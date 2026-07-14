SPORT
Basket in Piazza, Pasta La Forza chiude il girone al primo posto. Cosmari conquista i quarti
Si definiscono i primi verdetti del terzo Trofeo “Città di Latina – Basket in Piazza”. Nella serata di ieri Pasta La Forza ha conquistato il primato del Girone A Senior superando TuriRizzo 97-92 al termine di una sfida spettacolare, mentre Cosmari ha battuto Chirizzi Macchine Edili 59-53, chiudendo al terzo posto il Girone A Junior e conquistando l’accesso ai quarti di finale.
Nel match senior è andata in scena una gara intensa ed equilibrata, decisa soltanto negli ultimi minuti. Protagonisti Lunardi e Tinto per Pasta La Forza, mentre a TuriRizzo non sono bastati i 36 punti messi a segno da Di Prospero. Con questa vittoria la squadra di coach Caldarozzi chiude il girone da imbattuta e attende ora di conoscere l’avversaria dei quarti di finale.
Tra gli Junior, Cosmari ha superato Chirizzi Macchine Edili con il punteggio di 59-53, assicurandosi il terzo posto del girone e la sfida ai quarti contro i campioni in carica di New Age Erborist.
La fase a gironi si concluderà questa sera con gli ultimi incontri del Girone B. Alle 19.30, nella categoria Junior, si sfideranno Remoin e GlobalTel, mentre alle 21.30, tra i Senior, sarà la volta di Isolpontinia e Carrozzeria Falcone, gara decisiva per definire gli ultimi accoppiamenti dei quarti di finale, in programma dal 16 al 19 luglio.
IN EVIDENZA
Europeo Under 18, quinta giornata: Francia e Bulgaria dettano legge. Spagna costretta al tie-break dalla Romania
Quinta giornata del Campionato Europeo Under 18 Maschile CEV 2026 al Palasport di Cisterna: quando mancano due giornate alla fine della Pool, Francia (3-1 all’Olanda) e Bulgaria (3-0 al Belgio) si confermano al comando appaiate a 12 punti, con quattro lunghezze di vantaggio su Belgio, Repubblica Ceca (battuta dalla Germania) e Spagna (successo al tie-break contro la Romania) che di punti ne hanno 8.
Germania-Repubblica Ceca 3-1 (26-24, 25-22, 23-25, 25-16)
La giornata si apre con la sfida tra Repubblica Ceca e Germania, vinta dai tedeschi in quattro set: i primi tre giocati punto a punto, l’ultimo dominato da Grafe e compagni. Il team di Von Kanel, come già accaduto contro la Bulgaria, gioca da squadra (quattro giocatori in doppia cifra), difende bene e nei momenti decisivi mantiene i nervi saldi: il primo parziale lo vince 26-24 dopo aver annullato un set point, nel secondo conserva il break di vantaggio fino alla fine mantenendo i cechi a distanza (25-22), nel terzo si rilassa e permette al team di Svoboda di allungare la gara (23-25), nel quarto va subito in fuga, aumenta il vantaggio, e si porta a casa la partita (25-16).
Francia-Olanda 3-1 (25-19, 25-17, 18-25, 25-16)
La Francia conquista la vittoria piena, ma fatica più del previsto per battere l’Olanda (ferma in fondo alla classifica senza punti): la squadra di Cooper dopo aver vinto i primi due set senza soffrire (25-19 e 25-17), pensa di avere la partita in tasca e si rilassa, abbassando il ritmo; l’Olanda, dal canto suo, mette in campo orgoglio e fisicità, giocandosi le proprie carte per rientrare in partita nel terzo parziale: gli orange partono col break (+3), poi vanno in fuga (9-13), la Francia difende a fatica e lascia via libera al sestetto di Van Wezel (18-25). Il quarto parziale si gioca punto a punto fino all’8-8, poi la Francia torna a fare la Francia e decide di chiuderla velocemente: 25-16.
Il coach della Francia Paul Cooper: “La nostre qualità migliori sono la capacità di difendere e una buona tecnica. Poiché siamo la squadra più piccola della competizione, dobbiamo trovare un modo diverso di giocare rispetto agli altri. Possiamo migliorare ancora tanto la nostra ricezione, e limitare gli ace avversari. Abbiamo la fortuna di poter variare continuamente il gioco, con due palleggiatori molto diversi tra loro, che fanno attaccare la squadra in modo differente l’uno dall’altro. In quanto a fisicità non possiamo competere con le altre squadre. Prima di tutto perché siamo i più piccoli fisicamente, ma anche perché siamo i più giovani. Ho soltanto tre 2009, gli altri sono 2010 e 2011. In altezza e potenza, perdiamo. E quindi dobbiamo arrangiarci in maniera diversa. Se non siamo forti in difesa, non abbiamo possibilità di competere”.
