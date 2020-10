Festival del Circo a Latina, ecco i vincitori

Shares

LATINA – Si è conclusa la 21ª edizione dell’International Circus Festival of Italy, la kermesse che ha visto sfidarsi, in cinque giorni, 40 artisti provenienti da 15 regioni Italiane. Il Festival, che dal 15 al 19 ottobre si è svolto a Latina in via Rossetti, ha messo in scena sette spettacoli con 28 grandi attrazioni, diverse ed originali coinvolgendo anche le attività del territorio. A fare da ouverture agli spettacoli è stato chiamato il Centro Danza “Piedi Scalzi” di Filippo Venditti che, con le sue coreografie, ha catapultato fin da subito il pubblico, nel magico mondo dello spettacolo più bello del mondo. Gli artisti in gara, a giorni alterni, si sono cimentati davanti a tre giurie, fino ad arrivare alla spettacolare serata di gala di lunedì. Per far fronte a tutti i vincoli dettati dalle normative anti covid, la Special Edition 2020 del Festival ha dovuto limitare il numero degli spettatori sotto il tendone così, ha deciso di trasmettere tutti gli spettacoli, finale compresa in diretta streaming sul canale del Festival. Gli spettacoli, trasmessi sul canale youTube, hanno realizzato una media di circa 4.800 visualizzazioni. La giuria della critica, composta da nove rappresentanti delle testate, cartacee, web e della stampa di settore, Locale, Nazionale ed Internazionale e da appassionati di circo. A loro l’incombenza di scegliere il più originale e il più innovativo fra i 29 nuovi numeri proposti durante il festival. L’arduo compito di assegnare gli ambiti “Latina d’oro”, d’“Argento” e di “Bronzo” è invece spettato alle due Giurie Tecniche, la prima composta da dieci esperti in arte circense tutti italiani presenti in sala e l’altra, in smart working composta da venticinque rappresentanti, fra coreografi, direttori artistici e titolari dei più prestigiosi tendoni di quattordici Nazioni. I ventotto numeri in gara sono il frutto di una attenta e meticolosa selezione fra le innumerevoli candidature, giunte alla segreteria del Festival e rappresentano, l’estro e la genialità della nuova generazione di artisti circensi nostrani. Giovanissimi e preparatissimi, tanto da indurre la giuria a dividere i protagonisti della 21ª edizione dell’International Circus Festival of Italy, Special Edition 2020, in due categorie: Senior e Junior. Il Latina d’Oro è andato in Sicilia e precisamente per la categoria Senior è stato conferito a Nicholas Errani che si è esibito al Trapezio Washington, per la categoria Junior l’oro è stato assegnato al piccolo Gabriel Dell’acqua che ha eseguito un numero di Verticalismo di estrema difficoltà. Sei i Latina d’Argento assegnati, quattro per la categoria Senior, il primo attribuito al ventenne piemontese Sage Macaggi e al suo numero di Giocoleria con i cappelli. Il secondo al giocoliere pontino Darwin Pellegrini. Il terzo Latina d’Argento è andato alla sicula Sara Mateva e all’innovativo numero su Filo, Hula Hoop e tacchi a spillo. L’ultimo argento per la categoria senior è stato assegnato all’abruzzese Roberta Bellucci e al suo numero con Tessuti. Due invece i Latina d’Argento per la categoria Junior, il primo è andato alla coppia Vinicio Jr e Giorgia Canestrelli Togni, che dalla Calabria hanno portato a Latina un bel numero di cavalli in libertà. Il secondo alla lucana Kimberly La Veglia che ha messo in scena un numero di verticalismo in stile “nativo americano”. Sei anche i Latina di Bronzo. Quattro per la categoria Senior. Uno al campano Maverik Niemen e al suo numero di equilibrio su delle tavole poggiate su dei rulli. Al marchigiano Maverik Piazza con il numero di cinghie aeree. Alla friulana Shannon Orfei e al suo elegante numero su Filo Basso e al lombardo Michael Zorzan in pista con un numero di diablo. Due i Latina di Bronzo per la categoria junior. Ancora giocoleria e verticalismo rispettivamente assegnati al toscano Darix De Bianchi e all’abruzzese Nicole Martini. La “Critics Jury” ha impalmato invece la veneta Sharyn Monni e il suo numero di acrobazie racchiuse in una Sfera. Il Premio Speciale Giulio Montico è stato assegnato a Denny Montico per il numero con i grandi felini e alla famiglia Edoardo Vassallo del Circo Rony Roller. Un riconoscimento speciale per il supporto offerto al Festival è stato conferito a Vinicio Canestrelli Togni.