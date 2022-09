Damiano Coletta torna sindaco di Latina: la proclamazione e il discorso in aula consiliare. AUDIO INTEGRALE

LATINA – “Alle ore 18,53 proclamo eletto sindaco Damiano Coletta”. Le parole del presidente della commissione centrale elettorale Luca Venditto dopo un lavoro durato quattro estenuanti giorni durante i quali tutto è sembrato possibile, hanno concluso ieri nell’aula consiliare di Latina la lunga lettura del verbale con cui la commissione ha definito tutte le questioni poste dai candidati con memorie.

La lettura integrale del verbale da parte del Presidente Venditto

LA CONFERENZA STAMPA DEL SINDACO COLETTA – “La tenuta delle istituzioni è stato un segnale importante che ci deve dare sempre più fiducia. Ora basta ricorsi, governiamo. Ci sono i fondi del Pnrr in arrivo, è un’occasione unica per la città. Un accordo va trovato e in queste ore stanno già arrivando segnali”, ha detto Coletta in una conferenza stampa che si è tenuta in aula consiliare subito dopo la proclamazione. Nel discorso la lunga lettura dei finanziamenti in arrivo che potrebbero cambiare volto alla città. “Cito due parole che sono entrate a far parte del linguaggio : bene comune – ha detto Coletta in chiusura del suo discorso – Mi batterò con tutto il mio impegno a portare questa consiliatura a termine lavorando per il bene della città in cui sono nato, cresciuto e che amo”.

IL DISCORSO

In carica da ieri praticamente lo stesso Consiglio eletto nel 2021 ad esclusione di Gianluca Bono del Movimento Cinquestelle che non riesce a conquistare un seggio. Al suo posto un seggio in più a Lbc che va al consigliere Dario Bellini.

Riuscirà Latina ad avere un’amministrazione in carica? O è condannata ad un eterno commissariamento?