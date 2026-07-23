APPUNTAMENTI
Cori, gli Storici Sbandieratori celebrano 50 anni di storia
Due giornate di appuntamenti per celebrare i cinquant’anni degli Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori. Le iniziative prenderanno il via giovedì 31 luglio e si concluderanno sabato 1° agosto con il grande evento “50 anni di successi” in programma dalle 21.30 in piazza Signina.
Il momento centrale delle celebrazioni sarà lo spettacolo degli sbandieratori, accompagnato da proiezioni video dedicate alla storia del gruppo e alle oltre 200 partecipazioni a manifestazioni nazionali e internazionali. Durante la serata è prevista anche un’esibizione dei soci fondatori, che mostreranno al pubblico le tecniche originali del maneggio della bandiera utilizzate agli esordi dell’associazione.
Le celebrazioni inizieranno il 31 luglio con l’inaugurazione di una mostra fotografica al Tempio d’Ercole, seguita dalla presentazione del volume dedicato ai cinquant’anni del gruppo. In serata spazio anche a un dj set e all’area food con street food e beverage.
Ad arricchire lo spettacolo del 1° agosto saranno le coreografie dell’Associazione Culturale Matisse, i costumi del Carosello Storico dei Rioni di Cori e l’esibizione dei cavalieri del centro ippico Equisport Martufi.
Gli Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori nacquero nel 1976 con l’obiettivo di recuperare e valorizzare l’antica arte del gioco della bandiera. In cinquant’anni hanno rappresentato Cori e l’Italia in numerosi eventi internazionali, diventando uno dei simboli della tradizione storica della città.
APPUNTAMENTI
Sabaudia, sport e inclusione al Circolo Canottieri: due giorni di attività sul lago e festa aperta a tutti
Sport, natura e socialità saranno protagonisti del fine settimana organizzato dal Circolo Canottieri Sabaudia, che sabato 25 e domenica 26 luglio propone un evento dedicato al territorio e alla valorizzazione delle realtà locali.
Una due giorni pensata per coinvolgere cittadini e visitatori attraverso attività sportive, momenti di aggregazione e iniziative aperte a tutte le età, con l’obiettivo di far vivere il lago e scoprire da vicino le attività del Circolo Canottieri.
Il programma prenderà il via nel pomeriggio, dalle 16 alle 19.30, con attività sportive e ricreative aperte al pubblico. Previsti prove di dragon boat e canoa, giochi e mini gare di gruppo, partite di beach volley e attività inclusive pensate per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti.
Dalle 19.30 fino alla mezzanotte spazio alla festa serale, con area food e beverage, musica dal vivo, intrattenimento e un momento conviviale aperto alla comunità.
Ad accompagnare le due serate sarà anche la musica di Radio Immagine, con il dj set di Giampaolo Zeoli nella giornata di sabato e di Antonello Bortolotto domenica.
Un appuntamento che unisce sport, inclusione e divertimento, offrendo l’occasione di vivere il territorio e conoscere più da vicino una delle realtà sportive simbolo di Sabaudia.
APPUNTAMENTI
Latina, riapre il Parco Falcone e Borsellino: inaugurazione il 25 luglio con eventi e attività
Sabato 25 luglio riaprirà ufficialmente il Parco Falcone e Borsellino di Latina, al termine degli interventi di riqualificazione finanziati con fondi PNRR. L’evento è stato presentato questa mattina nella sala De Pasquale del Comune dal sindaco Matilde Celentano, dal vicesindaco Massimiliano Carnevale e dalla dirigente Micol Ayuso.
Nel corso della conferenza sono stati illustrati i lavori eseguiti, che hanno interessato la sicurezza e la riqualificazione dell’area, con l’installazione di un sistema di videosorveglianza, la definizione di un regolamento per l’utilizzo del parco e l’organizzazione di servizi dedicati alla gestione degli spazi.
Il parco sarà aperto dal 1° aprile al 31 ottobre dalle 7.30 alle 23 e dal 1° novembre al 31 marzo dalle 7.30 alle 20. Saranno garantiti il servizio di apertura e chiusura, la sorveglianza durante gli orari di accesso, anche con il supporto delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, e la manutenzione ordinaria del verde e degli arredi.
“Restituiamo alla città un luogo di incontro, sicurezza e socialità”, ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano, sottolineando come il parco fosse diventato negli anni un’area poco frequentata dalle famiglie a causa delle criticità legate alla sicurezza:
Il vicesindaco Massimiliano Carnevale ha evidenziato come l’obiettivo dell’amministrazione non fosse soltanto riaprire il parco, ma garantirne una gestione stabile e una piena fruibilità nel tempo:
L’inaugurazione prenderà il via alle 19, con ingresso da Largo Silvestri. Ospite della serata sarà lo speaker Renzo Di Falco, che condurrà l’evento. Il programma prevede il taglio del nastro, la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di una corona d’alloro, gli interventi istituzionali, l’intitolazione del largo centrale del parco a Fernando Bassoli, primo sindaco di Latina, il volo delle farfalle e un concerto del Conservatorio “Ottorino Respighi”.
