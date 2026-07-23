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L’Ato 4 diffida Acqualatina. Bernola in Commissione Trasparenza: “Viola la carta dei servizi”
LATINA – L’ATO4, l’ambito territoriale nel quale ricadono tutti e 33 i comuni della provincia di Latina e alcuni delle province di Roma e Frosinone sotto lo stessa gestione idrica, ha formalmente contestato ad Acqualatina la violazione della Carta dei Servizi. E’ quanto emerso questa mattina durante la Commissione Trasparenza presieduta dalla consigliera Maria Grazia Ciolfi. In pratica il gestore diffidato a ripristinare i livelli minimi di servizio all’utenza.
La seduta era stata convocata su richiesta congiunta dei gruppi consiliari del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, con il sostegno anche di Latina Bene Comune e Per Latina 2032, per fare luce sui continui disservizi del servizio idrico, proprio in una giornata in cui una copiosa perdita d’acqua ha allagato un intero isolato del centro cittadino, quello di Palazzo M.
Durante la riunione dell’organismo consiliare ha relazionato l’ingegner Umberto Bernola, dirigente dell’ATO4, l’ente che vigila sul gestore, il quale ha riferito di aver inviato appena due giorni fa una formale contestazione ad Acqualatina. Il motivo è preciso: la società starebbe riducendo volontariamente la pressione dell’acqua per contenere le perdite della rete, una pratica che la Carta dei Servizi consente esclusivamente in caso di emergenza idrica o per cause non imputabili al gestore, condizioni che oggi non ricorrono. Nella nota destinata al gestore l’ATO4 intima il ripristino dei livelli minimi di servizio all’utenza.
Nel suo intervento Bernola ha anche evidenziato che “riducendo la pressione diminuiscono i consumi e quindi il fatturato di Acqualatina, ma il mancato incasso viene successivamente recuperato attraverso i meccanismi di conguaglio previsti dalla regolazione. In sostanza, mentre i cittadini vedono limitato un servizio essenziale, il gestore non subisce un corrispondente danno economico”.
«Le parole dell’ingegner Bernola sono di una gravità assoluta» affermano i consiglieri di LBC, PD, M5S e Per Latina 2032. «Lo ringraziamo per il contributo prezioso e per la precisione con cui ha illustrato il quadro normativo e le responsabilità del gestore. Soltanto nel mese di giugno – ricordano i consiglieri – si è registrata almeno un’interruzione idrica a settimana, spesso durata svariate ore e nel pieno del periodo più caldo. I disservizi interessano ormai vaste aree della città – da via Emanuele Filiberto a piazza Berlinguer, fino ai quartieri Q4 e Q5 e ai borghi Grappa, Sabotino, Podgora e Santa Maria – ma anche numerosi comuni della provincia, tra cui Anzio, Aprilia e Cisterna».
Significativa la presenza in commissione dei rappresentanti dei consorzi di San Pietro, Santa Rosa, Astura e Foce Verde, nell’area di Valmontorio, che hanno denunciato una situazione di gravissimo disagio protratta dal 2015 e aggravata dal fatto che negli ultimi dieci giorni sono rimasti completamente senz’acqua, nonostante abbiano realizzato a proprie spese le infrastrutture necessarie. Anche in questo caso l’ingegner Bernola si è impegnato a prendere in carico la loro istanza.
«La situazione è drammatica e non può passare inosservata l’assenza delle istituzioni che oggi avrebbero dovuto rappresentare la città» dichiara l’opposizione. «Non erano presenti la sindaca Celentano, invitata anche nella sua qualità di autorità sanitaria locale, né un suo delegato, così come era assente l’assessora alle Partecipate Rodà. Si tratta di un vulnus istituzionale gravissimo. La sindaca rappresenta il nostro comune nell’assemblea dei soci di Acqualatina e oggi avrebbe fatto bene a spiegare quali iniziative intende assumere. Molti sindaci del territorio, da Cisterna a Bassiano fino ad Anzio, hanno già promosso diffide, esposti e solleciti per tutelare i cittadini. Latina, invece, cosa sta facendo? Oltre ad avallare aumenti di capitale ingiustificati e ingiustificabili, quali azioni intende mettere in campo? Ci aspettiamo risposte concrete, anche perché la sindaca è espressione della stessa forza politica che oggi esprime propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione di Acqualatina».
