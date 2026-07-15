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Europeo Under 18 Maschile CEV 2026, sesta giornata: Bulgaria e Francia in semifinale con un turno di anticipo
Sesta giornata del Campionato Europeo Under 18 Maschile CEV 2026 al Palasport di Cisterna: Bulgaria e Francia si qualificano alle semifinali, con un turno di anticipo. La squadra di Zhivkov ha battuto in tre set la Repubblica Ceca, il team di Cooper ha superato 3-1 la Romania. L’ultima giornata sarà decisiva per decretare l’ordine di arrivo. Nelle altre gare di oggi, la Germania ha battuto l’Olanda 3-0, la Spagna ha superato il Belgio in quattro set.
Germania-Olanda 3-0 (25-19, 25-14, 25-15)
In un’ora e sette minuti la Germania batte l’Olanda. Gli orange ultimi a zero punti hanno mollato mentalmente, la Germania ha avuto vita facile, vincendo senza affanni.
Repubblica Ceca – Bulgaria 0-3 (22-25, 22-25, 22-25)
Ennesima dimostrazione di forza, terzo match consecutivo vinto senza perdere set: la Bulgaria batte la Repubblica Ceca e si mette in tasca il pass per la semifinale. La gara non si presentava semplice, sia per la consistenza dell’avversario sia perché i cechi avevano assoluto bisogno di vincere per sperare ancora di andare a Porto San Giorgio: in campo la squadra di Zhivkov non ha avuto vita facile, ma nei momenti decisivi, come accaduto nei match precedenti, ha dimostrato di avere oltre a qualità tecniche e potenza fisica, anche una mentalità importante. Best scorer della gara, il solito Gradinarov (14 punti).
Il coach della Bulgaria Miroslav Zhivkov: “La mentalità è la forza della quadra, lo ripeto ancora una volta, noi chiusa una partita ci concentriamo subito su quella successiva. Nell’unica occasione in cui non lo abbiamo fatto, dopo aver vinto all’esordio contro la Francia, siamo incappati in un risultato negativo. La sconfitta subita contro il Belgio ci è servita da lezione, dal quell’episodio abbiamo imparato tanto, e non abbiamo più sbagliato l’approccio mentale alle partite. Siamo felici di aver raggiunto la semifinale con un turno di anticipo, ma restiamo coi piedi per terra”.
Francia-Romania 3-1 (28-30, 25-16, 25-20, 25-18)
La Francia compie il proprio dovere, batte la Romania e conquista la semifinale. Il team di Parpala, nonostante non avesse più nulla da chiedere alla competizione, ha giocato la sua gara al massimo, strappando all’avversario il primo set, chiuso 28-30. Poi i blu sono usciti fuori, la qualità dei ragazzi di Cooper ha fatto la differenza.
Spagna-Belgio 3-1 (16-25, 25-21, 25-19, 25-22)
Nell’ultima sfida della giornata la Spagna ha superato il Belgio in quattro set: dopo aver perso malamente il primo parziale, gli spagnoli hanno cambiato ritmo imponendo la propria pallavolo, trascinati dal loro miglior giocatore, l’opposto Monzo, ancora una volta best scorer con 25 punti.
