APPUNTAMENTI
XV edizione per “Il Parco e la Commedia”, diciotto spettacoli dove il teatro incontra la natura
SABAUDIA – Prende il via la XV edizione de Il Parco e la Commedia, la rassegna teatrale promossa dall’Associazione Pro Loco Sabaudia, in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo e la Città di Sabaudia, con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Latina, Confcommercio Lazio Sud e UILT – Unione Italiana Libero Teatro. Dal 18 luglio al 2 agosto, diciotto appuntamenti “lì dove il teatro incontra la natura”.
«Raggiungere la quindicesima edizione significa guardare con gratitudine al cammino percorso e, allo stesso tempo, continuare ad avere il coraggio di immaginare il futuro – afferma il presidente dell’Associazione Pro Loco Sabaudia, Gennaro Di Leva – Il Parco e la Commedia, come il teatro, nasce da un gesto semplice: qualcuno racconta una storia e qualcun altro decide di fermarsi ad ascoltarla. È in quello spazio condiviso che prendono forma i legami, quelli che uniscono le persone, che formano il nostro rapporto con questa rassegna, con la comunità e i luoghi che la ospitano. In un tempo in cui è sempre più facile condividere contenuti e sempre più difficile condividere esperienze, il teatro continua a offrirci un privilegio raro: quello di vivere la stessa storia, insieme, nello stesso momento. È questo il legame che, dall’estate del 2011, continuiamo a far crescere. E Il Parco e la Commedia continua a crescere anche grazie al contributo di una comunità che lo sostiene, di coloro che scelgono di essere il nostro pubblico e di chi già dall’edizione precedente continua a progettare e immaginare tutto questo, se possibile, con una passione sempre più intensa».
Diciotto spettacoli che raccontano il valore delle relazioni nelle loro forme più diverse: tra genitori e figli, tra uomo e natura, tra memoria e identità, tra comunità e territorio, tra fantasia e infanzia, tra amore e attesa. Ad aprire la rassegna, sabato 18 luglio alle ore 21, sarà “Prima che sia Prima”, progetto partecipativo promosso da AICAB APS in collaborazione con il Teatro degli Eroi di Roma, nato per rispondere a un bisogno urgente: garantire alle persone con disturbo dello spettro autistico l’accesso a esperienze culturali autentiche, in ambienti protetti, flessibili e inclusivi. “Prima che sia Prima” trasformerà quindi l’attesa dell’inizio in un tempo sospeso dove ogni voce trova spazio.
A seguire, come da tradizione per la serata inaugurale, la compagnia Insieme per Caso porterà in scena la commedia brillante di Eduardo De Filippo “Sogno di una notte di mezza sbornia”, diretta da Angelo Grieco, in cui ironia e grande intensità si intrecciano in una riflessione sul destino, sulla superstizione e sulla fragilità, raccontando come la paura possa stravolgere il corso di un’esistenza anche quando la fortuna sembra aver sorriso.
Domenica 19 sarà invece la volta del “Piccolo Principe”, un classico della compagnia Matutateatro per uno dei racconti più amati della letteratura. Due interpreti, Julia Borretti e Titta Ceccano, accompagnati dalle musiche di Roberto Caetani, porteranno in scena tutta la forza poetica di una storia che continua a nutrire l’immaginario di diverse generazioni affrontando tematiche universali con la leggerezza di un racconto per l’infanzia.
Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito, grazie al sostegno delle attività produttive e delle istituzioni che continuano a credere nel valore culturale e sociale della manifestazione, rendendo possibile un progetto che, da quindici anni, fa del teatro un luogo di incontro, partecipazione e condivisione.
APPUNTAMENTI
Al via Ponza D’Autore sul tema della dis-informazione: sull’isola Gratteri, Osho, Giannini, Gomez, Durigon, Tajani, Calenda e tanti altri
PONZA – Chi costruisce oggi la verità? Chi orienta il racconto della realtà? E quanto la (dis)informazione condiziona il dibattito pubblico, la politica e le grandi scelte del nostro tempo?
Sono queste le domande al centro della XVII edizione di Ponza D’Autore, in programma il 17 e 18 luglio, alle ore 22, nella suggestiva cornice di Piazza della Chiesa SS. Silverio e Domitilla. Ideata e curata da Valentina Fontana, realizzata da Vis Factor con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Regione Lazio e del Comune di Ponza, la rassegna si conferma uno dei principali appuntamenti estivi dedicati al confronto tra istituzioni, politica, giornalismo e cultura, proponendo anche quest’anno un programma costruito attorno ai grandi temi dell’attualità.
Dopo l’apertura del calendario 2026 con Pantelleria – Mediterraneo D’Autore, dedicata alle nuove sfide geopolitiche del Mediterraneo, Ponza sposta l’attenzione su un tema che attraversa ogni ambito della vita pubblica: la (dis)informazione, intesa non soltanto come fake news, ma come insieme di narrazioni, percezioni, propaganda e nuovi strumenti digitali che influenzano politica, economia, giustizia e società.
La prima serata sarà dedicata al rapporto tra politica, informazione e costruzione del consenso, per poi affrontare il tema della credibilità dei dati economici, del racconto mediatico della giustizia e del ruolo della satira nel dibattito pubblico. Sul palco si alterneranno protagonisti delle istituzioni, del giornalismo e della magistratura, tra cui Claudio Durigon, Nicola Gratteri, Luca Palamara e Federico Palmaroli (Osho).