Manca inoltre nella macrostruttura comunale – denuncia ancora l’opposizione – una figura amministrativa specificamente incaricata di seguire i rapporti con il gestore del servizio idrico. Una lacuna che rende ancora più debole il ruolo di controllo dell’amministrazione».
Alla seduta odierna era stata convocata anche la presidente del CdA di Acqualatina, Patrizia Vasta, che ha comunicato la propria impossibilità a partecipare manifestando però disponibilità a intervenire in una successiva convocazione. La presidente Ciolfi ha già annunciato che la Trasparenza sarà riconvocata nella prima data utile di settembre.
La commissione è stata poi costretta a interrompere i lavori per mancanza del numero legale. «Ancora una volta – dichiarano i consiglieri di opposizione – la maggioranza ha impedito la prosecuzione della seduta e la discussione degli altri punti all’ordine del giorno, ovvero la verifica della potabilità dell’acqua dopo i recenti episodi di torbidità registrati a Latina e l’esame del bilancio di Acqualatina, degli investimenti realizzati e programmati e dell’andamento delle tariffe».
«Su questi temi – concludono – torneremo già a settembre, alla presenza dei vertici della società. I cittadini meritano trasparenza, risposte e soprattutto un servizio finalmente all’altezza delle bollette che continuano a pagare».
IN EVIDENZA
Noa Duflos Rossi è un nuovo schiacciatore del Cisterna Volley: nazionale francese, arriva in prestito dalla Lube
Compirà 19 anni a settembre, è francese (originario di Sète, seconda città portuale transalpina per importanza dopo Marsiglia), Noa Duflos Rossi è un nuovo schiacciatore del Cisterna Volley: arriva in prestito dalla Lube Civitanova
Nazionale francese, MVP e miglior schiacciatore agli Europei U19 vinti nel 2024; campione europeo con l’Under 21 sempre nel 2024, argento europeo U19 nel 2022, campione iridato U19 nel 2023. Figlio di Patrick Duflos, ex palleggiatore della nazionale blu, ora allenatore in Francia.
È cresciuto nel Centre National du Volley-Ball, l’equivalente francese del Club Italia, dove ha messo al collo il bronzo nel 2023/24 nel French Elite Avenir, Noa ha poi giocato con lo Spacer’s Toulouse Volley, nel 2025-2026 – come detto – ha vestito la maglia della Lube. E ora una nuova fase della sua carriera.
“Cisterna rappresenta in questo momento della mia carriera il posto ideale per continuare il mio percorso di crescita. Un club come la Lube rappresenta il massimo, ma per crescere più velocemente penso sia necessario giocare con maggiore continuità: a Cisterna sono arrivati giovani di prospettiva, poi diventati grandi giocatori. Il mio desiderio è arrivare al top, ecco perché ho scelto di venire da voi. Lo scorso anno ci sono stato da avversario, mi è piaciuto molto l’ambiente, e ricordo che giocare nel vostro palazzetto non è stato per niente facile”.
“Giocare in attacco per me non significa soltanto cercare di fare più punti possibili, nel volley moderno un giocatore deve prima di tutto lavorare per fare il bene della squadra. Il mio punto di forza? Aiutare i compagni, confrontarmi con loro. A partire dal palleggiatore, per metterlo nelle condizioni migliori: è l’unico modo che conosco per giocare una buona pallavolo divertendosi. A Cisterna trovo giovani che ho affrontato in nazionale, e giocatori esperti che hanno fatto la storia del volley. Non penso ci sia ambiente migliore dove poter lavorare”.
Il suo numero di maglia è il 22. “Si tratta di un fattore simbolico, è stato il primo numero assegnatomi in nazionale, ed il doppio di 11. Il numero 11 lo indossava mio padre, la persona a cui devo tutto, io sempre insieme a lui: undici più undici, uguale ventidue”.
Il volley la sua vita. “Quando non gioco cerco di ricaricarmi per affrontare poi le partite successive. Nel poco tempo libero mi piace giocare a golf, e andare al mare, passeggiare sulla spiaggia, e guardare nel complesso gli altri sport”.
