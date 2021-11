Cisterna, la Polizia trova mezzo chilo e eroina e anfetamine: in carcere 24enne del Gambia

CISTERNA DI LATINA – Oltre mezzo chilo di eroina e circa 150 grammi di anfetamine è il quantitativo di droga sequestrato dalla polizia nella notte a Cisterna. Il blitz in un appartamento del centro cittadino abitato da un ragazzo di 24 anni originario del Gambia, K. K. le iniziali, già gravato da precedenti penali proprio per spaccio di stupefacenti. Dopo un’accurata perquisizione personale e domiciliare è stato trovato e sequestrato dagli agenti del commissariato di Cisterna l’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti insieme a modiche quantità di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio. Sequestrato anche il materiale usato per il confezionamento delle singole dosi . L’arrestato, dopo l’identificazione, è stato portato nel carcere di Regina Coeli a Roma.

L’operazione si è svolta nell’ambito di “specifiche attività investigative finalizzate a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in particolare nei luoghi abitualmente frequentati dai giovani”, si legge in una nota della Questura. (la foto è di repertorio)