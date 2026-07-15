Europeo Under 18 Maschile CEV 2026, sesta giornata: Bulgaria e Francia in semifinale con un turno di anticipo

Sesta giornata del Campionato Europeo Under 18 Maschile CEV 2026 al Palasport di Cisterna: Bulgaria e Francia si qualificano alle semifinali, con un turno di anticipo. La squadra di Zhivkov ha battuto in tre set la Repubblica Ceca, il team di Cooper ha superato 3-1 la Romania. L’ultima giornata sarà decisiva per decretare l’ordine di arrivo. Nelle altre gare di oggi, la Germania ha battuto l’Olanda 3-0, la Spagna ha superato il Belgio in quattro set.

Germania-Olanda 3-0 (25-19, 25-14, 25-15)

In un’ora e sette minuti la Germania batte l’Olanda. Gli orange ultimi a zero punti hanno mollato mentalmente, la Germania ha avuto vita facile, vincendo senza affanni.

Repubblica Ceca – Bulgaria 0-3 (22-25, 22-25, 22-25)

Ennesima dimostrazione di forza, terzo match consecutivo vinto senza perdere set: la Bulgaria batte la Repubblica Ceca e si mette in tasca il pass per la semifinale. La gara non si presentava semplice, sia per la consistenza dell’avversario sia perché i cechi avevano assoluto bisogno di vincere per sperare ancora di andare a Porto San Giorgio: in campo la squadra di Zhivkov non ha avuto vita facile, ma nei momenti decisivi, come accaduto nei match precedenti, ha dimostrato di avere oltre a qualità tecniche e potenza fisica, anche una mentalità importante. Best scorer della gara, il solito Gradinarov (14 punti).

Il coach della Bulgaria Miroslav Zhivkov: “La mentalità è la forza della quadra, lo ripeto ancora una volta, noi chiusa una partita ci concentriamo subito su quella successiva. Nell’unica occasione in cui non lo abbiamo fatto, dopo aver vinto all’esordio contro la Francia, siamo incappati in un risultato negativo. La sconfitta subita contro il Belgio ci è servita da lezione, dal quell’episodio abbiamo imparato tanto, e non abbiamo più sbagliato l’approccio mentale alle partite. Siamo felici di aver raggiunto la semifinale con un turno di anticipo, ma restiamo coi piedi per terra”.

Francia-Romania 3-1 (28-30, 25-16, 25-20, 25-18)

La Francia compie il proprio dovere, batte la Romania e conquista la semifinale. Il team di Parpala, nonostante non avesse più nulla da chiedere alla competizione, ha giocato la sua gara al massimo, strappando all’avversario il primo set, chiuso 28-30. Poi i blu sono usciti fuori, la qualità dei ragazzi di Cooper ha fatto la differenza.

Spagna-Belgio 3-1 (16-25, 25-21, 25-19, 25-22)

Nell’ultima sfida della giornata la Spagna ha superato il Belgio in quattro set: dopo aver perso malamente il primo parziale, gli spagnoli hanno cambiato ritmo imponendo la propria pallavolo, trascinati dal loro miglior giocatore, l’opposto Monzo, ancora una volta best scorer con 25 punti.

Classifica

Bulgaria 15

Francia 15

Spagna 11

Germania 10

Repubblica Ceca 8

Belgio 8

Romania 5

Olanda 0

Il programma

7 luglio: Olanda-Romania 1-3, Francia-Bulgaria 1-3, Germania-Belgio 2-3, Spagna-Repubblica Ceca 1-3

8 luglio: Bulgaria-Germania 1-3, Romania-Rep. Ceca 2-3, Belgio-Olanda 3-1, Spagna-Francia 0-3

9 luglio: Romania-Belgio 1-3, Olanda-Bulgaria 1-3, Francia-Repubblica Ceca 3-1, Germania-Spagna 1-3

10 luglio: riposo

11 luglio: Repubblica Ceca-Belgio 3-0, Francia-Germania 3-0, Bulgaria-Romania 3-0, Spagna-Olanda 3-0

12 luglio: Germania-Repubblica Ceca 3-1, Francia-Olanda 3-1, Belgio-Bulgaria 3-0, Romania-Spagna 2-3

13 luglio riposo

14 luglio: Germania-Olanda 3-0, Repubblica Ceca-Bulgaria 0-3, Francia-Romania 3-1, Spagna-Belgio 3-1

15 luglio: ore 12.30 Francia-Belgio, ore 15 Germania-Romania, ore 17.30 Repubblica Ceca-Olanda, ore 20 Bulgaria-Spagna