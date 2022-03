A Latina, “In Viaggio” con le opere d’arte di Alessandra Chicarella

LATINA – “In viaggio. Fra immagini e immaginario/dall’osservazione alla trasformazione/dalla memoria al segno/tra esperienza e riflessione”. E’ la mostra dell’artista pontina Alessandra Chicarella in programma nel mese di marzo e organizzata da Mad di Fabio D’Achille, nell’ambito di Benacquista Art Collection. Una mostra che – spiegano gli organizzatori – esplora oltre le finestre del visibile e dove siamo tutti protagonisti, ognuno con le proprie scelte, i propri sogni ed il proprio vissuto.

Nella nuova mostra di marzo forte è l’impronta di “Territori da raccontare” la collezione di Natale di 200 opere d’arte dipinte da Alessandra Chicarella in piccolo formato. Sono state spedite in tutta Italia così stanno facendo conoscere il nostro territorio sotto l’egida di MAD e Benacquista Assicurazioni.

La mostra allestita nella sede della Benacquista Assicurazioni in Via del Lido 106 resterà visitabile per tutto il mese di Marzo, dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30.