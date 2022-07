Il sindaco Coletta a 360°: “A Latina ora al centro la persona senza raccomandazioni”

LATINA – Il sindaco di Latina Damiano Coletta è intervenuto questa mattina ospite su Radio Immagine. A distanza di alcuni mesi dalla rielezione, i problemi non mancano e molte questioni sono ancora insolute. Su tutto questo aleggia oggi anche la sensazione di attesa per la sentenza del Tar chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da alcuni consiglieri di centro-destra non eletti.

“Prendiamo atto del percorso che è stato fatto, nel rispetto di chi deve giudicare, e qualunque sarà il giudizio noi siamo pronti”, ha detto in merito alla questione il primo cittadino.

Abbiamo provato a tracciare un bilancio

IL PODCAST