Covid, sale ancora il numero delle infezioni: 1264 in 24 ore. Muore un anziano

LATINA – Sale ancora il numero giornaliero dei contagi da covid a Latina e provincia. Nel giorno dell’Epifania da quasi 6000 tamponi (di cui poco più di 500 molecolari) eseguiti nelle scorse 24 ore sono emersi 1264 casi. Un paziente di 82 anni è morto al Goretti (sono 705 i morti pontini da inizio pandemia) e per cinque nuovi contagiati si è resa necessaria l’ospedalizzazione. Il numero dei ricoverati per il virus ha raggiunto la cifra di 130 nel solo Goretti e tutta la rete ospedaliera del Lazio è ormai in affanno.

Anche oggi il maggior numero di positivi è emerso dai tamponi effettuati nella rete della farmacie, circa 3000 test che hanno portato alla luce 880 positivi.

A Latina si concentra anche oggi il maggior numero di positivi, sono 347 i contagi registrati, 173 a Terracina seguita da Aprilia con 123. Sale ancora il numero dei pazienti in isolamento domiciliare che oggi sono 12127.