Classifica
Bulgaria 15
Francia 15
Spagna 11
Germania 10
Repubblica Ceca 8
Belgio 8
Romania 5
Olanda 0
Il programma
7 luglio: Olanda-Romania 1-3, Francia-Bulgaria 1-3, Germania-Belgio 2-3, Spagna-Repubblica Ceca 1-3
8 luglio: Bulgaria-Germania 1-3, Romania-Rep. Ceca 2-3, Belgio-Olanda 3-1, Spagna-Francia 0-3
9 luglio: Romania-Belgio 1-3, Olanda-Bulgaria 1-3, Francia-Repubblica Ceca 3-1, Germania-Spagna 1-3
10 luglio: riposo
11 luglio: Repubblica Ceca-Belgio 3-0, Francia-Germania 3-0, Bulgaria-Romania 3-0, Spagna-Olanda 3-0
12 luglio: Germania-Repubblica Ceca 3-1, Francia-Olanda 3-1, Belgio-Bulgaria 3-0, Romania-Spagna 2-3
13 luglio riposo
14 luglio: Germania-Olanda 3-0, Repubblica Ceca-Bulgaria 0-3, Francia-Romania 3-1, Spagna-Belgio 3-1
15 luglio: ore 12.30 Francia-Belgio, ore 15 Germania-Romania, ore 17.30 Repubblica Ceca-Olanda, ore 20 Bulgaria-Spagna
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Noa Duflos Rossi è un nuovo schiacciatore del Cisterna Volley: nazionale francese, arriva in prestito dalla Lube
Compirà 19 anni a settembre, è francese (originario di Sète, seconda città portuale transalpina per importanza dopo Marsiglia), Noa Duflos Rossi è un nuovo schiacciatore del Cisterna Volley: arriva in prestito dalla Lube Civitanova
Nazionale francese, MVP e miglior schiacciatore agli Europei U19 vinti nel 2024; campione europeo con l’Under 21 sempre nel 2024, argento europeo U19 nel 2022, campione iridato U19 nel 2023. Figlio di Patrick Duflos, ex palleggiatore della nazionale blu, ora allenatore in Francia.
È cresciuto nel Centre National du Volley-Ball, l’equivalente francese del Club Italia, dove ha messo al collo il bronzo nel 2023/24 nel French Elite Avenir, Noa ha poi giocato con lo Spacer’s Toulouse Volley, nel 2025-2026 – come detto – ha vestito la maglia della Lube. E ora una nuova fase della sua carriera.
“Cisterna rappresenta in questo momento della mia carriera il posto ideale per continuare il mio percorso di crescita. Un club come la Lube rappresenta il massimo, ma per crescere più velocemente penso sia necessario giocare con maggiore continuità: a Cisterna sono arrivati giovani di prospettiva, poi diventati grandi giocatori. Il mio desiderio è arrivare al top, ecco perché ho scelto di venire da voi. Lo scorso anno ci sono stato da avversario, mi è piaciuto molto l’ambiente, e ricordo che giocare nel vostro palazzetto non è stato per niente facile”.
“Giocare in attacco per me non significa soltanto cercare di fare più punti possibili, nel volley moderno un giocatore deve prima di tutto lavorare per fare il bene della squadra. Il mio punto di forza? Aiutare i compagni, confrontarmi con loro. A partire dal palleggiatore, per metterlo nelle condizioni migliori: è l’unico modo che conosco per giocare una buona pallavolo divertendosi. A Cisterna trovo giovani che ho affrontato in nazionale, e giocatori esperti che hanno fatto la storia del volley. Non penso ci sia ambiente migliore dove poter lavorare”.
Il suo numero di maglia è il 22. “Si tratta di un fattore simbolico, è stato il primo numero assegnatomi in nazionale, ed il doppio di 11. Il numero 11 lo indossava mio padre, la persona a cui devo tutto, io sempre insieme a lui: undici più undici, uguale ventidue”.
Il volley la sua vita. “Quando non gioco cerco di ricaricarmi per affrontare poi le partite successive. Nel poco tempo libero mi piace giocare a golf, e andare al mare, passeggiare sulla spiaggia, e guardare nel complesso gli altri sport”.
Scheda
Data di nascita: 10/9/2007
Luogo di nascita: Sète (FRA)
Ruolo: schiacciatore
Altezza: 198 cm
Carriera
2025/26 – Cucine Lube Civitanova – SuperLega
2024/25 – Spacer’s Toulouse Volley (FRA) – Serie A e Giovanili
2022/24 – Centre National du Volley-Ball (FRA) – Serie B e giovanili
Nazionali Giovanili
Oro Europei U19 2024
Oro Europei U21 2024
Oro Mondiali U19 2023
Argento Europei U19 2022
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Basket in Piazza. Pronti per i quarti di finale si inizia giovedì 16 Luglio
Bella e intensa come la prima giornata, anche l’ultima della fase a gironi a regalare emozioni a non finire sul parquet della Gelit BIP Arena, teatro della terza edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza. Gli ultimi match in calendario erano determinanti per definire gli abbinamenti dei Quarti di finale al via da giovedì 16 luglio. Vittorie negli Junior di GlobalTel su Remoin (98-67) e di IsolPontinia su Carrozzeria Falcone (82-74) negli Senior. Qui, Girone B, situazione paradossale con l’arrivo a partito di tre squadre. Decisiva la differenza canestri, che ha sancito il secondo posto di Carrozzeria Falcone (+27), il terzo di IsolPontinia (+4) e il quarto di MG Assicurazioni (-31). Di quesito calendario e incontri scaturiti dalle combinazioni 1a A vs 4a B, 2a A vs 3a B, 3a A vs 2a B, 4a A vs 1a B.
