Domenica Benacquista Basket Latina in campo contro Next Nardò

LATINA – Sfida importantissima per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che domenica 20 marzo affronterà la Next Nardò nel primo dei 3 scontri diretti consecutivi che attendono i nerazzurri. C’è la speranza che Latina possa recuperare Joshua Jackson, rimasto fermo per infortunio negli ultimi due incontri. L’appuntamento è alle ore 18:00 al Palasport San Giuseppe da Copertino – Lecce.

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si appresta ad affrontare la prima di due trasferte consecutive, nonché il primo dei tre scontri diretti che dovrà sostenere in occasione delle prossime tre gare.

Gli uomini guidati da coach Gramenzi, reduci da un bel tris di vittorie, che hanno risollevato il morale e rinnovato la fiducia del gruppo pontino, sono consapevoli dell’importanza di queste ultime partite della fase di qualificazione e sono pronti a impegnarsi al massimo delle loro possibilità per continuare il trend positivo.

La sfida dell’andata, disputata lo scorso 5 dicembre al PalaBianchini, aveva visto la Benacquista avere la meglio sul team pugliese al termine di un match equilibrato e deciso solo all’overtime (102-97 dts). In quell’occasione Latina ha avuto il grande merito di non aver mai mollato, nemmeno nei momenti di maggiore difficoltà, e di aver creduto fino alla fine nelle proprie potenzialità.

Riuscire a bissare il successo nei confronti della Next Nardò sarebbe un risultato determinante per continuare ad allontanarsi dalla parte bassa della classifica, ma giocare in trasferta contro una squadra reduce, a prescindere dal risultato finale, da due ottime prestazioni con Chiusi e Cento, non sarà certo semplice.

La concentrazione, la lucidità e la capacità di giocare di squadra potranno essere l’ago della bilancia nell’affrontare in trasferta un avversario che è sicuramente ostico, e lo ha dimostrato all’andata, e che avrà anche il fattore campo a favore.

Durante la settimana lo staff sanitario ha lavorato molto con Joshua Jackson cercando di fare tutto il possibile per far si che l’atleta possa far parte della rosa che scenderà sul parquet domenica a Lecce