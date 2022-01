Fratelli d’Italia Latina cresce ancora, Calandrini: il 2022 sarà un altro anno straordinario

“Per Fratelli d’Italia il 2021 è stato un anno straordinario. Il partito è cresciuto su tutto il territorio nazionale e anche la provincia di Latina non è stata da meno. Abbiamo chiuso l’anno con un netto aumento del numero di iscritti, oltre 1.500 adesioni, confermandoci ancora una volta come una delle province più forti a livello nazionale. Abbiamo in totale 30 circoli su 33 comuni, garantendo una copertura quasi completa del territorio e che contiamo di ultimare nei prossimi mesi. Inoltre, abbiamo visto crescere la squadra dei nostri amministratori locali con le recenti elezioni amministrative dove abbiamo eletto ben 20 consiglieri, tra cui due vicesindaci e due presidenti di consiglio comunale. A trainare questa crescita ci sono sicuramente i valori della coerenza e della serietà a cui il partito non ha mai abdicato e che trasportiamo anche a livello locale. Contrariamente alle profezie di chi diceva che FdI sarebbe stata destinata a scomparire, la scelta di Giorgia Meloni di stare all’opposizione del governo Draghi sta pagando in termini di consenso e non lo dicono solo i sondaggi ma lo testimonia il radicamento sui territori, di cui Latina è un esempio lampante. In provincia, l’ascesa di Fratelli d’Italia è certamente dovuta anche ad un ottimo lavoro di squadra, dai vertici che rappresento, insieme all’eurodeputato Nicola Procaccini e al vice portavoce regionale Enrico Tiero, passando per i portavoce e i coordinamenti comunali e per la squadra di consiglieri e assessori, fino ai tanti militanti che ci mettono passione per la politica e l’amore per la loro città. Il 2022 che è appena iniziato ci vedrà protagonisti di un forte cambiamento interno: saranno costituiti i dipartimenti, aree tematiche e territoriali in cui saranno nominati dei responsabili che avranno il compito di contribuire allo sviluppo del territorio e alle politiche del partito. Sono certo che siamo solo all’inizio di un altro anno straordinario”. Lo dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina senatore Nicola Calandrini.