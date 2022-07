Mercatino di via Verdi a Latina, a breve il bando per la gestione

LATINA – Il settore Patrimonio del Comune di Latina bandirà una manifestazione d’interesse per il Mercatino, la struttura di Via Verdi rimasta vuota dopo lo sfratto per morosità dei precedenti locatari e ora in stato di abbandono. Un passaggio significativo dell’iter è arrivato oggi durante la seduta della giunta comunale che ha approvato la procedura ad evidenza pubblica.

Il complesso è costituito da “23 box modulari in muratura destinati alla vendita e i restanti spazi di uso comune” e l’obiettivo illustrato dall’Amministrazione è quello di arrivare alla concessione in uso da parte di soggetti che si vogliano impegnare a valorizzare l’immobile attraverso una ristrutturazione materiale e un’idea innovativa di utilizzo. Il gestore dovrà occuparsi anche della manutenzione dell’area verde che lo circonda. “L’obiettivo è che, attraverso la riqualificazione della struttura, si possa riqualificare l’intera area, facendola diventare un vero e proprio centro vitale dell’economia e della vita del centro città. L’Amministrazione comunale, proprio per partecipare fattivamente a questo compito di riqualificazione, si riserva il diritto di gestire tre box, con spese a propria cura e carico”, si legge in una nota .

Soddisfatto l’assessore all’Igiene Urbana e al Patrimonio, Dario Bellini: «Quello approvato oggi in giunta è un atto importante. Prosegue un iter iniziato nella passata consiliatura volto valorizzare un bene importante del patrimonio comunale. A brevissimo sarà quindi bandita una manifestazione d’interesse volta a trovare soggetti interessati a gestire l’intero stabile compresivi dell’area verde circostante che potrà quindi essere parte integrante dei progetti che verranno presentati».