Belgio-Bulgaria 0-3 (22-25, 23-25, 19-25)
La Bulgaria batte anche il Belgio, in tre set. Il team di De Boeck nella parte iniziale del primo set trova nel muro avversario un ostacolo insormontabile, i ragazzi di Zhivkov giocano bene e si divertono, guadagnando un margine importante, ridotto nel finale dalla reazione belga che si ferma sul 22-25. Nel secondo set la Bulgaria continua a giocare bene, ma i Red Dragons sono pienamente in partita: si va avanti punto a punto, ma quando è il momento di cambiare marcia, a farlo sono i bulgari: il Belgio annulla soltanto la prima di tre palle set, finisce 23-25. Il terzo set lo comanda sempre la Bulgaria: lo chiude 19-25.
Il coach della Bulgaria Miroslav Zhivkov: “Il più grande pregio della mia squadra è la forza mentale, che permette di arrivare concentrati nel modo giusto a tutte le partite. Ci alleniamo sempre con intensità, concentrati sul focus, e tutto il lavoro ce lo ritroviamo in gara. L’unica volta che non c’è riuscito, abbiamo perso contro la Germania: quando abbiamo affrontato i tedeschi venivamo dalla vittoria all’esordio con la Francia, arrivata dopo una partita molto intensa: mentalmente non eravamo carichi come nelle altre occasioni. Ora ci attendono le due sfide più importanti: nulla è ancora deciso, non ci possiamo permettere cali di concentrazione”.
Romania-Spagna 2-3 (23-25, 19-25, 25-23, 25-18, 7-15)
Il set iniziale lo conduce la Romania, poi Monzo sale in cattedra: l’opposto firma gli ultimi tre punti “spagnoli” del parziale, che permettono alla squadra di Mosquera di portarsi avanti. Gli spagnoli giocano una buona pallavolo, mostrando di essere un collettivo valido, con Monzo (best scorer con 27 punti) bravo a fare la differenza nei momenti che contano (23-25). Il leit motiv si ripete anche nel secondo set: la Spagna va sul +3 (16-19), i romeni si spengono, finisce 19-25. Poi il match cambia: nel terzo parziale regna ancora l’equilibrio, ma rispetto ai due set precedenti i punti decisivi se li aggiudica la Romania che allunga la gara (25-23); nel quarto set i romeni giocano molto meglio della Spagna (25-18), e si va al quinto. Il volto della gara cambia di nuovo: il team di Mosquera domina e chiude 7-15.
Classifica
Francia 12
Bulgaria 12
Repubblica Ceca 8
Belgio 8
Spagna 8
Germania 7
Romania 5
Olanda 0
Il programma
7 luglio: Olanda-Romania 1-3, Francia-Bulgaria 1-3, Germania-Belgio 2-3, Spagna-Repubblica Ceca 1-3
8 luglio: Bulgaria-Germania 1-3, Romania-Rep. Ceca 2-3, Belgio-Olanda 3-1, Spagna-Francia 0-3
9 luglio: Romania-Belgio 1-3, Olanda-Bulgaria 1-3, Francia-Repubblica Ceca 3-1, Germania-Spagna 1-3
10 luglio: riposo
11 luglio: Repubblica Ceca-Belgio 3-0, Francia-Germania 3-0, Bulgaria-Romania 3-0, Spagna-Olanda 3-0
12 luglio: Germania-Repubblica Ceca 3-1, Francia-Olanda 3-1, Belgio-Bulgaria 3-0, Romania-Spagna 2-3
13 luglio riposo
14 luglio: ore 12:30 Germania-Olanda, ore 15 Repubblica Ceca-Bulgaria, ore 17:30 Francia-Romania, ore 20 Spagna-Belgio
15 luglio: ore 12.30 Francia-Belgio, ore 15 Germania-Romania, ore 17.30 Repubblica Ceca-Olanda, ore 20 Bulgaria-Spagna
IN EVIDENZA
Latina Calcio 1932: contratto prolungato per altre due stagione per Emanuel Ercolano
Il Latina Calcio 1932 comunica di aver prolungato per altre due stagioni il contratto di Emanuel Ercolano. “Sempre più simbolo del nostro Latina, Ercolano ha già superato le 100 presenze ufficiali con la maglia nerazzurra, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo – scrive la società – Personalità, appartenenza e spirito di sacrificio lo hanno reso uno dei membri più importanti dello spogliatoio e una certezza sulla quale continuare a costruire il futuro.Il legame continua.”
OGGI IN PRIMA PAGINA
Europeo Under 18, quarta giornata: Francia e Bulgaria, due vittorie da primato. A segno anche Repubblica Ceca e Spagna, primo ko per il Belgio
Quarta giornata del Campionato Europeo Under 18 Maschile CEV al Palasport di Cisterna. Prima sconfitta per il Belgio, battuto in tre set dalla Repubblica Ceca: i Red Dragons perdono la testa della classifica e vengono agganciati a quota 8 proprio dalla squadra di Svoboda. Al comando, adesso, ci sono Francia e Bulgaria con 9 punti: i blu hanno superato 3-0 la Germania, con identico punteggio la squadra di Zhivkov ha archiviato la pratica Romania. Nell’ultima sfida di giornata altra vittoria netta, sempre in tre set, con la Spagna che ha battuto l’Olanda: il team di Mosquera si porta a sei punti e, con tre partite da giocare, ancora può nutrire speranze di qualificazione alle finali.
