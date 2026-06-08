OGGI IN PRIMA PAGINA
Latina, Consiglio Provinciale al centrodestra con 9 eletti, Forza Italia torna primo partito
LATINA – E’ stato completato ieri sera lo scrutinio per l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale guidato dal Presidente Federico Carnevale. Nelle elezioni di secondo livello hanno votato sindaci e consiglieri comunali esprimendo nove rappresentanti per il centrodestra, tre per il centrosinistra con Forza Italia che torna primo partito con il 32% delle preferenze. Segue Fratelli con il 29%. Entrambi i partiti hanno eletto quattro consiglieri, uno è andato alla Lega che ha ottenuto il 9% dei voti, tre alla lista unitaria del centrosinistra che ha ottenuto il 22% delle preferenze. Tutto secondo programma.
Il nuovo Consiglio Provinciale, al netto delle verifiche, sarà così composto: Jessica Di Trocchio, Gianluca Taddeo, Pasquale Casalini e Pino Rosato per FI; Alessandro Porzi, Renzo Scalco, Pierluigi Torelli e Pierluidi Di Cori per Fratelli d’Italia; Niccolò Graziano per la Lega; Dario Bellini, Luca Magliozzi e Barbara Petroni per la lista unitaria composta da Pd, Lbc, M5S, Avsm Per Latina 2032, Italia Viva e Psi.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Carcasse di animali sull’Appia a Cisterna: macabra perdita di carico di un camion
Sono rimasti increduli gli automobilisti che nel tardo pomeriggio hanno percorso via Appia a Cisterna di Latina. Davanti ai loro occhi una scia lunga chilometri di carcasse di animali in stato di decomposizione. Un autotrasportatore impegnato nel trasporto di carcasse destinate allo smaltimento aveva perso parte del carico durante il tragitto senza per altro rendersene conto. I resti di animali lungo la tangenziale di Cisterna e fin oltre la zona industriale della Findus, hanno creando una situazione difficile per per la circolazione aggravata dall’odore nauseabondo proveniente dalle carcasse.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cisterna, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza della strada e di rimozione del materiale disperso che è andato avanti a lungo.
CRONACA
Tragedia sull’Appia, lutto a Monte San Biagio per la morte di Lorenzo Casale
Si chiamava Lorenzo Casale il giovane che ha perso la vita nella notte in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la via Appia. Il ragazzo, appena ventenne, viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un’automobile che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Lorenzo è morto sul colpo, a pochi chilometri da casa. Alla guida dell’auto coinvolta una giovane di 24 anni, rimasta sotto shock dopo l’accaduto. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.
La notizia della morte del ventenne ha profondamente colpito la comunità di Monte San Biagio, dove Lorenzo era molto conosciuto. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ore successive alla tragedia. Tra questi anche quello del sindaco di Monte San Biagio e presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale: «La comunità di Monte San Biagio si stringe attorno alla famiglia di Lorenzo Casale in questo momento di grande dolore. A loro giungano la mia vicinanza e le più sincere condoglianze».
CRONACA
Incidente mortale sull’Appia a Monte San Biagio, perde la vita un motociclista di 20 anni
MONTE SAN BIAGIO – Tragedia nella notte sull’Appia dove in un incidente stradale ha perso la vita uno studente di 20 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Monte San Biagio intervenuti al km 114,900, la vittima era in sella alla sua moto una Honda e viaggiava in direzione nord, proveniente da Fondi, quando per ragioni che sono in corso di accertamento da parte dei militari ha sbandato cadendo dalla due ruote nel momento in cui dal senso di marcia opposto arrivava un’auto. Violento e fatale l’impatto con la vettura, che non ha lasciato scampo al giovane, un ragazzo di Monte San Biagio. Sotto shock la conducente dell’auto, un’utilitaria. La giovane donna, una 24enne, sottoposta ai test tossicologici è risultata negativa. L’arteria è rimasta a lungo chiusa in entrambe le direzioni. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che disporrà gli ulteriori accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.
.
Più Letti
-
TITOLI1 ora fa
I quotidiani di Latina in un click – 8 giugno 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 7 giugno 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 6 giugno 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 5 giugno 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 5 giugno 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 3 giugno 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 2 giugno 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 1 giugno 2026