Programma Quarti di finale
16.07 Junior h. 19.30 Never Stops – B-Four Beer
16.07 Senior h. 21.30 Pasta La Forza – MG Assicurazioni
17.07 Junior h. 19.30 Bodema -Remoin
17.07 Senior h. 19.30 TuriRizzo – Isolpontinia
18.07 Junior h. 19.30 Cosmari – GlobalTel
18.07 Senior h. 21.30 Monium – Carrozzeria Falcone
19.07 Junior h. 19.30 Chirizzi – New Age Erborist
19.07 Senior h. 21.30 B-Four Beer – FisioCare Fisioterapia e Ostepatia
IsolPontinia-Carrozzeria Falcone 82-74 (26-27; 22-23; 16-12; 19-12)
Isol Pontinia: Macera 14, Scampone 15, Valente 10, Corona, Vecchio, Saccoccio 7, Asabella 3, Di Biase 12, Di Vito 3, Picarazzi 6, Asia Salvucci, Gaia Salvucci 4, Petrillo, Silvestri 8. Coach Polidori
Carrozzeria Falcone: Sorge 14, Carnevale 14, Nardi 9, Guratti, Diglio 8, Nardin 6, Donato 9, Cucchiaro, Bagni, Falcone, Patriarca 11, Rizzi 3. Coach Tei-Lombardi
Arbitri: Tortorici-Carotenuto
Ufficiali: Masci-Coluzzi
L’avvio è tutto di Carrozzeria Falcone, che attacca con grande efficacia e si dimostra praticamente chirurgica sotto canestro. IsolPontinia fatica a trovare continuità, almeno fino a quando Macera e Scampone realizzano due triple consecutive che rimettono immediatamente in carreggiata la formazione di coach Polidori. L’ingresso di Silvestri cambia ulteriormente l’inerzia della gara: la “lady” firma una tripla e completa un gioco da tre punti che vale il sorpasso. Carrozzeria Falcone, però, replica senza scomporsi. A rispondere è l’altra protagonista al femminile, Patriarca, che con 9 punti trascina i suoi fino al 27-26 con cui si chiude il primo quarto.
Nel secondo periodo IsolPontinia torna a spingere con decisione. Scampone continua a dominare nel pitturato, mentre le triple di Saccoccio e Asabella valgono un nuovo vantaggio per gli arancioni. Carrozzeria Falcone, tuttavia, resta lucida, limita gli errori e aumenta le proprie percentuali al tiro. Grazie a un attacco più efficace, la squadra guidata dal duo Tei-Lombardi riesce a rimettere la testa avanti, arrivando all’intervallo lungo sul 50-48.
L’equilibrio prosegue anche nel terzo quarto, ma è IsolPontinia a cambiare nuovamente marcia. Carrozzeria Falcone paga qualche disattenzione di troppo e spreca diversi possessi nelle fasi iniziali del periodo, consentendo agli avversari di rientrare e completare il sorpasso. Le due squadre rispondono colpo su colpo, ma è IsolPontinia a chiudere meglio la frazione, trovando il canestro che vale il 62-60.
Negli ultimi dieci minuti la formazione di coach Polidori prende definitivamente in mano l’incontro. La fisicità di Valente sotto canestro e l’ottima mira di De Biase permettono agli arancioni di costruire un vantaggio in doppia cifra già nella prima parte del quarto. Carrozzeria Falcone prova a rientrare nel finale, ma Isol Pontinia gestisce con maturità il margine accumulato e porta a casa il successo con il punteggio di 82-74.