Repubblica Ceca-Belgio 3-0 (25-23, 25-17, 25-17)
Perde il Belgio, per la prima volta nel torneo: l’ex capolista si arrende in tre set alla Repubblica Ceca. Nel primo parziale domina l’equilibrio, si gioca punto a punto, nel finale i cechi firmano il break decisivo e si guadagnano tre set-point: il Belgio annulla soltanto il primo, la Repubblica Ceca va 1-0 (25-23). Anche il secondo parziale inizia all’insegna dell’equilibrio, poi i cechi infilano un filotto micidiale +6 (19-13), il Belgio accusa il colpo: finisce 25-17. Il team di Svoboda gioca una buona pallavolo, la squadra di De Boeck non ne ha più: nel terzo set i cechi partono col break (+3), allungano 13-6, e vincono senza problemi 25-17.
Il coach della Repubblica Ceca, Jan Svoboda: “Stiamo lavorando molto provando a mantenere sempre una mentalità positiva e la massima concentrazione. Non guardiamo la classifica, giocheremo una partita alla volta, senza fare calcoli”.
Francia-Germania 3-0 (25-20, 25-17, 25-22)
La Francia infila la terza vittoria consecutiva (col bottino pieno) e mette paura al resto del gruppo: qualità e mentalità sono le caratteristiche principali di una squadra meno fisica rispetto alle altre, ma tecnicamente superiore e preparata in tutti i fondamentali. La Germania ha fatto la sua parte per buona metà del primo set, deciso nella parte finale (25-20); nel secondo parziale i blu hanno aumentato il ritmo e concesso molto poco (25-17); nel terzo sotto 22-18 i tedeschi hanno messo in campo tutto quello che avevano nel tentativo di allungare la partita, ma sul 22-22 il talento francese ha fatto la differenza (25-22).
Il coach della Francia Paul Cooper: “La nostra forza è il gruppo, compresa la qualità dei giocatori che partono dalla panchina, che ci permette di fare affidamento su un numero ampio di atleti. Il match perso all’esordio ci ha dato una svegliata. Lì i ragazzi hanno capito che bisogna giocare ad un’intensità pazzesca, sempre. Oggi siamo padroni del nostro destino perché siamo primi nel girone. Sta a noi continuare a vincere, solo così raggiungeremo la semifinale”.
Bulgaria-Romania 3-0 (25-19, 25-18, 25-18)
La Bulgaria non fa sconti alla Romania, e in un’ora e 11 minuti si porta a casa la partita. Il team di Parpala ha retto l’urto nella parte iniziale della sfida, condotta avanti col minimo scarto, poi i bulgari hanno accelerato (16-13) indirizzando il set dalla propria parte: 25-19. Stesso copione nel secondo parziale, e identico strappo messo a segno dalla Bulgaria (16-13), che poi chiude 25-18. Nel terzo parziale c’è poca storia, il sestetto di Zhivkov mette subito a distanza la Romania e arriva al traguardo senza affanni. Ottima prova di squadra da parte della Bulgaria, con una nota di merito per Gradinarov, best scorer del match (17 punti).
Spagna-Olanda 3-0 (25-16, 25-17, 25-21)
La Spagna conquista la seconda vittoria del suo Europeo e resta in corsa per un posto tra le prime due, anche se con quattro squadre davanti per approdare in semifinale dovrà vincere praticamente sempre, da qui alla fine. Contro l’Olanda la formazione iberica si è imposta senza problemi, guidando il match dall’inizio alla fine. Solo nell’ultimo set gli orange hanno accennato una timida reazione, troppo poco però per allungare la sfida.
Classifica
Francia 9
Bulgaria 9
Repubblica Ceca 8
Belgio 8
Spagna 6
Romania 4
Germania 4
Olanda 0
Il programma
7 luglio: Olanda-Romania 1-3, Francia-Bulgaria 1-3, Germania-Belgio 2-3, Spagna-Repubblica Ceca 1-3
8 luglio: Bulgaria-Germania 1-3, Romania-Rep. Ceca 2-3, Belgio-Olanda 3-1, Spagna-Francia 0-3
9 luglio: Romania-Belgio 1-3, Olanda-Bulgaria 1-3, Francia-Repubblica Ceca 3-1, Germania-Spagna 1-3
10 luglio: riposo
11 luglio: Repubblica Ceca-Belgio 3-0, Francia-Germania 3-0, Bulgaria-Romania 3-0, Spagna-Olanda 3-0
12 luglio: ore 12:30 Germania-Repubblica Ceca, ore 15 Francia-Olanda, ore 17.30 Belgio-Bulgaria, ore 20 Romania-Spagna
13 luglio riposo
14 luglio: ore 12:30 Germania-Olanda, ore 15 Repubblica Ceca-Bulgaria, ore 17:30 Francia-Romania, ore 20 Spagna-Belgio
15 luglio: ore 12.30 Francia-Belgio, ore 15 Germania-Romania, ore 17.30 Repubblica Ceca-Olanda, ore 20 Bulgaria-Spagna
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