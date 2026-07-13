Festival Pontino di Musica, il Quartetto Lyskamm protagonista a Sermoneta e Valvisciolo

I campioni Junior della scorsa edizione vincono il girone ‘B’ da imbattuti, a seguire il “Dunk Show” degli Space Jumpers che ha infiammato Piazza del Popolo. Un’altra serata di grande basket e spettacolo alla Gelit BIP Arena di Piazza del Popolo. L’undicesima giornata di Basket in Piazza ha regalato emozioni dentro e fuori dal campo. Sul parquet è arrivato il verdetto del Girone B Junior, mentre a chiudere la serata ci hanno pensato le spettacolari schiacciate degli Space Jumpers, capaci di entusiasmare il numeroso pubblico presente.

La sfida tra New Age Erborist e B-Four Beer, pur non mettendo in palio la qualificazione, entrambe le squadre erano già certe, per effetto degli scontri diretti, di chiudere rispettivamente al primo e al quarto posto del girone, è servita a confermare l’ottimo stato di forma dei campioni in carica. New Age Erborist si è imposta con un netto 88-64, chiudendo il Girone B a punteggio pieno e da imbattuta. Il piazzamento finale era già definito prima della palla a due: B-Four Beer affronterà nei quarti di finale la vincitrice del Girone A, Never Stops, nella sfida in programma giovedì 16 luglio alle ore 19.30. New Age Erborist, invece, dovrà attendere ancora qualche giorno per conoscere la propria avversaria. Sarà infatti la sfida tra Chirizzi Macchine Edili e Cosmari, in programma lunedì 13 luglio alle ore 19.30, a stabilire chi sfiderà i campioni in carica nei quarti del 19 luglio alle ore 19.30.

Archiviata la gara, la Gelit BIP Arena si è trasformata in un vero e proprio teatro dello spettacolo. Alle 22 è andato in scena l’attesissimo Dunk Show degli Space Jumpers, il duo formato da Salvo “Skyone” Caruso e Marco “Mr Jump” Favretta, tra i migliori interpreti del basket acrobatico in Italia e protagonisti di esibizioni in tutto il mondo. Schiacciate spettacolari, acrobazie al limite dell’incredibile e un coinvolgimento continuo del pubblico hanno acceso Piazza del Popolo, che ha risposto con applausi e grande entusiasmo. Un ritorno particolarmente atteso, quello degli Space Jumpers, già protagonisti nella passata edizione di Basket in Piazza e ancora una volta capaci di conquistare grandi e piccoli, trattenendosi al termine dello show per foto e autografi.

L’appuntamento con Basket in Piazza torna lunedì 13 luglio con una serata decisiva per gli incroci della fase a eliminazione diretta. Nel torneo Junior riflettori puntati sulla sfida tra Chirizzi Macchine Edili e Cosmari, mentre nel Senior andrà in scena uno dei match più attesi della fase a gironi: Pasta La Forza contro TuriRizzo, una sfida che metterà in palio il primo posto del Girone A.

B-FOUR BEER – NEW AGE ERBORIST 64-88 (14-25; 14-21; 22-16; 14-26)

B-FOUR BEER: Man. Carbone 4, Mazzanti 5, Ciotti 10, Forte 10, Pastore 6, Palombi, Antonucci, Salvucci 9, Greco, Fra. Carbone 12, Matt. Carbone 7, Pompeo 1, Di Vile. Coach: Bisconti

NEW AGE ERBORIST: R. Colarullo 14, Valentino Nkemdirin 21, Dvornic 12, Cenci 13, Scarnicchia 10, Valerio Nkemdirin 2, Marrelli, Carboni 4, Pianulli, Brombin 12. Coach: L. Colarullo.

Arbitri: Sanseverino-Pirani

Ceccarelli-Caporossi

Nel primo quarto è fortissima la partenza di New Age Erborist, che imprime subito il proprio ritmo alla gara. I ragazzi di coach Colarullo aprono il match con un eloquente 9-0 nei primi minuti, trascinati dalle giocate di Scarnicchia e Dvornic, autentiche spine nel fianco della difesa di B-Four Beer.vLa formazione guidata da coach Bisconti fatica a trovare continuità in attacco e si affida soprattutto a Ciotti, che prova a tenere i suoi in scia. New Age Erborist, però, continua a spingere sull’acceleratore e trova anche il prezioso contributo di Valentino Nkemdirin: i suoi 10 punti personali permettono agli orange di chiudere il primo quarto avanti 25-14. L’avvio della seconda frazione è decisamente migliore per B-Four Beer, che rientra in campo con un atteggiamento più aggressivo e sembra poter riaprire la partita. È però solo un’illusione: New Age Erborist ritrova immediatamente ritmo e intensità, riprendendo in mano l’inerzia dell’incontro e allungando nuovamente nel punteggio. All’intervallo lungo il divario è già importante: 46-28. Nel terzo periodo i campioni in carica amministrano il vantaggio senza forzare particolarmente i ritmi, consentendo a B-Four Beer di rosicchiare qualche punto. Le incursioni nel pitturato di Francesco Carbone, unite alla vivacità di Salvucci e Forte, consentono alla squadra di coach Bisconti di ridurre lo svantaggio. Al termine del terzo quarto il tabellone dice comunque 62-50 per New Age Erborist. Negli ultimi dieci minuti B-Four Beer prova il tutto per tutto, sperando in un calo degli avversari. Ma New Age Erborist non concede alcuno spiraglio: il quintetto di coach Colarullo respinge ogni tentativo di rimonta, continua a giocare con grande fluidità e, con il passare dei minuti, dà anche l’impressione di divertirsi sul parquet. Sul fronte opposto, invece, B-Four Beer perde brillantezza in fase offensiva e non riesce più a tenere il passo. Il fischio finale sancisce un netto 88-64 in favore di New Age Erborist, che conferma il proprio status di campione in carica e, indipendentemente dagli altri risultati, conquista matematicamente il primo posto del Girone B, chiudendo la fase a gironi da imbattuta. Ora l’attenzione si sposta sulla sfida in programma lunedì 13 luglio tra Chirizzi Macchine Edili e Cosmari, dalla quale uscirà l’avversaria di New Age Erborist nei quarti di finale. B-Four Beer, invece, chiude al quarto posto il Girone B ed è già certa di affrontare la capolista del Girone A, Never Stops, nei quarti di finale in programma il 16 luglio alle ore 19:30.