Reddito di cittadinanza, il centrodestra: “Anche a Latina si attivino i Puc”

LATINA – “Ormai da tempo ci giungono numerose richieste di percettori del Reddito di Cittadinanza i quali desiderano rendersi utili alla comunità e mettersi all’opera per il bene della nostra città. In questo senso, anche a Latina – come già avvenuto in altri comuni italiani – si deve procedere con l’attivazione dei PUC, Progetti Utili alla collettività previsti per il Reddito di Cittadinanza e che predispongono una serie di interventi caratterizzati da utilità sociale, civica e solidaristica.

I PUC si fondano sul presupposto e principio normativo dell’impegno dei percettori del Reddito di Cittadinanza in attività destinate a contribuire al miglioramento della qualità di vita e del benessere della comunità: un tangibile quanto significativo progetto di restituzione alla cittadinanza nonché un’occasione di crescita personale e sociale per i beneficiari di questa misura. Essi permettono infatti ai percettori di Reddito di Cittadinanza di rendersi utili in diversi ambiti, a partire da quello culturale e sociale fino ad arrivare a quello ambientale.

Ad esempio, a pochi chilometri da noi, a Frosinone, è stato avviato da qualche mese il progetto denominato “Evidenziando il Verde”, che si rifà direttamente ai PUC e nel quale i partecipanti si occupano di riqualificazione e cura di aree verdi comunali come aiuole e parchi, cura delle stesse attraverso la raccolta dei rifiuti di piccole e medie dimensioni, spazzamento, sfalcio dell’erba, raccolta di fogliame e, infine, attività a favore del decoro urbano come irrigazione di aree verdi e fioriere. I lavoratori sono impegnati 8 ore a settimana per una durata di 6 mesi.

Perché non dare vita ad un progetto simile anche nella nostra città, mettendo all’opera tutte quelle persone che percepiscono il Reddito di Cittadinanza e che desiderano dare il proprio contributo? In questo modo essi potrebbero partecipare a progetti a favore del benessere della collettività, rendendosi utili e migliorando concretamente lo stato di decoro di Latina”.

Lo affermano in una nota l’On. Vincenzo Zaccheo;

I Consiglieri Comunali di FDI Matilde Celentano, Andrea Chiarato, Patrizia Fanti, Gianfranco Antonnicola, Gianluca Di Cocco;

I Consiglieri Comunali della Lega Giovanna Miele, Massimiliano Carnevale, Valeria Tripodi, Vincenzo Valletta, Roberto Belvisi, Alessio Pagliari;

I Consiglieri Comunali di Latina nel Cuore Dino Iavarone, Renzo Scalco e Mario Faticoni.