Scheda
Data di nascita: 10/9/2007
Luogo di nascita: Sète (FRA)
Ruolo: schiacciatore
Altezza: 198 cm
Carriera
2025/26 – Cucine Lube Civitanova – SuperLega
2024/25 – Spacer’s Toulouse Volley (FRA) – Serie A e Giovanili
2022/24 – Centre National du Volley-Ball (FRA) – Serie B e giovanili
Nazionali Giovanili
Oro Europei U19 2024
Oro Europei U21 2024
Oro Mondiali U19 2023
Argento Europei U19 2022
CRONACA
Ponza e Ventotene: Controlli straordinari dei Carabinieri. Sicurezza, legalità e tutela della salute pubblica per la stagione estiva
Fine settimana di controlli dei Carabinieri sulle isole di Ponza e Ventotene. L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, ha visto l’impiego congiunto dei militari delle Stazioni territorialmente competenti, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina e del personale del battello in dotazione alla Stazione Carabinieri di Ponza, secondo un modello operativo integrato volto a garantire un controllo capillare del territorio sia nelle aree urbane sia lungo il litorale.
Nel corso del servizio, sia su Ponza che Ventotene, sottoposti a verifica complessivamente 10 veicoli, identificare 170 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, verificata la regolarità di due natanti, sui quali sono state controllate 10 persone. Contestualmente, all’esito di accessi ispettivi effettuati presso 6 esercizi pubblici, per le quali sono state comminate ammende per 7.000 euro.
L’attività svolta testimonia, ancora una volta, l’attenta presenza dell’Arma dei Carabinieri sulle isole pontine, attraverso un’azione coordinata che coniuga controllo del territorio, tutela della salute, prevenzione dei reati e rispetto delle regole, contribuendo a preservare un contesto di serenità e di convivenza civile durante il periodo dell’anno in cui si registra la maggiore affluenza di turisti e visitatori.
APPUNTAMENTI
Basket in Piazza: Sabato spettacolare con gli Space Jumpers. La gara: New Age Erborist vince il girone ‘B’ Junior
I campioni Junior della scorsa edizione vincono il girone ‘B’ da imbattuti, a seguire il “Dunk Show” degli Space Jumpers che ha infiammato Piazza del Popolo. Un’altra serata di grande basket e spettacolo alla Gelit BIP Arena di Piazza del Popolo. L’undicesima giornata di Basket in Piazza ha regalato emozioni dentro e fuori dal campo. Sul parquet è arrivato il verdetto del Girone B Junior, mentre a chiudere la serata ci hanno pensato le spettacolari schiacciate degli Space Jumpers, capaci di entusiasmare il numeroso pubblico presente.
La sfida tra New Age Erborist e B-Four Beer, pur non mettendo in palio la qualificazione, entrambe le squadre erano già certe, per effetto degli scontri diretti, di chiudere rispettivamente al primo e al quarto posto del girone, è servita a confermare l’ottimo stato di forma dei campioni in carica. New Age Erborist si è imposta con un netto 88-64, chiudendo il Girone B a punteggio pieno e da imbattuta. Il piazzamento finale era già definito prima della palla a due: B-Four Beer affronterà nei quarti di finale la vincitrice del Girone A, Never Stops, nella sfida in programma giovedì 16 luglio alle ore 19.30. New Age Erborist, invece, dovrà attendere ancora qualche giorno per conoscere la propria avversaria. Sarà infatti la sfida tra Chirizzi Macchine Edili e Cosmari, in programma lunedì 13 luglio alle ore 19.30, a stabilire chi sfiderà i campioni in carica nei quarti del 19 luglio alle ore 19.30.
Archiviata la gara, la Gelit BIP Arena si è trasformata in un vero e proprio teatro dello spettacolo. Alle 22 è andato in scena l’attesissimo Dunk Show degli Space Jumpers, il duo formato da Salvo “Skyone” Caruso e Marco “Mr Jump” Favretta, tra i migliori interpreti del basket acrobatico in Italia e protagonisti di esibizioni in tutto il mondo. Schiacciate spettacolari, acrobazie al limite dell’incredibile e un coinvolgimento continuo del pubblico hanno acceso Piazza del Popolo, che ha risposto con applausi e grande entusiasmo. Un ritorno particolarmente atteso, quello degli Space Jumpers, già protagonisti nella passata edizione di Basket in Piazza e ancora una volta capaci di conquistare grandi e piccoli, trattenendosi al termine dello show per foto e autografi.
