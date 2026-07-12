IN EVIDENZA
Latina Calcio 1932: contratto prolungato per altre due stagione per Emanuel Ercolano
Il Latina Calcio 1932 comunica di aver prolungato per altre due stagioni il contratto di Emanuel Ercolano. “Sempre più simbolo del nostro Latina, Ercolano ha già superato le 100 presenze ufficiali con la maglia nerazzurra, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo – scrive la società – Personalità, appartenenza e spirito di sacrificio lo hanno reso uno dei membri più importanti dello spogliatoio e una certezza sulla quale continuare a costruire il futuro.Il legame continua.”
ATTUALITA'
Gaeta conferma la Bandiera Verde per il diciottesimo anno
Per il diciottesimo anno consecutivo Gaeta ottiene la Bandiera Verde, il riconoscimento attribuito dai pediatri italiani alle località balneari considerate particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie. Questo traguardo si aggiunge ai già prestigiosi riconoscimenti della Bandiera Blu e delle Spighe Verdi.
La cerimonia di consegna del vessillo, promossa dall’Associazione dei Pediatri presieduta dal professor Italo Farnetani, si è svolta l’11 luglio a Termoli.
«Ricevere ancora una volta questo riconoscimento – dichiara il sindaco Cristian Leccese – significa vedere premiato un lavoro che prosegue durante tutto l’anno e che punta a costruire una città sempre più accogliente. La nostra idea di turismo va oltre la stagione estiva: vogliamo che Gaeta sia percepita come una destinazione capace di garantire servizi di qualità, attenzione alle famiglie e un’accessibilità sempre maggiore, affinché ogni visitatore possa vivere il territorio in piena serenità.»
A ritirare il riconoscimento è stato il presidente del Consiglio comunale Gennaro Dies, che sottolinea il valore del premio come ulteriore conferma del percorso intrapreso dall’Amministrazione.
«La Bandiera Verde – afferma Dies – testimonia l’impegno costante nel rendere il nostro litorale sempre più fruibile e sicuro. È un riconoscimento che valorizza una visione più ampia dello sviluppo turistico, orientata a coniugare qualità ambientale, inclusione e servizi. Oggi Gaeta è in grado di rispondere alle esigenze di famiglie con bambini, persone con disabilità, turisti alla ricerca di esperienze autentiche e visitatori che scelgono destinazioni attente alla vivibilità e al rispetto del territorio.»
Per l’Amministrazione comunale questo riconoscimento non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire lungo un percorso di crescita fondato su sostenibilità, innovazione e inclusione. L’obiettivo è continuare a qualificare l’offerta turistica, rafforzando la competitività di Gaeta e promuovendo un modello di sviluppo che metta al centro il benessere delle persone e la valorizzazione del territorio.
APPUNTAMENTI
Nettuno, domenica il plogging arriva in spiaggia: «La tutela del mare comincia dai piccoli gesti»
Domenica 12 luglio, dalle ore 18.00, la spiaggia libera situata dopo il porto turistico di Nettuno, sul lato levante, ospiterà un pomeriggio dedicato al plogging e alla cura del litorale. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Nettuno e promossa da Retake Nettuno, invita cittadini e volontari a partecipare a un’azione concreta di tutela dell’ambiente e valorizzazione di uno degli spazi più frequentati della città.
Protagonista della giornata sarà il plogging, la pratica nata in Svezia che unisce una passeggiata alla raccolta dei rifiuti abbandonati. Un’attività che coniuga movimento, rispetto per il territorio e senso civico, trasformando un gesto semplice in un contributo concreto per la salvaguardia dell’ambiente.
L’obiettivo dell’iniziativa è contribuire a restituire alla comunità una spiaggia più bella e accogliente, sensibilizzando cittadini e visitatori sull’importanza della tutela del mare e della corretta gestione dei rifiuti. Tutti i materiali raccolti saranno conferiti secondo le modalità previste, favorendo il corretto recupero delle diverse frazioni.
«La tutela del mare passa dai piccoli gesti quotidiani. Ogni intervento di plogging è un’occasione per dimostrare che ciascuno di noi può contribuire concretamente a rendere più bello il territorio in cui vive. Invitiamo cittadini, famiglie e visitatori a partecipare: bastano un po’ di tempo e la voglia di fare qualcosa di utile insieme per trasformare una semplice passeggiata in un gesto di cura verso la nostra città», dichiara Retake Nettuno.
