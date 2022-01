Droga ed esplosivo a Fondi, Del Vecchio va in carcere

LATINA – E’ stato trasferito in carcere questa mattina, Massimiliano Del Vecchio l’uomo arrestato a Fondi alla vigilia di Natale, perché appartenente al gruppo che aveva caricato e poi trasportato proprio nella città del sud pontino, a bordo di quattro auto e un furgone, 75 chili di droga, armi, munizioni e una quantità di esplosivo in grado di far saltare in aria un quartiere. E’ stata la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma a chiedere al giudice l’aggravamento della misura cautelare.

Il 39enne di Fondi infatti, già comparso in altre inchieste, di recente aveva subito una condanna nell’ambito dell’inchiesta “certificato pazzo” ed era già agli arresti domiciliari prima di restare coinvolto nell’operazione di polizia scattata il 23 dicembre. In questa sua condizione, del Vecchio violando ogni prescrizione, aveva incontrato nella villa dove doveva trovarsi recluso, gli altri 6 arrestati e proprio nel cortile della sua villa nel centro di Frosinone erano avvenute le operazioni di carico degli ingenti quantitativi di armi e droga poi sequestrati.

Sono stati gli agenti della polizia di Stato di Latina e Frosinone a prelevarlo oggi nell’abitazione del centro del capoluogo ciociaro e a portarlo in carcere.