Oroscopo del giorno 17 Settembre 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in sestile con Mercurio nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia vorrete condividere maggiormente l’intimità con il partner: l’intesa tra di voi si intensifica permettendovi di vivere profondamente il vostro rapporto. I single saranno molto loquaci questo giorno e potrebbero interagire con una persona che impressionerà nel suo modo sottile di comunicare. Professionalmente, potreste trovare alcune buone idee che miglioreranno il vostro lavoro o quello degli altri. In ogni caso, sarà una giornata più redditizia in termini di organizzazione. Per quanto riguarda la salute, il cervello funziona a tutta velocità e vi sentite imbattibili: divertitevi, ma ricordatevi di concedervi qualche pausa anche se il bisogno non è impellente.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in sestile con Mercurio nel vostro segno. Sentimentalmente la configurazione planetaria metterà in primo piano la comunicazione. In coppia non esitate a discutere dei vostri piani per il futuro. Single: potreste incontrare una persona che vi sorprenderà piacevolmente. Professionalmente avrete un’eloquenza particolarmente efficace e sarà molto difficile resistervi, tuttavia, non mostratevi troppo testardi e prendete in considerazione eventuali consigli di persone più esperte di voi. Per quanto riguarda la salute, siete in una forma relativamente soddisfacente: Giove vi regala buona energia e sarebbe saggio rinunciare alle cattive abitudini.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia, avrete un intuito particolare che vi consentirà di captare al volo le esigenze del vostro amore. Sosterrete il partner in una sua iniziativa e questo alimenterà la vostra stima reciproca. Single: non scoraggiatevi se non trovate subito la persona giusta, Giove vi darà la saggezza e la pazienza necessarie. Professionalmente, il rapporto con i collaboratori e con i soci diventerà alquanto complicato ma molto più vantaggioso a lungo termine. Per quanto riguarda la salute fate attenzione a bilanciare l’alimentazione e ricordate di camminare il più possibile per mantenervi in ottime condizioni fisiche.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in sestile con Mercurio nel vostro segno. In coppia sarà l’azione rinvigorente di Giove a rendere speciale la vostra vita sentimentale. Il partner è più passionale ed i vostri sentimenti sono in simbiosi. Single: si avrà la tendenza a colpi di fulmine che porteranno ad amori molto passionali ma che si bruceranno in breve tempo. Professionalmente per natura siete molto aperti agli impulsi esterni e nel corso della giornata avrete maggior desiderio di far entrare a far parte del vostro bagaglio personale certe esperienze. Per quanto riguarda la salute, godete di ottima forma fisica, tuttavia, per sfruttarla al meglio cercate di dedicarvi in maniera regolare ad uno sport che vi faccia scaricare le energie in eccesso.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno e si annuncia una bella giornata sul piano sentimentale. È con un fascino irresistibile che si evolverà dalla mattina alla sera, e, sia per le coppie che per i single, uno sguardo sarà sufficiente ad affascinare, chiunque vogliate. Tuttavia fate attenzione a non alimentare la gelosia del partner o del l’eletto del vostro cuore. A lavoro vi renderete conto che alcuni dei vostri dubbi erano ingiustificati: riuscirete a guardare più sicuri verso il futuro professionale. Per quanto riguarda la salute avreste bisogno di un po’ più di tranquillità: anche se non vi sembra vero, le tensioni si stanno accumulando.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vi sentirete appagati anche se non è da escludere la presenza di qualche situazione da chiarire: è arrivato il momento di risolvere alcuni problemi rimasti in sospeso da tempo. Single: si prevedono molte possibilità di nuovi incontri se sarete in grado di giocare al meglio le vostre carte. Professionalmente vi saranno affidati incarichi piuttosto pesanti ed i vostri risultati potrebbero non essere apprezzati, almeno non subito. Abbiate un po’ di pazienza e tutto andrà per il verso giusto. La salute è molto buona: avete raggiunto una condizione fisica stabile.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà una giornata sentimentale piena di bei momenti accanto al partner: siete più romantici, più coinvolgenti, più seducenti del solito e vi sentite molto rassicurati. Single: dovreste analizzare i vostri sentimenti, alla luce degli accadimenti degli ultimi giorni, con serenità, ma anche con molta onestà. Professionalmente potreste ricevere una risposta da parte di persone che contano molto nel vostro ambiente e che potrebbero aprirvi orizzonti importanti. Per quanto riguarda la salute sarete resistenti, pieni di energie e protetti dall’ottimismo; tuttavia sarebbe saggio dedicare un po’ più di tempo alle attività ricreative.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, avrete lunghe conversazioni volte a rassicurarvi sul futuro. Non esitate a stabilire un clima rilassante col partner. Single: potreste perdere tempo con degli appuntamenti ma avreste bisogno di solitudine per fare il punto sulle vostre reali esigenze. A lavoro potrebbe essere il momento di rischiare, esprimere le idee e mostrare le vostre abilità. La Luna incoraggerà alcuni di voi a fare un passo indietro per analizzare una situazione. La posizione lunare indica che la maggior parte di voi dovrà riposare di più: abbiate cura di voi stessi, anche se il vostro ritmo è piuttosto frenetico.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vi assumerete le responsabilità nella conduzione del rapporto e cercherete di manifestare cosa provate: piccoli gesti, che possono sembrare insignificanti, acquisteranno un valore assoluto. I single possono guardarsi intorno e svegliarsi da un letargo durato troppo tempo: le occasioni di incontrare persone molto interessanti di sicuro non mancheranno. Professionalmente sarete in grado di imporre e di trasmettere le vostre idee con astuzia: sarà una giornata costruttiva e migliorerete le condizioni lavorative. La salute è molto buona: cercate di non spendere tutte le vostre energie oggi.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in sestile con Mercurio nel vostro segno. In coppia Giove vi aiuta a consolidare la sfera affettiva, ad investire nel vostro rapporto con serietà e determinazione. Avete un desiderio di maggiore stabilità e sicurezza e potreste prendere decisioni importanti. Single: molte situazioni si evolveranno improvvisamente verso direzioni inaspettate ma molto piacevoli. Professionalmente avrete l’opportunità di concludere brillantemente quello che avete in sospeso da un po’ e potreste anche pensare di avviare nuovi progetti molto allettanti. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi porteranno buone energie e soddisfacenti riflessi sia mentali che fisici.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in congiunzione con Plutone nel vostro segno. In coppia, dovreste percepire un approfondimento emotivo forte ed emozionante circa l’intimità e la fiducia reciproca: è un buon momento per risolvere eventuali problemi in sospeso con il partner. Single: la comunicazione sarà la chiave per capire le reali intenzioni di una persona. Professionalmente sarete in grado di affrontare tutte le situazioni con tenacia ed ottenere una spinta positiva anche grazie ad alcuni eventi o persone che vi renderanno più facile il lavoro. Se avete avuto problemi di salute la giornata promette un miglioramento, sopratutto a livello psicologico: riceverete dei buoni consigli che vi rafforzeranno il morale.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Le coppie vivranno una giornata piena di delicatezza: sarete molto attenti col partner che apprezzerà le vostre piccole attenzioni. I single dovrebbero godere di questa bellissima configurazione astrale per esprimere i sentimenti più apertamente. Professionalmente un vecchio obbiettivo da raggiungere sarà più vicino che mai, sempre che non abbiate qualche ripensamento all’ultimo minuto. Il vostro futuro dipende soltanto dalla vostra voglia di fare e dal vostro impegno. Per quanto riguarda la salute, il Sole vi regala buone energie e sarete motivati a prendervi più cura di voi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.