Grande Top Volley, batte Trento 3-0 e si prende i play off scudetto

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna ha battuto 3-0 una delle squadre più forti del massimo campionato di pallavolo. Una vittoria sperata sì, ma difficile da prevedere per i pontini che hanno fatto una gara bellissima e ora sono nei play off scudetto. E’ stato l’ultimo atto del campionato di SuperLega Credem Banca, un match giocato nel palasport di Cisterna dove i ragazzi di coach Fabio Soli hanno giocato senza soste, pronti a prendersi la posta in palio e raggiungendo a un certo punto della gara la massima distanza dagli avversari di 14-8.

LA GARA IN PILLOLE – Primo set punto a punto, le due squadre si studiano sotto rete, Baranowicz alterna tutti gli attaccanti, 10-10. Dirlic ingrana la marcia e mette a terra una bella diagonale, poi Maar trova un ace e nell’azione successiva Zingel mura Cavuto, Cisterna avanti 13-11, Lorenzetti chiama time out. Michieletto trova punti importanti e concretizza tuti gli assist di Sbertoli, 16-16. D’Heer trova il punto del primo vantaggio trentino e poi allunga con un ace, 20-22. Baranowicz smarca prima Rinaldi e poi Raffaelli ristabilendo l’equilibrio, 23-23. Il toscanaccio mette a terra la palla con cui Cisterna si aggiudica il set, 28-26. Inizio secondo set fotocopia del primo, con spunti preziosi di Wiltemburg, 8-7. Picchio difende bene e Raffaelli spacca il muro avversario, Cisterna trova il massimo vantaggio più sei 14-8. Cisterna dilaga e Zingen mette a segno l’ennesimo muro vincente questa volta su Pinali, poi ace di capitan Baranowicz e la Top Volley è avanti 18-10. Irriducibile Maar uno schiacciasassi, 22-16. Cisterna gestisce bene il vantaggio poi Sperotto sbaglia la battuta, 25-19. Cisterna parte bene anche nel terzo set e Maar è protagonista del più tre di vantaggio con due attacchi vincenti da posto quattro, 10-7. Raffaelli e Maar si alternano su posto quattro e non sbagliano gli assist millimetrici di Baranowicz, 13-9. Trento trova la reazione con Michieletto che non sbaglia, 17-14 per i laziali. I bianco blu mantengono il vantaggio grazie a Dirlic e Maar, 23-18. Micheletto sbaglia la battuta, 25-23, Cisterna prende l’intera posta in palio ed entra di prepotenza nei playoff scudetto.

IL TABELLINO

Top Volley Cisterna – Itas Trentino: 3-0 (28-26; 25-19; 25-23)

Top Volley Cisterna: Zingel 7, Saadat (ne), Wiltenburg 4, Giani (ne), Maar 15, Rinaldi 2, Dirlic 11, Picchio (L), Bossi (ne), Baranowicz 2, Raffaelli 10. All.: Fabio Soli.

Itas Trentino: Dell’Osso, D’Heer 7, Parolari (ne), Michieletto 22, Sbertoli 4, Cavuto 15, Pinali 6, Albergati, Lavia (ne), Zenger, Sperotto, De Angelis (L). All.: Angelo Lorenzetti.

Note:

Top Volley Cisterna: ace 2, err.batt. 4, ric.prf. 34%, att. 50%, muri 8.

Itas Trentino: ace 6, err.batt. 14, ric.prf. 21%, att. 42%, muri 7.

Mvp: Stephen Maar (Top Volley Cisterna)