Basket, Benacquista Latina batte Nardò 102-88

LATINA – Una partita brillante quella che la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha mandato in scena sul parquet del Palasport di Lecce, dove ha affrontato con grande determinazione la Next Nardò in uno degli scontri diretti che in queste ultime gare della fase di qualificazione del campionato vedranno protagonisti i nerazzurri in diverse occasioni, prevalendo sugli avversari con il punteggio di 102-88.

La sfida con Nardò è stata la prima di 3 partite consecutive che rappresentano un vero e proprio crocevia per la squadra pontina. Capitan Passera e compagni, infatti, sono attesi domenica prossima da un’ulteriore trasferta in quel di Osimo, dove affronteranno il fanalino di coda Fabriano, per poi ricevere al PalaBianchini la Stella Azzurra, penultima in graduatoria.

“E’ vero che il cammino è ancora lungo e che non sono ammessi errori, ma è altrettanto vero che, prima di tornare in palestra per prepararsi alle prossime importanti battaglie, è giusto godersi la soddisfazione di questa quarta vittoria consecutiva”, dicono dalla società nerazzurra. Ora la salvezza è a portata di mano.