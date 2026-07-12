OGGI IN PRIMA PAGINA
Europeo Under 18, quarta giornata: Francia e Bulgaria, due vittorie da primato. A segno anche Repubblica Ceca e Spagna, primo ko per il Belgio
Quarta giornata del Campionato Europeo Under 18 Maschile CEV al Palasport di Cisterna. Prima sconfitta per il Belgio, battuto in tre set dalla Repubblica Ceca: i Red Dragons perdono la testa della classifica e vengono agganciati a quota 8 proprio dalla squadra di Svoboda. Al comando, adesso, ci sono Francia e Bulgaria con 9 punti: i blu hanno superato 3-0 la Germania, con identico punteggio la squadra di Zhivkov ha archiviato la pratica Romania. Nell’ultima sfida di giornata altra vittoria netta, sempre in tre set, con la Spagna che ha battuto l’Olanda: il team di Mosquera si porta a sei punti e, con tre partite da giocare, ancora può nutrire speranze di qualificazione alle finali.
Repubblica Ceca-Belgio 3-0 (25-23, 25-17, 25-17)
Perde il Belgio, per la prima volta nel torneo: l’ex capolista si arrende in tre set alla Repubblica Ceca. Nel primo parziale domina l’equilibrio, si gioca punto a punto, nel finale i cechi firmano il break decisivo e si guadagnano tre set-point: il Belgio annulla soltanto il primo, la Repubblica Ceca va 1-0 (25-23). Anche il secondo parziale inizia all’insegna dell’equilibrio, poi i cechi infilano un filotto micidiale +6 (19-13), il Belgio accusa il colpo: finisce 25-17. Il team di Svoboda gioca una buona pallavolo, la squadra di De Boeck non ne ha più: nel terzo set i cechi partono col break (+3), allungano 13-6, e vincono senza problemi 25-17.
Il coach della Repubblica Ceca, Jan Svoboda: “Stiamo lavorando molto provando a mantenere sempre una mentalità positiva e la massima concentrazione. Non guardiamo la classifica, giocheremo una partita alla volta, senza fare calcoli”.
Francia-Germania 3-0 (25-20, 25-17, 25-22)
La Francia infila la terza vittoria consecutiva (col bottino pieno) e mette paura al resto del gruppo: qualità e mentalità sono le caratteristiche principali di una squadra meno fisica rispetto alle altre, ma tecnicamente superiore e preparata in tutti i fondamentali. La Germania ha fatto la sua parte per buona metà del primo set, deciso nella parte finale (25-20); nel secondo parziale i blu hanno aumentato il ritmo e concesso molto poco (25-17); nel terzo sotto 22-18 i tedeschi hanno messo in campo tutto quello che avevano nel tentativo di allungare la partita, ma sul 22-22 il talento francese ha fatto la differenza (25-22).
Il coach della Francia Paul Cooper: “La nostra forza è il gruppo, compresa la qualità dei giocatori che partono dalla panchina, che ci permette di fare affidamento su un numero ampio di atleti. Il match perso all’esordio ci ha dato una svegliata. Lì i ragazzi hanno capito che bisogna giocare ad un’intensità pazzesca, sempre. Oggi siamo padroni del nostro destino perché siamo primi nel girone. Sta a noi continuare a vincere, solo così raggiungeremo la semifinale”.
Bulgaria-Romania 3-0 (25-19, 25-18, 25-18)
La Bulgaria non fa sconti alla Romania, e in un’ora e 11 minuti si porta a casa la partita. Il team di Parpala ha retto l’urto nella parte iniziale della sfida, condotta avanti col minimo scarto, poi i bulgari hanno accelerato (16-13) indirizzando il set dalla propria parte: 25-19. Stesso copione nel secondo parziale, e identico strappo messo a segno dalla Bulgaria (16-13), che poi chiude 25-18. Nel terzo parziale c’è poca storia, il sestetto di Zhivkov mette subito a distanza la Romania e arriva al traguardo senza affanni. Ottima prova di squadra da parte della Bulgaria, con una nota di merito per Gradinarov, best scorer del match (17 punti).
Spagna-Olanda 3-0 (25-16, 25-17, 25-21)
La Spagna conquista la seconda vittoria del suo Europeo e resta in corsa per un posto tra le prime due, anche se con quattro squadre davanti per approdare in semifinale dovrà vincere praticamente sempre, da qui alla fine. Contro l’Olanda la formazione iberica si è imposta senza problemi, guidando il match dall’inizio alla fine. Solo nell’ultimo set gli orange hanno accennato una timida reazione, troppo poco però per allungare la sfida.