Remoin-Global Tel 67-98 (21-28; 16-23; 14-20; 16-27)
Remoin: Pieralisi 7, Buonocore 7, Politi 14, Giambra 14, Cerini 8, Mingoia 5, Graziano 5, Longobardi 5, Bordignon 2, Aquino, Solari. Coach Ferrante
Global Tel: N. Tosolini 10, Ravieli 9, Mascetti 6, Mastrodomenico 29, Mastrobattista 2, Panella 14, Nardoni, Ga. Sparagna, De Petris, Bottan 10, Cassandra, Cardone 6, Amato 6, Bortoletto 6. Coach D. Tosolini- Gio. Sparagna
Arbitri: Giuseppantonio Treglia-Giovanni Maria Treglia
Ufficiali: Masci-Coluzzi
Ad inizio gara l’approccio migliore è quello della formazione in verde guidata da coach Ferrante, che trova in Pieralisi un punto di riferimento nel pitturato. GlobalTel, però, risponde immediatamente e si affida a un Mastrodomenico incontenibile, autore di 12 punti nel solo primo quarto, per prendere in mano la partita. I ragazzi del duo Tosolini-Sparagna aumentano progressivamente il ritmo e chiudono la prima frazione avanti 28-21.
Nel secondo quarto Remoin prova ad alzare l’intensità per ricucire lo svantaggio, ma GlobalTel si conferma solidissima su entrambe le metacampo. La difesa limita le iniziative degli avversari, mentre in attacco Mastrodomenico continua a guidare i suoi con continuità. Sul fronte Remoin, invece, aumentano gli errori e i possessi sprecati, soprattutto nella parte conclusiva del periodo. All’intervallo il vantaggio di Global Tel è di 14 lunghezze sul 51-37.
Anche nel terzo quarto Remoin prova a rientrare in partita. Il quintetto di coach Ferrante cerca con maggiore insistenza la via del canestro e si affida soprattutto alle iniziative di Politi, il più determinato nel tentativo di mettere in difficoltà la difesa avversaria. GlobalTel, tuttavia, non perde lucidità: continua a spingere in transizione e mantiene saldamente il controllo dell’incontro, allungando ulteriormente fino al 71-51. Negli ultimi dieci minuti la formazione in canotta rossa gestisce senza particolari affanni il margine accumulato. Remoin non riesce a riaprire la gara e GlobalTel continua a trovare con regolarità la via del canestro, ampliando il divario fino al definitivo 98-67.
ATTUALITA'
Nuovo bocciodromo: al via i lavori a San Valentino a Cisterna di Latina
Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione del nuovo bocciodromo all’interno dell’area del Centro Polivalente nel quartiere San Valentino. Il progetto prevede la costruzione di una struttura moderna, pensata per soddisfare le esigenze degli appassionati di bocce e rafforzare la tradizione sportiva locale. La decisione di costruire il nuovo impianto è legata alla demolizione del vecchio bocciodromo di via Cavour, dietro Palazzo Caetani, bocciodromo non regolare che ha lasciato posto al nuovo parco urbano sul Fiume Antico, di prossima fruizione anche questo. La struttura adiacente il Centro Polivalente di San Valentino sarà caratterizzata da archi in legno lamellare, coperta con un doppio telo di 14 metri di larghezza e 30 metri di lunghezza, con un’altezza di 7,50 metri. L’ambiente sarà inoltre dotato di un sistema di riscaldamento e climatizzazione e porte amovibili. Il finanziamento è stato organizzato dal Servizio progettazione e Lavori pubblici del Comune, che ha messo a punto il piano per la realizzazione del nuovo impianto.
«Il nuovo impianto – sottolineano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli – rappresenta un investimento importante per San Valentino che potrà usufruire di una struttura sportiva moderna e perfettamente a norma sia per gli appassionati che per coloro che in futuro vorranno avvicinarsi a tale sport. E diventa anche un elemento di inclusione sociale in un quartiere oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi di riqualificazione».
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