L’appuntamento con Basket in Piazza torna lunedì 13 luglio con una serata decisiva per gli incroci della fase a eliminazione diretta. Nel torneo Junior riflettori puntati sulla sfida tra Chirizzi Macchine Edili e Cosmari, mentre nel Senior andrà in scena uno dei match più attesi della fase a gironi: Pasta La Forza contro TuriRizzo, una sfida che metterà in palio il primo posto del Girone A.
B-FOUR BEER – NEW AGE ERBORIST 64-88 (14-25; 14-21; 22-16; 14-26)
B-FOUR BEER: Man. Carbone 4, Mazzanti 5, Ciotti 10, Forte 10, Pastore 6, Palombi, Antonucci, Salvucci 9, Greco, Fra. Carbone 12, Matt. Carbone 7, Pompeo 1, Di Vile. Coach: Bisconti
NEW AGE ERBORIST: R. Colarullo 14, Valentino Nkemdirin 21, Dvornic 12, Cenci 13, Scarnicchia 10, Valerio Nkemdirin 2, Marrelli, Carboni 4, Pianulli, Brombin 12. Coach: L. Colarullo.
Arbitri: Sanseverino-Pirani
Ceccarelli-Caporossi
Nel primo quarto è fortissima la partenza di New Age Erborist, che imprime subito il proprio ritmo alla gara. I ragazzi di coach Colarullo aprono il match con un eloquente 9-0 nei primi minuti, trascinati dalle giocate di Scarnicchia e Dvornic, autentiche spine nel fianco della difesa di B-Four Beer.vLa formazione guidata da coach Bisconti fatica a trovare continuità in attacco e si affida soprattutto a Ciotti, che prova a tenere i suoi in scia. New Age Erborist, però, continua a spingere sull’acceleratore e trova anche il prezioso contributo di Valentino Nkemdirin: i suoi 10 punti personali permettono agli orange di chiudere il primo quarto avanti 25-14. L’avvio della seconda frazione è decisamente migliore per B-Four Beer, che rientra in campo con un atteggiamento più aggressivo e sembra poter riaprire la partita. È però solo un’illusione: New Age Erborist ritrova immediatamente ritmo e intensità, riprendendo in mano l’inerzia dell’incontro e allungando nuovamente nel punteggio. All’intervallo lungo il divario è già importante: 46-28. Nel terzo periodo i campioni in carica amministrano il vantaggio senza forzare particolarmente i ritmi, consentendo a B-Four Beer di rosicchiare qualche punto. Le incursioni nel pitturato di Francesco Carbone, unite alla vivacità di Salvucci e Forte, consentono alla squadra di coach Bisconti di ridurre lo svantaggio. Al termine del terzo quarto il tabellone dice comunque 62-50 per New Age Erborist. Negli ultimi dieci minuti B-Four Beer prova il tutto per tutto, sperando in un calo degli avversari. Ma New Age Erborist non concede alcuno spiraglio: il quintetto di coach Colarullo respinge ogni tentativo di rimonta, continua a giocare con grande fluidità e, con il passare dei minuti, dà anche l’impressione di divertirsi sul parquet. Sul fronte opposto, invece, B-Four Beer perde brillantezza in fase offensiva e non riesce più a tenere il passo. Il fischio finale sancisce un netto 88-64 in favore di New Age Erborist, che conferma il proprio status di campione in carica e, indipendentemente dagli altri risultati, conquista matematicamente il primo posto del Girone B, chiudendo la fase a gironi da imbattuta. Ora l’attenzione si sposta sulla sfida in programma lunedì 13 luglio tra Chirizzi Macchine Edili e Cosmari, dalla quale uscirà l’avversaria di New Age Erborist nei quarti di finale. B-Four Beer, invece, chiude al quarto posto il Girone B ed è già certa di affrontare la capolista del Girone A, Never Stops, nei quarti di finale in programma il 16 luglio alle ore 19:30.
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