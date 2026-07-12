Europeo Under 18, quarta giornata: Francia e Bulgaria, due vittorie da primato. A segno anche Repubblica Ceca e Spagna, primo ko per il Belgio

Quarta giornata del Campionato Europeo Under 18 Maschile CEV al Palasport di Cisterna. Prima sconfitta per il Belgio, battuto in tre set dalla Repubblica Ceca: i Red Dragons perdono la testa della classifica e vengono agganciati a quota 8 proprio dalla squadra di Svoboda. Al comando, adesso, ci sono Francia e Bulgaria con 9 punti: i blu hanno superato 3-0 la Germania, con identico punteggio la squadra di Zhivkov ha archiviato la pratica Romania. Nell’ultima sfida di giornata altra vittoria netta, sempre in tre set, con la Spagna che ha battuto l’Olanda: il team di Mosquera si porta a sei punti e, con tre partite da giocare, ancora può nutrire speranze di qualificazione alle finali.

Repubblica Ceca-Belgio 3-0 (25-23, 25-17, 25-17)

Perde il Belgio, per la prima volta nel torneo: l’ex capolista si arrende in tre set alla Repubblica Ceca. Nel primo parziale domina l’equilibrio, si gioca punto a punto, nel finale i cechi firmano il break decisivo e si guadagnano tre set-point: il Belgio annulla soltanto il primo, la Repubblica Ceca va 1-0 (25-23). Anche il secondo parziale inizia all’insegna dell’equilibrio, poi i cechi infilano un filotto micidiale +6 (19-13), il Belgio accusa il colpo: finisce 25-17. Il team di Svoboda gioca una buona pallavolo, la squadra di De Boeck non ne ha più: nel terzo set i cechi partono col break (+3), allungano 13-6, e vincono senza problemi 25-17.

Il coach della Repubblica Ceca, Jan Svoboda: “Stiamo lavorando molto provando a mantenere sempre una mentalità positiva e la massima concentrazione. Non guardiamo la classifica, giocheremo una partita alla volta, senza fare calcoli”.

Francia-Germania 3-0 (25-20, 25-17, 25-22)

La Francia infila la terza vittoria consecutiva (col bottino pieno) e mette paura al resto del gruppo: qualità e mentalità sono le caratteristiche principali di una squadra meno fisica rispetto alle altre, ma tecnicamente superiore e preparata in tutti i fondamentali. La Germania ha fatto la sua parte per buona metà del primo set, deciso nella parte finale (25-20); nel secondo parziale i blu hanno aumentato il ritmo e concesso molto poco (25-17); nel terzo sotto 22-18 i tedeschi hanno messo in campo tutto quello che avevano nel tentativo di allungare la partita, ma sul 22-22 il talento francese ha fatto la differenza (25-22).

Il coach della Francia Paul Cooper: “La nostra forza è il gruppo, compresa la qualità dei giocatori che partono dalla panchina, che ci permette di fare affidamento su un numero ampio di atleti. Il match perso all’esordio ci ha dato una svegliata. Lì i ragazzi hanno capito che bisogna giocare ad un’intensità pazzesca, sempre. Oggi siamo padroni del nostro destino perché siamo primi nel girone. Sta a noi continuare a vincere, solo così raggiungeremo la semifinale”.

Bulgaria-Romania 3-0 (25-19, 25-18, 25-18)

La Bulgaria non fa sconti alla Romania, e in un’ora e 11 minuti si porta a casa la partita. Il team di Parpala ha retto l’urto nella parte iniziale della sfida, condotta avanti col minimo scarto, poi i bulgari hanno accelerato (16-13) indirizzando il set dalla propria parte: 25-19. Stesso copione nel secondo parziale, e identico strappo messo a segno dalla Bulgaria (16-13), che poi chiude 25-18. Nel terzo parziale c’è poca storia, il sestetto di Zhivkov mette subito a distanza la Romania e arriva al traguardo senza affanni. Ottima prova di squadra da parte della Bulgaria, con una nota di merito per Gradinarov, best scorer del match (17 punti).

Spagna-Olanda 3-0 (25-16, 25-17, 25-21)

La Spagna conquista la seconda vittoria del suo Europeo e resta in corsa per un posto tra le prime due, anche se con quattro squadre davanti per approdare in semifinale dovrà vincere praticamente sempre, da qui alla fine. Contro l’Olanda la formazione iberica si è imposta senza problemi, guidando il match dall’inizio alla fine. Solo nell’ultimo set gli orange hanno accennato una timida reazione, troppo poco però per allungare la sfida.

Classifica

Francia 9

Bulgaria 9

Repubblica Ceca 8

Belgio 8

Spagna 6

Romania 4

Germania 4

Olanda 0

Il programma

7 luglio: Olanda-Romania 1-3, Francia-Bulgaria 1-3, Germania-Belgio 2-3, Spagna-Repubblica Ceca 1-3

8 luglio: Bulgaria-Germania 1-3, Romania-Rep. Ceca 2-3, Belgio-Olanda 3-1, Spagna-Francia 0-3

9 luglio: Romania-Belgio 1-3, Olanda-Bulgaria 1-3, Francia-Repubblica Ceca 3-1, Germania-Spagna 1-3

10 luglio: riposo

11 luglio: Repubblica Ceca-Belgio 3-0, Francia-Germania 3-0, Bulgaria-Romania 3-0, Spagna-Olanda 3-0

12 luglio: ore 12:30 Germania-Repubblica Ceca, ore 15 Francia-Olanda, ore 17.30 Belgio-Bulgaria, ore 20 Romania-Spagna

13 luglio riposo

14 luglio: ore 12:30 Germania-Olanda, ore 15 Repubblica Ceca-Bulgaria, ore 17:30 Francia-Romania, ore 20 Spagna-Belgio

15 luglio: ore 12.30 Francia-Belgio, ore 15 Germania-Romania, ore 17.30 Repubblica Ceca-Olanda, ore 20 Bulgaria-Spagna