Covid e buona sanità, il Politecnico di Milano premia la Asl di Latina

LATINA – La Asl di Latina e la Fondazione Poliambulanza di Brescia, nella categoria “Gestione dell’emergenza Covid in ospedale e sul territorio” (insieme con l’ASL Roma 3, nella categoria “Servizi per l’integrazione ospedale-territorio”, l’ASL di Verbano Cusio Ossola, nell’area “Servizi per la presa in carico domiciliare di patologie specifiche”, l’ASST di Vimercate, nella categoria “Gestione di processi clinici e assistenziali ospedalieri”, l’APPS di Trento, nell’area “Servizi al cittadino”, l’ASL di Latina) sono tra i vincitori dell’undicesima edizione del Premio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità* (www.osservatori.net) che punta a creare occasioni di conoscenza e condivisione dei migliori progetti della Sanità digitale in Italia per capacità di utilizzare le tecnologie digitali come leva di innovazione e miglioramento. Il riconoscimento è stato assegnato ieri pomeriggio in occasione del convegno online “Rivoluzione Connected Care: se non ora, quando?”.

A seguito delle valutazioni di una giuria qualificata, il riconoscimento è stato consegnato alle realtà che si sono maggiormente distinte nella capacità di utilizzare le moderne tecnologie digitali, selezionate tra i 17 finalisti.