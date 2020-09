Covid-19, Sabatucci (Asl Latina): “Obbligo di mascherina per evitare zone rosse”

Shares

LATINA – Sono 4 i nuovi casi positivi di Covid-19 emersi in provincia di Latina e di questi uno ha richiesto il ricovero ospedaliero per la severità dei sintomi. Si tratta di pazienti residenti nei comuni di Aprilia, Sabaudia, Sezze e Terracina.

Il conteggio dei casi totali arriva così a 1094 (con indice di prevalenza per la prima volta sopra il 19 ogni 10 mila abitanti); 467 sono i positivi attivi e il numero dei ricoverati in ospedale continua a crescere: sono 65.

I casi ufficializzati oggi fanno tirare un sospiro di sollievo dopo i 39 di lunedì e i 30 di ieri, arrivati al termine di una sequenza tutta in salita: “Quello che abbiamo visto in questi giorni ci preoccupa molto, stiamo raggiungendo valori di casi positivi che non avevamo neanche a marzo-aprile – ha detto Antonio Sabatucci, direttore della Uoc di Prevenzione della Asl di Latina – Abbiamo il pronto soccorso intasato e il reparto di Malattie Infettive è pieno, rischiamo che qualche Comune diventi zona rossa, che sarebbe un problema non solo sanitario, ma anche economico e sociale. Serve la collaborazione di tutti nel rispetto delle regole per evitare che ciò accada. Mi rivolgo anche a chi è in contumacia (in attesa di eseguire il tampone o dei risultati) perché è importantissimo che resti a casa. Ringraziamo le forze dell’ordine per l’aiuto che ci danno a effettuare questi controlli, ma serve responsabilità”.

NOVITA’ OGGI DAL VERTICE IN PREFETTURA