APPUNTAMENTI
Festival di Danza Città di Sabaudia 2026: quattro giorni di formazione e spettacolo. L’intervista al Direttore Artistico Piero Zinna
Dal 24 al 27 agosto 2026 torna a Sabaudia il Festival di Danza, giunto alla sua settima edizione, uno degli appuntamenti estivi più attesi dedicati alla formazione, alla cultura e allo spettacolo coreutico. Sotto la direzione artistica di Piero Zinna, il festival trasformerà ancora una volta la città pontina in un grande palcoscenico diffuso, accogliendo giovani danzatori, professionisti, insegnanti e appassionati provenienti da tutta Italia. “Il Festival cresce ogni anno e diventa sempre più un vero e proprio villaggio della danza – racconta il direttore artistico Piero Zinna –. Per quattro giorni Sabaudia vivrà dalle 9 del mattino fino a mezzanotte e mezza con spettacoli, workshop e incontri che mettono al centro la formazione e il confronto tra generazioni di artisti.”
Il programma 2026 conferma la vocazione formativa dell’evento con masterclass, laboratori coreografici, talk, salotti culturali e percorsi accademici dedicati ai più giovani, a partire dai 7 anni. Accanto alla didattica, il festival propone contest coreografici, battle urban per solisti, aree fiera, spazi benessere e un’area food dedicata alla nutrizione sportiva. L’edizione 2026 coinvolgerà oltre 30 docenti nazionali e internazionali e sarà articolata in quattro location e sei settori disciplinari, con percorsi dedicati a danza classica, contemporanea, modern, urban e latino.
Tra i protagonisti già annunciati figurano nomi di primo piano del panorama coreutico italiano e internazionale, tra cui Alessandra Celentano, Laccio, Alessia Lo Savio, Alessio La Padula, Samuel Peron e Ricky Bonavita, insieme ad altri artisti che verranno svelati nelle prossime settimane.
Grande attesa per il Gran Galà Premio alla Carriera, in programma il 27 agosto e che avrà come madrina Rossella Brescia, momento clou del festival che celebrerà figure di riferimento della danza. Il 26 agosto spazio invece al DJ set ufficiale del festival, pensato per partecipanti e accompagnatori.
Grande novità quest’anno Urban Roots, Authentic Movement, il laboratorio di ricerca sul movimento. Confermati gli attesissimi appuntamenti del Galà Premio al Talento, le Vetrine Coreografiche ed il Premio Compagnia Emergente, iniziative pensate per valorizzare giovani artisti e nuove realtà della danza italiana.
“Abbiamo costruito un sistema accademico vero e proprio – aggiunge Zinna – con classi a numero chiuso, quattro ore di studio al giorno e percorsi differenziati per età e livello, perché la qualità del lavoro viene prima di tutto.”
Tra i sostenitori dell’iniziativa Elena Palazzo, Assessore allo Sport della Regione Lazio, da sempre vicina alle iniziative dedicate ai giovani e al mondo dello sport, con una particolare attenzione alle discipline della danza e alla loro crescita sul territorio.
Il festival gode anche del supporto di MSP Italia, Movimento Sportivo popolare, rappresentata da Alessandra Caligaris. Un sostegno che conferma il valore educativo, sociale e culturale del festival e il suo ruolo sempre più centrale nella promozione della danza a livello regionale e nazionale.
Il Festival di Danza Sabaudia si conferma così un punto di riferimento nazionale per la crescita artistica e professionale dei danzatori, un luogo d’incontro dove formazione, spettacolo e cultura si fondono in un’unica esperienza nel cuore del litorale pontino.
Più Letti
-
NOTIZIARI2 ore fa
GR Latina – 12 luglio 2026 ore 8
-
NOTIZIARI17 ore fa
GR Latina – 11 luglio 2026 ore 18
-
NOTIZIARI19 ore fa
GR Latina – 11 luglio 2026 ore 15
-
NOTIZIARI22 ore fa
GR Latina – 11 luglio 2026 ore 12
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 11 luglio 2026 ore 8
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 10 luglio 2026 ore 19
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 10 luglio 2026 ore 15
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 10 luglio 2026 ore 12