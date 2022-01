Oroscopo del giorno 03 Gennaio 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, sono in arrivo miglioramenti evidenti: i conflitti saranno riassorbiti o prenderanno una strada diversa. Ci sono buone possibilità che il partner o il vostro prescelto riscaldi il vostro cuore con dichiarazioni d’amore. Professionalmente sarete molto presenti nei vostri affari e potreste ottenere ottimi riscontri. Guiderete la vostra nave senza alcuna difficoltà e, alla fine della giornata, sarete soddisfatti. Per quanto riguarda la salute, siete al top del benessere. Vi sentite molto bene fisicamente ma non abusate di questa condizione. Dosate le vostre energie per mantenervi in forma.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vi invade una buona dose di passione: il partner vi trova molto sensuali e tutto va per il meglio nel vostro rapporto. I single potrebbero essere confortati dai sentimenti del loro prescelto. Professionalmente, potreste sentirvi un po’ sopraffatti dalle vostre attività in tarda mattinata: tuttavia riuscite sempre a raggiungere i vostri obiettivi in ​​tempo. Per quanto riguarda la salute, Giove vi porta tanta energia ed il rischio più grande sarà quello di iniziare molte cose contemporaneamente e finire per sentirvi molto stanchi: prendetevi delle pause.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il pianeta provvede a rendere più intense le vostre emozioni, ed eliminerà le ultime esitazioni causate dal dubbio per offrirvi solo romanticismo e passione. Single: siate voi stessi e non cercate di sembrare più interessanti perché non ne avete bisogno. Professionalmente sarete tenaci e pronti a tutto pur di ottenere, o di mantenere, quello che volete. La congiunzione astrale migliora le doti di astuzia e la vostra forza di volontà, aiutandovi a conquistare il prestigio o il maggior potere. Anche la vitalità è buona, i nervi sono d’acciaio e nulla sembra essere in grado di minare il vostro morale.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, vi sentirete felici, sarete complici ed uniti profondamente: la vostra relazione vive di una simbiosi mentale assoluta. I single dovrebbero approfittare di questa configurazione astrale per cercare di espandere la propria rete di conoscenze. A lavoro sarete molto intuitivi e non solo nelle vostre attività, ma anche nel rilevare determinati comportamenti negativi nel vostro ambiente professionale. Per quanto riguarda la salute, nessun problema in vista: siete in ottima forma sia fisicamente che mentalmente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno ed annuncia una giornata molto calma. In coppia avete raggiunto un buon equilibrio e sostegno reciproco. Imparate ad apprezzare di più le qualità del partner, vi aiuterà ad affrontare le giornate più difficili. Single: sarete molto sereni e la giornata dovrebbe portavi belle sorprese. Professionalmente, l’aspetto astrale scatena la vostra creatività e il vostro dinamismo favorendo il successo. Per quanto riguarda la salute, vi sentite molto meglio del solito: avete raggiunto una buona armonia tra la fisicità e mentalità.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 agosto – 22 settembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia avete bisogno di più affetto da parte del partner, tuttavia anche voi dovreste cercare di essere più comprensivi. Single: prima di prendere qualche decisione riguardo la vita sentimentale, cercate di conoscere meglio questa persona che vi affascina. Professionalmente, vi sentirete molto più sicuri sul vostro futuro grazie ai riconoscimenti ricevuti ultimamente. Per quanto riguarda la salute, la vitalità è la parola che riassume ciò che il transito solare vi porta. Sono i vostri sforzi che vi danno energia e voglia di fare nuovi progetti.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e fa librare un vento di apertura, libertà ed originalità nelle coppie. Nessun giudizio di valore oggi: le relazioni sono piuttosto buone. Single: con un po’ di pazienza i legami di amicizie si evolveranno in senso buono. La configurazione astrale è una fonte di cambiamento nell’ambiente professionale: formazione, più attività, nuovi colleghi o partner, questo aspetto della vita porterà novità per coloro che hanno avuto la sensazione di entrare in una routine noiosa. Per quanto riguarda la salute, sarete in ottima forma fisica e godrete di un buon stato d’animo.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia siete pronti a creare uno spazio privilegiato solo per voi ed il partner e volete davvero investire in una relazione forte. Per i single si annuncia una giornata piena di belle sorprese. Professionalmente, potreste incontrare qualche inconveniente nei discorsi con i collaboratori: cercate di essere chiari e fermi sui vostri punti di vista perché siete voi la persona giusta per prendere le decisioni. Per quanto riguarda la salute, Marte vi porta maggiore vitalità ed un morale alto che vi permetteranno di sentirvi sicuri di voi stessi.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in trigono con Venere nel vostro segno. In coppia, scoprirete di essere maturati insieme al partner. Se vi guardate alle spalle, sorriderete pensando a tutti i momenti faticosi che avete affrontato: è il momento di avviare i progetti più impegnativi, Giove vi darà una mano. I single potrebbero scoprire che un’amicizia si sta trasformando in qualcosa di più importante. Professionalmente, Venere vi offre stabilità e la tenacia necessaria per raggiungere i vostri obiettivi e, con il suo sostegno, potrete trovare il modo di rendere più appagante la vostra posizione. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete in ottime condizioni, tuttavia, dovreste prestare più attenzione all’alimentazione.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Plutone è in risonanza dissonante nel vostro segno. In coppia, il pianeta annuncia conflitti difficili da gestire. Dovreste agire con cautela e cercare di non drammatizzare la situazione. Single: sarà difficile riuscire a mantenere un atteggiamento equilibrato perché le vostre emozioni indicano una strada diversa da quella che il buon senso seguirebbe. Professionalmente, se state considerando grandi cambiamenti, armatevi di pazienza, avrete bisogno di più tempo per mettere tutto a posto. Per quanto riguarda la salute, guadagnerete in serenità, ma dovreste comunque cercare di evitare le situazioni di tensione.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, l’amore sarà pieno di sfumature passionali e di sensazioni molto intense. State attenti alla gelosia e ricordatevi che la fiducia è la chiave per vivere una relazione priva di inutili sospetti. Single: la passione cresce, ma dovrete fare attenzione alle insicurezze e alle timidezze improvvise causate da Marte. Professionalmente sarete dinamici e fiduciosi: attenzione a non affogare i vostri collaboratori con troppe informazioni e a proporre progetti privi di credibilità. Per quanto riguarda la salute, sarete pieni di energie e dovreste prendere in considerazione la possibilità di eliminare gli eccessi facendo un po’ di esercizi fisici.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, volete mostrare al partner che potete ancora sorprenderlo: siete in modalità seduzione e riuscirete a farlo felice. Single: non avrete problemi a conquistare la persona che vi piace. Professionalmente, la motivazione è al massimo: sarete in grado di evidenziare le vostre qualità e di trovare le migliori strategie nei vostri progetti a lungo termine. Per quanto riguarda la salute, per la maggior parte di voi la forma è eccellente: avete così tanta energia che potreste superare tutti i vostri limiti. Tuttavia, cercate di risparmiare un po’ di forze anche per domani.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.