La seconda serata allargherà lo sguardo allo scenario internazionale e alla competizione delle narrazioni, approfondendo le dinamiche di quello che rappresenta un vero e proprio ecosistema della disinformazione. Interverranno il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, Carlo Calenda, Massimo Giannini, Pietro Francesco Dettori, Gino Zavalani e Stefania Andreoli, per riflettere su diplomazia, propaganda, consenso, comunicazione digitale e sui meccanismi che orientano il modo in cui interpretiamo la realtà.
A condurre gli incontri saranno Gianluigi Nuzzi, Davide Desario, Peter Gomez e Roberto Inciocchi, accompagnando il pubblico in un percorso che mette a confronto sensibilità, esperienze e punti di vista differenti, nel segno del pluralismo che da sempre caratterizza Ponza D’Autore.
«Viviamo in un tempo in cui il problema non è soltanto distinguere il vero dal falso, ma comprendere come si costruiscono le narrazioni che orientano il dibattito pubblico», sottolinea Valentina Fontana, ideatrice e curatrice della rassegna e amministratore unico di Vis Factor. «Ponza D’Autore nasce proprio con questo obiettivo: creare uno spazio di confronto tra posizioni diverse, dove politica, giornalismo, magistratura, cultura e società possano dialogare senza semplificazioni. La (dis)informazione è oggi una delle grandi sfide delle democrazie contemporanee e abbiamo scelto di affrontarla attraverso le voci di chi quei processi li osserva, li racconta o li vive quotidianamente. Crediamo che un confronto autentico tra esperienze e sensibilità diverse sia il modo migliore per offrire strumenti di lettura della complessità, al di là delle contrapposizioni e delle narrazioni precostituite».
Giunta alla sua XVII edizione, Ponza D’Autore rappresenta una delle tappe storiche del network D’Autore, ideato da Valentina Fontana, che nel 2026 attraversa l’Italia con appuntamenti dedicati ai grandi temi della contemporaneità. Dopo Ponza, il percorso proseguirà in Liguria, Veneto e Milano, confermando la vocazione della rassegna a mettere in dialogo politica, informazione, cultura e impresa nei luoghi simbolo del Paese.
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Al via il Pontinia Rock & Blues Festival: tre giorni di concerti a ingresso gratuito
Tutto pronto per la 23ª edizione del Pontinia Rock & Blues Festival, che da questa sera fino a domenica animerà l’area concerti di via Guglielmo Marconi con tre serate dedicate alla musica dal vivo. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Pontinia con il Comune e l’Associazione Culturale Papyrus, conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pontina.
I cancelli apriranno ogni sera alle 20 con ingresso gratuito.
Stasera sul palco salirà in apertura Lello Panico, chitarrista d’esperienza ed estro che sarà accompagnato da Tim Fritz & Electric Roots. Una scelta ottimale per entrare nell’atmosfera del festival tra soul, blues e funky. Alle ore 22 toccherà ai Cheap Wine, gruppo marchigiano attivo da trent’anni in Italia ed Europa, con svariati album alle spalle. Band di culto del panorama del rock indipendente italiano che si è imposta alla critica e agli ascoltatori non solo per la grazia della loro musica, ma soprattutto per dei testi profondi e mai banali. Una vera e propria “chicca” per gli appassionati, un concerto da godere in ogni sua sfumatura. Domani, sabato 18, si proseguirà con le calde note di Elli de Mon e la forza ruggente di Eric Sardinas, mentre domenica 19 il programma vedrà la sua conclusione con la maestria di Curtis Salgado e la verve di Greg & The Three-Billie
Oltre ai concerti, il festival offrirà un’area food & drink, spazi dedicati agli espositori di dischi e memorabilia e momenti di intrattenimento pensati per gli appassionati di rock e blues e per tutto il pubblico.
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Sabaudia, weekend di musica tra jazz e pop: tre serate gratuite nel cuore della città
Un fine settimana all’insegna della musica a Sabaudia, dove da venerdì 17 a domenica 19 luglio sono in programma tre appuntamenti gratuiti dedicati a residenti e turisti.
Ad aprire il cartellone sarà Sabaudia Jazz 2026, ospitato nella Corte Comunale. Venerdì sera salirà sul palco il Mauro Zazzarini Group, con Mauro Zazzarini al sax, Giampaolo Ascolese alla batteria, Andrea Beneventano al pianoforte ed Elio Tatti al contrabbasso.
Sabato 18 luglio sarà invece la volta del Jesse Davis Quartet, composto da Jesse Davis, Riccardo Fassi al pianoforte, Steve Cantarano al contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria.
Il weekend si concluderà domenica 19 luglio in piazza del Comune con il concerto della cover band dei Pinguini Tattici Nucleari “Fake News”, che proporrà i brani più conosciuti del gruppo bergamasco.
«Abbiamo costruito un programma capace di coinvolgere pubblici diversi – spiega il consigliere delegato alle Attività produttive e al Turismo Giovanni Pietro Fogli – con l’obiettivo di offrire eventi gratuiti che valorizzino Sabaudia e accompagnino l’estate di residenti e turisti».
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