Sono inoltre previste attività dedicate ai bambini, iniziative sportive e una serie di appuntamenti che proseguiranno nei fine settimana di luglio e agosto.
APPUNTAMENTI
Jazz e non solo “Alla Corte dei Caetani”: primo concerto con Maurizio Giammarco Quartet – Special Edition
Cinque concerti jazz, uno spettacolo tratto da “Il grande Gatsby”, un omaggio a Caruso e una produzione dedicata a Leone Caetani: torna “Alla Corte dei Caetani”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Roffredo Caetani tra il Giardino di Ninfa e il Castello Caetani di Sermoneta. In tutto sono undici gli appuntamenti che, tra fine luglio e fine agosto, animeranno i due luoghi, frutto di un programma costruito in collaborazione con realtà culturali del territorio e con produzioni della stessa Fondazione.
Il programma si apre al Giardino di Ninfa con cinque appuntamenti dedicati al jazz, realizzati in collaborazione con l’associazione “52nd Jazz”. Il cartellone vedrà protagonisti il Maurizio Giammarco Quartet il 25 luglio, il Francesco Bruno Quartet il 1 agosto, il Nicola Stilo Quartet il 15 agosto, 52nd Jazz meets Flavio Boltro il 22 agosto e Buenos Aires Café il 29 agosto. Sempre al Giardino di Ninfa, il 7, 8 e 9 agosto, in collaborazione con l’Associazione Lestra, andrà in scena “The Great Gatsby – Quell’estate che io”, libero adattamento del romanzo di Francis Scott Fitzgerald, con la regia di Clemente Pernarella e le musiche eseguite dal vivo dal 52nd Jazz Quartet.
Al Castello Caetani di Sermoneta, la Fondazione Roffredo Caetani organizza invece due appuntamenti. Il 9 agosto è in programma il concerto “Enrico Caruso. Le sue canzoni”, con il tenore Mark Milhofer e il pianista Marco Scolastra, dedicato al repertorio composto da e per il tenore napoletano. La rassegna si concluderà il 29 e 30 agosto con “Tra l’uomo e Leone (L’intesa possibile)”, produzione della Fondazione Roffredo Caetani con testo e regia di Roberto Agostini. Lo spettacolo, dedicato alla figura di Leone Caetani, propone una riflessione sul percorso umano e intellettuale del Duca di Sermoneta, restituendo al pubblico una storia di libertà, responsabilità e coraggio delle proprie scelte.
“La rassegna Alla Corte dei Caetani – afferma il presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Massimo Amodio – è ormai parte dell’identità estiva del Giardino di Ninfa e del Castello Caetani. Accanto al lavoro quotidiano di ricerca, studio, conservazione e tutela ambientale che portiamo avanti su Ninfa e sul Castello, da anni investiamo anche su musica, teatro e produzioni originali, perché un patrimonio si protegge meglio quando resta vivo e frequentato, non solo visitato. Il dialogo con realtà del territorio come 52nd Jazz e l’Associazione Lestra, insieme alle produzioni che realizziamo direttamente e alla consolidata collaborazione con la Fondazione Campus Internazionale di Musica, va in questa direzione: non iniziative isolate, ma parte di un progetto più ampio che unisce tutela e valorizzazione”.
IL PRIMO CONCERTO – Sabato 25 luglio, alle ore 21.30, il Maurizio Giammarco Quartet – Special Edition inaugurerà il cartellone jazz , a cura della 52nd Jazz. A salire sul palco saranno Maurizio Giammarco al sax, Luca Mannutza al pianoforte, Riccardo Del Fra al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria. Una formazione speciale che riunisce quattro protagonisti della scena italiana e mette in dialogo generazioni, esperienze internazionali e differenti sensibilità musicali. Il concerto sarà costruito intorno alle composizioni di Giammarco e a un repertorio nel quale la tradizione del jazz, il bop, le aperture elettriche e la ricerca contemporanea diventano materia di un confronto aperto tra i quattro musicisti.
La serata aprirà inoltre un dialogo con la fotografia. MAD – Museo d’Arte Diffusa proporrà sul palco l’installazione “L’Arte è nomade” di Annalisa Gonnella, a cura di Fabio D’Achille.
Il programma completo della rassegna, con tutte le informazioni sugli eventi e le modalità di prenotazione, è disponibile sul sito del Giardino di Ninfa al seguente indirizzo: https://www.giardinodininfa.eu/blogs/notizie/corte-dei-caetani , info anche sulla sezione news del sito www.frcaetani.it e sui canali social della Fondazione Roffredo Caetani, del Giardino di Ninfa e del Castello Caetani di Sermoneta.
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