Classifica
Francia 9
Bulgaria 9
Repubblica Ceca 8
Belgio 8
Spagna 6
Romania 4
Germania 4
Olanda 0
Il programma
7 luglio: Olanda-Romania 1-3, Francia-Bulgaria 1-3, Germania-Belgio 2-3, Spagna-Repubblica Ceca 1-3
8 luglio: Bulgaria-Germania 1-3, Romania-Rep. Ceca 2-3, Belgio-Olanda 3-1, Spagna-Francia 0-3
9 luglio: Romania-Belgio 1-3, Olanda-Bulgaria 1-3, Francia-Repubblica Ceca 3-1, Germania-Spagna 1-3
10 luglio: riposo
11 luglio: Repubblica Ceca-Belgio 3-0, Francia-Germania 3-0, Bulgaria-Romania 3-0, Spagna-Olanda 3-0
12 luglio: ore 12:30 Germania-Repubblica Ceca, ore 15 Francia-Olanda, ore 17.30 Belgio-Bulgaria, ore 20 Romania-Spagna
13 luglio riposo
14 luglio: ore 12:30 Germania-Olanda, ore 15 Repubblica Ceca-Bulgaria, ore 17:30 Francia-Romania, ore 20 Spagna-Belgio
15 luglio: ore 12.30 Francia-Belgio, ore 15 Germania-Romania, ore 17.30 Repubblica Ceca-Olanda, ore 20 Bulgaria-Spagna
APPUNTAMENTI
Alla Bip Arena arriva il Galà Spettacolo di Ginnastica e arti marziali. Una novità dell’edizione 2026
Stasera in arrivo alla Gelit BIP Arena, il Galà Spettacolo di Ginnastica e Arti Marziali a partire dalle ore 20. U – dedicata alla Ginnastica e alle Arti Marziali, tra tecnica, disciplina ed emozione! Un appuntamento imperdibile che vedrà protagonisti scuole, gruppi e atleti del territorio in una cornice unica e coinvolgente. Evento organizzato da Opes Latina, in collaborazione con Gli Amici del Basket
CRONACA
Frusta il fratello con un cavo elettrico, arrestato 20enne a Terracina
Nonostante fosse già ai domiciliari torna ad aggredire il fratello. Siamo a Terracina dove la polizia ha arrestato in flagranza di reato un 20enne del posto. Il ragazzo è finito nuovamente in manette al termine dell’ennesimo episodio di violenza consumato tra le mura domestiche ai danni del fratello convivente. Il ragazzo era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo mediante braccialetto elettronico, applicata proprio in seguito a una precedente aggressione nei confronti della stessa vittima che ha chiamato il 112 per chiedere aiuto e che è stata trovata con evidenti escoriazioni e segni di frustate su braccia, schiena e dorso. L’aggressore lo avrebbe colpito ripetutamente utilizzando un cavo elettrico come frusta. Solo poche settimane prima, infatti, il giovane aveva aggredito il fratello con una mazza da baseball. Per lui è arrivata la convalida dell’arresto ed è stata disposta nei suoi confronti la risottoposizione agli arresti domiciliari.
CRONACA
Non si ferma all’alt della Polizia a Cisterna e fugge a 200km/h. Rintracciato e denunciato
Cisterna di Latina: si sottrae all’alt della Polizia di Stato con una fuga ad oltre 200 km/h. Individuato e denunciato il responsabile. L’episodio risale alla serata del 30 giugno scorso, quando una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cisterna di Latina aveva predisposto un posto di controllo lungo la Via Provinciale per Latina, all’altezza dell’intersezione con via Sandro Pertini. Alla vista dei militari, il conducente di un’autovettura Audi S3, anziché arrestare la marcia all’alt intimato dagli agenti, dopo un iniziale rallentamento ha accelerato improvvisamente dirigendosi verso gli operatori di polizia, costringendo uno di loro a spostarsi repentinamente per evitare di essere investito. Il conducente ha poi proseguito la fuga ad altissima velocità attraverso il centro abitato, mettendo gravemente in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada e dei numerosi pedoni presenti nelle vicinanze dei pubblici esercizi, per poi imboccare la S.S. Appia in direzione Latina, effettuando sorpassi estremamente pericolosi e raggiungendo velocità superiori ai 200 km/h, riuscendo così a far perdere temporaneamente le proprie tracce. Dopo poco gli agenti del Commissariato hanno consentito di risalire al veicolo attraverso gli accertamenti sulle società di noleggio e di individuare successivamente il conducente che, convocato presso gli uffici di Polizia, ha ammesso le proprie responsabilità. Il giovane è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria e sono sono state inoltre avviate le procedure amministrative previste dalla normativa vigente e sono in corso le valutazioni per l’adozione di eventuali misure di prevenzione di competenza del Questore.
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