sinergia territoriale per migliorare costantemente le tutele a favore di bagnanti e utenti del mare.”